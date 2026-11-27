Odločitev ministra za zdravje Tadeja Ostrca, da načrtovane širitve Onkološkega inštituta Ljubljana kljub začetnemu strinjanju in investiciji ne bo, je onkologe udarila kot strela z jasnega. Prejšnja vlada je aprila 2025 za nadzidavo stavbe H in gradnjo nove stavbe R zagotovila 42,8 milijona evrov, investicija pa naj bi bila končana do konca leta 2028. Gradnja se ni začela, zdaj pa je ministrstvo projekt v predvideni obliki nenadoma opustilo. Razlogi? Banalni in z povsem drugačnim ozadjem od povedanega, komentira dr. Erik Brecelj.

Minister namesto nadaljevanja gradnje napoveduje gradnjo novega, večjega onkološkega inštituta, za katerega pa za zdaj ni znano niti, kje bo stal, niti kdaj bi lahko sprejel prve bolnike. Do konca leta naj bi ustanovili delovno skupino, ki bo preučila prostorske, kadrovske, organizacijske in finančne potrebe slovenske onkologije. Vmes pa naj bi se bolnike premeščalo po lokalnih bolnicah. Kako bi se taka zgodba v resnici končala in kam želijo v resnici preusmeriti denar, pa je drugo vprašanje. meni Brecelj.

»Zdravila in terapije imamo, prostora za zdravljenje pa ne bo«

Za začetno reševanje prostorske stiske minister predlaga, da bi del bolnic z rakom dojke in bolnikov z rakom prostate preusmerili v Maribor, z obstoječe lokacije pa preselili tudi del diagnostične in administrativne dejavnosti ter tako pridobili več prostora za bolnike.

Ostrc to utemeljuje češ, da je treba kadrovsko in investicijsko problematiko reševati celostno, ne z nadzidavo stavbe H, v katero so pred leti prav s tem namenom vložili toliko več denarja. Eden od njegovih glavnih argumentov proti nadzidavi je, da si bolniki med zdravljenjem zaslužijo mir, gradbena dela nad njihovimi glavami pa bi motila delo in dodatno otežila prostorsko stisko. A dr. Brecelj ima sprenevedanja z izjavami dovolj.

»Mene ne zanima, kakšne bodo posledice te odločitve. S tem se bom nehal ukvarjati, me ne zanima več javno zdravstvo v Sloveniji,« je uvodoma dejal s sarkazmom, nato pa opozoril, kaj po njegovem mnenju čaka bolnike. »Dostopnost do onkoloških zdravil v Sloveniji je sicer čudovita. A pač ne bo prostora, da jih bolniki dobivajo.«

Na inštitutu so v zadnjih letih razvili številne oblike obravnave bolnikov, tudi v pričakovanju, da bodo v kratkem dobili dodatne prostore. Zdaj se utegne po njegovih besedah marsikaj od tega ustaviti, saj od zaposlenih ne morejo zahtevati, da izvajajo dejavnosti, za katere nimajo ustreznih prostorov.

Kader sploh ni največja težava

Čeprav je težava tudi pomanjkanje kadra, Brecelj meni, da je ta trenutno manjša od prostorske stiske. Novi zaposleni namreč prihajajo, obenem pa si prizadevajo, da obstoječi ne bi odhajali. A kaj naj jim rečemo, če zanje nimamo niti prostorov, v katerih bi lahko izvajali delo?

»Jaz sem se zelo trudil, da smo dobili 43 milijonov evrov, leta sem se trudil, da je prišlo do načrtov za realizacijo nadgradnje,« je poudaril. Spomnil je tudi, da so državljani že plačali gradnjo stavbe, ki je statično zasnovana tako, da jo je mogoče nadzidati še za dve nadstropji. Breclja ministrov argument, da bolniki med zdravljenjem potrebujejo mir, ni prepričal. Spomnil je na obdobje, ko so morali zaradi napak pri gradnji, ki jih je po njegovih besedah za seboj pustil SCT, v delujoči bolnišnici zamenjati vodovod.

»Poskusite doma zamenjati vodovod in medtem živeti noter. Mi smo delali,« je dejal. Prav tako so v času, ko je bolnišnica normalno delovala, zgradili protipožarni sistem.

Priznava, da nadgradnja stavbe H ne bi bila preprosta, vendar je prepričan, da bi jo zmogli izvesti. Ob tem je ponudil tudi rešitev za ministrove pomisleke: najprej bi lahko zgradili predvideni stolpič, ki je odmaknjen od bolnikov, nato pa vanj začasno preselili bolnike in nadaljevali nadzidavo stavbe H.

Zakaj se gradnja ni začela že pod prejšnjo vlado in kje se je zalomilo zdaj?

Na vprašanje, zakaj se kljub zagotovljenim skoraj 43 milijonom evrov gradnja ni začela že prej, je Brecelj odgovoril, da so postopki pri takšnih investicijah v Sloveniji dolgotrajni. Ob tem se je zahvalil nekdanji ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel, ki se je po njegovih besedah zelo borila za zagotovitev denarja.

Na javno naročilo je decembra lani prispelo šest ponudb, vse pa so presegale ocenjeno vrednost naročila, ki je znašala dobrih 26 milijonov evrov brez DDV. S petimi ponudniki so nato opravili dva kroga pogajanj, a se je naročnik konec septembra odločil, da naročila ne odda.

Brecelj je razkril, da ga je pred nekaj meseci obiskal človek, ki ga je označil za ministrovega zaupnika, in mu pojasnil problematiko onkološkega inštituta. Takrat je dobil občutek, da je zagotavljanje denarja težava le do konca letošnjega leta, z novim proračunom pa naj bi bila sredstva na voljo. »Očitno se je nekaj zgodilo, da je minister iz nekega razloga spremenil svoje mnenje,« pravi Brecelj.

Ob predlogu, da bi del bolnikov preusmerili v druge slovenske bolnišnice, se je Brecelj le nasmehnil. »Do zdaj je bil problem že iz Maribora pripeljati bolnike v Ljubljano, zdaj iz Bovca v Maribor pa naenkrat ne bo več problem.« Poudaril je, da pri preusmerjanju bolnikov ne gre zgolj za vprašanje prostorskih zmogljivosti, temveč tudi za usposobljenost kadra in zagotavljanje enake ravni obravnave, kot jo izvajajo v Ljubljani.

Na inštitutu dosegajo rezultate, za katere jim po njegovih besedah v tujini ploskajo, doma pa zanje ne najdejo posluha. Število obolelih za rakom se je po njegovih navedbah v desetih letih povečalo za tretjino, bolnikov je vse več, prostora pa preprosto ni. »Onkološki inštitut se gradi od leta 1996 in še ni zgrajen,« je spomnil. In sedaj bi spet radi začeli znova?

So v ozadju res interesi zasebnikov?

Ustavitev načrtovane širitve in začetek načrtovanja povsem novega objekta je Brecelj označil za politični samomor ministra in vlade. Ob tem je odprl tudi vprašanje morebitnih interesov zasebnega kapitala v onkologiji. Dejal je, da je pred kratkim slišal, da naj bi vpliven zasebnik že iskal onkologe, ki bi se pri njem zaposlili in zdravili onkološke bolnike.

»To je tipično za Slovenijo, mi ne ubijemo krave zaradi zrezka, ampak zaradi grižljaja,« je slikovito ponazoril. Ali so morebitni zasebni interesi vplivali na spremembo ministrovega stališča, Brecelj ne ve, a sumi. Je pa prepričan, da se nikjer drugje na svetu ne bi odpovedali širitvi največjega onkološkega centra v državi, če bi že imeli pripravljen projekt, zagotovljen denar in stavbo, zgrajeno z namenom poznejše nadzidave.

»Bolniki niti ne vedo, kakšno terapijo so izgubili«

Brecelj opozarja, da bolniki posledic opustitve širitve morda niti ne bodo znali prepoznati, saj ne bodo vedeli, kakšnih oblik zdravljenja in rehabilitacije bi lahko bili deležni. »Niti ne vedo, da bi lahko šli po parih mesecih nazaj v službo namesto v invalidsko penzijo.« Prav v tem je po njegovem mnenju pomen celostne onkološke oskrbe, ki presega zgolj zdravljenje raka.

»Saj tudi minister ne ve, saj ne ve, kaj je celostna oskrba. Ministru se ne sanja, kaj mi počnemo. Samo čveka neumnosti,« je bil ob koncu pogovora oster Brecelj.

Na ministrstvu medtem vztrajajo, da načrtovana širitev ne bi zadostovala za dolgoročne potrebe inštituta. Državni sekretar Simon Novak je v torek pojasnil, da naj bi z njo pridobili 9600 kvadratnih metrov dodatnih površin, medtem ko bi jih po ocenah vodstva inštituta potrebovali najmanj 15.000. Cilj ministrstva je vzpostavitev dveh močnih onkoloških centrov v Sloveniji. Mogoče, a kdaj, ko je že danes prepozno in čemu, če je pa projekt že nastavljen, se sprašuje stroka.

Na Brecljeve očitke se bo minister odzval danes, na popoldanski novinarski konferenci.