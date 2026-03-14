  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ZNAMKA

Kitajski avtomobilski velikan vstopa na slovenski trg z velikimi načrti

Kitajski proizvajalec električnih vozil bo sprva odprl prodajna mesta v Ljubljani in Kopru, kmalu tudi v Mariboru in Novem mestu.
BYD prihaja v Slovenijo z devetimi modeli. FOTO: Voranc Vogel

BYD bo imel pri električnih avtomobilih verjetno glavnega aduta v modelu dolphin surf. Ta za zdaj še prihaja iz Kitajske, kmalu pa ga bodo začeli izdelovati na Madžarskem. FOTO: Voranc Vogel

David Kušanić, namestnik direktorja BYD za Slovenijo in Hrvaško, meni, da bodo enako kot električni zanimivi priključni hibridi. FOTO: Voranc Vogel

Jeremy Wang, BYD Europe: »Smo tehnološko podjetje, vsak delovni dan prijavimo 45 patentov.« FOTO: Voranc Vogel

Gašper Boncelj
 14. 3. 2026 | 16:15
5:13
A+A-

BYD (Build Your Dreams), kitajski velikan na področju električnih avtomobilov in priključnih hibridov, že dlje posluje na stari celini, zdaj končno uradno vstopa tudi na naš trg in nima majhnih načrtov.

Jeremy Wang, regionalni direktor BYD za Evropo, je dejal, da je Slovenija glede zelene energije napredna, toda kot je dodal, so oni tu zaradi avtomobilov. Poudaril je hitro rast podjetja. Do prvega milijona prodanih avtomobilov so potrebovali 13 let, od 10 do današnjih 15 milijonov so prišli v 13 mesecih. Lani so se prvič uvrstili med 100 najboljših družb na lestvici Fortune 500. »Smo tehnološko podjetje, vsak delovni dan prijavimo 45 patentov. Pravkar smo predstavili drugo generacijo svoje baterije, ki se bo za 400 kilometrov dosega napolnila v petih minutah,« je dejal Wang.

BYD bo imel pri električnih avtomobilih verjetno glavnega aduta v modelu dolphin surf. Ta za zdaj še prihaja iz Kitajske, kmalu pa ga bodo začeli izdelovati na Madžarskem. FOTO: Voranc Vogel
Poleg električnih imajo velike ambicije s priključnimi hibridi.

Kot je povedal David Kušanić, namestnik direktorja BYD za Slovenijo in Hrvaško, podjetje posluje na 36 evropskih trgih, v Slovenijo prihajajo z devetimi modeli. »Tu delujemo kot uvoznik BYD Europe, imamo dolgoročno strategijo tako za Evropo kot Slovenijo. Pooblaščena prodajalca bomo imeli najprej v Ljubljani in Kopru, še letos tudi v Mariboru in Novem mestu. Do konca leta 2028 pričakujemo glede na predvideno rast več kot 12 prodajnih in poprodajnih mest.« Kot pravi, si želijo na celotnem trgu doseči od 2- do 3-odstotni tržni delež. Poleg električnih avtomobilov veliko pričakujejo od priključnih hibridov (prodaja naj bi bila razdeljena na pol), menijo, da imajo tudi v tem delu ponudbe za kupce zanimive izdelke. Predvideva, da bodo kitajska podjetja pri nas v dveh ali treh letih dosegla več kot petino celotne prodaje avtomobilov; prepričan je, da bo BYD številka ena in da jim za to ne bo treba ekstremno tekmovati s cenami.

Devet modelov

BYD je tudi prvo kitajsko avtomobilsko podjetje s tovarno v Evropi, kjer je proizvodna zmogljivost 300 tisoč vozil na leto. Kot pravijo, izdelujejo v Evropi za Evropo. V Szegedu na Madžarskem za zdaj poteka šele testna proizvodnja, serijska se bo začela v prihodnjem četrtletju. Prvi bo tam nastajal električni dolphin surf, tudi atto 2 in nato še dva modela. Drugi bodo še prihajali iz Kitajske. Imajo osem roro ladij za prevoz avtomobilov, ena takšnih, BYD Shenzen, ki sprejme 9000 vozil, je v Luko Koper pripeljala poleti lani.

David Kušanić, namestnik direktorja BYD za Slovenijo in Hrvaško, meni, da bodo enako kot električni zanimivi priključni hibridi. FOTO: Voranc Vogel
Električni vrh

Družba je bila ustanovljena leta 1995, prvo ime je bilo Biyadi. Najprej so bili znani po inovativni bateriji s katodo LFP, »blade battery«, ki je robustna in varna. Šele nato so začeli izdelovati avtomobile. Imajo 110 tisoč inženirjev. Že dlje izdelujejo le povsem električne in priključnohibridne avtomobile. Lani so prvič postali največji proizvajalec povsem električnih avtomobilov na svetu, prodali so jih 2,26 milijona in prehiteli Teslo. Skupaj s priključnimi hibridi so prodali 4,6 milijona vozil, od tega so jih 1,05 milijona izvozili.

Na slovenskem trgu bo BYD prodajo začel s štirimi električnimi modeli in petimi priključnimi hibridi. Kot je dejal Frane Pamuković, produktni vodja za Slovenijo in Hrvaško, imajo električni avtomobili z izjemo modela dolphin serijsko toplotno črpalko, vselej baterijo LFP v dnu kot del karoserije (angl. cell to body) in kompakten pogonski sklop. Vstopni model je mala kombilimuzina dolphin surf, ki stane od 19.000 evrov, sledi nekoliko večji križanec atto 2, pa večja seal in sealion 7, ki stane 47 tisočakov. Cene električnih so vse še pred subvencijo.

Jeremy Wang, BYD Europe: »Smo tehnološko podjetje, vsak delovni dan prijavimo 45 patentov.« FOTO: Voranc Vogel
Priključnih hibridov je tudi več; njihov pogon združuje 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor in dva električna, prav tako je v sredini vozila baterijski sklop, ki pa je manjši. Najmanjši model je atto 2 DM-i za 25 tisoč evrov, večji je sealion 5 DM-i, limuzina in karavan se imenujeta seal 6 DM-i in seal 6 DM-i touring, največji pa je križanec seal U DM-i, ki ga cenijo na 36 tisočakov. Za baterijo dajejo v vseh primerih jamstvo do prevoženih 250 tisoč kilometrov. Glavne prodajne aktivnosti bodo sprva potekale v Ljubljani, kjer bo imelo podjetje CG Auto v BTC velik prodajno-servisni salon, ter v Kopru, kjer je prodajalec družba Avtoplus. Postopno se bodo širili, poleg osnovne znamke BYD bodo proti koncu leta uvedli tudi prestižno znamko Denza. Eden od modelov Denze naj bi imel kot prvi že tudi najnovejšo baterijo in sposobnost ekspresno hitrega polnjenja. Trdijo, da bodo že letos v Sloveniji postavljali tovrstne polnilnice.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki