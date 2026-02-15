  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JUGOSLOVANSKI LIVERPOOL

Kitare so preglasile Dravo: ko je mladost v Mariboru dihala za rock in svobodo

Dokumentarni film Dravski beat obuja mariborski divji čas dolgih las, uporniške glasbe in mladostnih sanj.
Maribor v času, ko je beat pomenil energijo, upor in mladost. FOTO: CASABLANCA
Maribor v času, ko je beat pomenil energijo, upor in mladost. FOTO: CASABLANCA
Janez Mužič
 15. 2. 2026 | 08:20
2:07
A+A-

Maribor je imel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja poseben utrip. Med Dravo, klubi in improviziranimi vadnicami je rasla beat rock scena, ki je mesto postavila na glasbeni zemljevid nekdanje Jugoslavije. Prav temu obdobju je posvečen dokumentarni glasbeni film Dravski beat, ki je na nedavni predpremieri v Mariboru zbral številne znane mariborske obraze in akterje tedanje glasbene zgodbe. Film v režiji Borisa Jurjaševiča in produkciji Casablanca Film Production oziroma prizadevnega Igorja Pedička skozi arhivske posnetke, fotografije in osebne izpovedi pripoveduje o času, ko je beat glasba pomenila več kot le zvok – bila je način življenja. Maribor so takrat zaradi glasbene vneme in številnih bendov pogosto imenovali kar jugoslovanski Liverpool.

Med osrednjimi pričevalci v filmu je legendarni Milan Petrovič, eden ključnih glasov in protagonist mariborske beat scene. V celovečernem dokumentarcu ne nastopa kot igralec, temveč kot avtentičen sogovornik, ki iz prve roke pripoveduje o začetkih bendov, vajah, nastopih in mladostni zagnanosti, ki je kljub omejitvam tistega časa iskala stik z zahodnimi vplivi. Njegove besede dajejo filmu osebno noto in prepričljiv občutek spoznanja, da zgodbo pripovedujejo tisti, ki so jo zares živeli.

Ob Petroviču se v filmu pojavijo še Darko Mustajbašić, Miroslav Fistravec, Ivo Mojzer, Gerhard Angleitner, Vladimir Jurc, Niko Ribič, Teddy Lah in drugi akterji scene. Vsak od njih je dodal svoj spomin, anekdoto ali pogled, skupaj pa so ustvarili mozaik generacije, ki je Maribor postavila ob bok največjim glasbenim središčem tistega časa. Dravski beat ni le dokumentarec o glasbi, temveč dragoceno kulturno in zgodovinsko pričevanje o času, ko je Maribor dihal z mladostjo, kitarami in sanjami o svobodi – in ko je beat za vedno zaznamoval identiteto mesta ob Dravi. 

V filmu je med osrednjimi pričevalci legendarni Milan Petrovič, eden ključnih glasov in protagonist mariborske beat scene. FOTO: FILMOTEKA
V filmu je med osrednjimi pričevalci legendarni Milan Petrovič, eden ključnih glasov in protagonist mariborske beat scene. FOTO: FILMOTEKA

Več iz teme

Mariborrockglasbafilmdokumentarni filmkulturadokumentarecslovenski filmDrava
ZADNJE NOVICE
09:50
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Trener naših skakalcev iskreno o primerjavi Domna s Petrom: To je dejstvo

Grilc: Vedel sem, da je Domen v formi.
15. 2. 2026 | 09:50
09:25
Bulvar  |  Domači trači
ROBERT HRGOTA

Trenerja Domna Prevca po velikem uspehu doma pričakuje hčerka znanega slovenskega podjetnika

Selektor slovenske reprezentance ob največjih športnih uspehih ohranja trdno oporo tudi v družinskem življenju.
15. 2. 2026 | 09:25
09:10
Novice  |  Svet
OMEJITEV PREBIVALSTVA

Švicarji zapirajo vrata priseljevanju?

Referendum o pobudi za omejitev prebivalcev. Nasprotniki opozarjajo na ogrožanje sporazumov z EU.
15. 2. 2026 | 09:10
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOLOIDNO SREBRO

Okvari jetra, testise in možgane

Kot zdravilo in prehranski dodatek je uradno prepovedano, a ga je na spletu polno, povpraševanje pa narašča. Nanodelcev po zaužitju telo ne izloči, zato se kopiči v njem.
Tina Horvat15. 2. 2026 | 09:00
08:35
Lifestyle  |  Polet
ZA NIŽJI SLADKOR

To je najtišji krivec za nihanje krvnega sladkorja

Enake sestavine, povsem drugačen vpliv na krvni sladkor? Odgovor vas bo presenetil.
Miroslav Cvjetičanin15. 2. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
JUGOSLOVANSKI LIVERPOOL

Kitare so preglasile Dravo: ko je mladost v Mariboru dihala za rock in svobodo

Dokumentarni film Dravski beat obuja mariborski divji čas dolgih las, uporniške glasbe in mladostnih sanj.
Janez Mužič15. 2. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki