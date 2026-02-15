Kitare so preglasile Dravo: ko je mladost v Mariboru dihala za rock in svobodo

Maribor je imel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja poseben utrip. Med Dravo, klubi in improviziranimi vadnicami je rasla beat rock scena, ki je mesto postavila na glasbeni zemljevid nekdanje Jugoslavije. Prav temu obdobju je posvečen dokumentarni glasbeni film Dravski beat, ki je na nedavni predpremieri v Mariboru zbral številne znane mariborske obraze in akterje tedanje glasbene zgodbe. Film v režiji Borisa Jurjaševiča in produkciji Casablanca Film Production oziroma prizadevnega Igorja Pedička skozi arhivske posnetke, fotografije in osebne izpovedi pripoveduje o času, ko je beat glasba pomenila več kot le zvok – bila je način življenja. Maribor so takrat zaradi glasbene vneme in številnih bendov pogosto imenovali kar jugoslovanski Liverpool.

Med osrednjimi pričevalci v filmu je legendarni Milan Petrovič, eden ključnih glasov in protagonist mariborske beat scene. V celovečernem dokumentarcu ne nastopa kot igralec, temveč kot avtentičen sogovornik, ki iz prve roke pripoveduje o začetkih bendov, vajah, nastopih in mladostni zagnanosti, ki je kljub omejitvam tistega časa iskala stik z zahodnimi vplivi. Njegove besede dajejo filmu osebno noto in prepričljiv občutek spoznanja, da zgodbo pripovedujejo tisti, ki so jo zares živeli.

Ob Petroviču se v filmu pojavijo še Darko Mustajbašić, Miroslav Fistravec, Ivo Mojzer, Gerhard Angleitner, Vladimir Jurc, Niko Ribič, Teddy Lah in drugi akterji scene. Vsak od njih je dodal svoj spomin, anekdoto ali pogled, skupaj pa so ustvarili mozaik generacije, ki je Maribor postavila ob bok največjim glasbenim središčem tistega časa. Dravski beat ni le dokumentarec o glasbi, temveč dragoceno kulturno in zgodovinsko pričevanje o času, ko je Maribor dihal z mladostjo, kitarami in sanjami o svobodi – in ko je beat za vedno zaznamoval identiteto mesta ob Dravi.