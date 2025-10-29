Kje bo deževalo in kje bo sonce? Takšno vreme pričakujemo med prazniki

Pred nami je podaljšan vikend: najprej dan reformacije, ki ga obeležujemo 31. oktobra, nato dan vseh svetih, temu pa sledi še nedelja — a vreme ne bo povsod idealno. Po današnji napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo vzhod Slovenije razmeroma sončen, zahod pa bo že zajelo oblačno vreme in občasne padavine. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 16 in 19 °C, v severozahodnih krajih pa okoli 13 °C.

Danes bo v vzhodnih krajih precej sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo.

Jutri pričakujemo večinoma oblačno vreme, le na vzhodu se bo oblačnost občasno trgala. Padavine se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu. Veter – jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature: 7 do 14 °C. Najvišje dnevne: 13 do 18 °C.

Za sosednje pokrajine: danes bo zahodno in južno od Slovenije zmerno do pretežno oblačno; v Istri in Kvarnerju se bodo pojavile krajevne padavine. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme, pogosteje deževno v krajih zahodno in južno od nas, občasno tudi vzhodneje.

Obeti za petek in soboto: na zahodu Slovenije oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu pa več sonca in precej topleje.

Kam torej na izlet?

Za tiste, ki načrtujete podaljšan praznični vikend, bo vreme verjetno igralo veliko vlogo. Najbolje jo bodo odnesli prebivalci in obiskovalci vzhodne Slovenije, kjer meteorologi napovedujejo največ sonca in suho vreme. Tam se bodo oblaki le občasno trgali, zato bo pravi čas za izlete po Prlekiji, Prekmurju ali na vinorodne griče Štajerske.

Povsem drugače bo na zahodu države, kjer bodo prevladovali oblaki in občasne padavine, zlasti v Posočju in na Notranjskem. Tudi ob morju bo vreme muhasto – jugo bo prinesel vlago, zato se bodo na Primorskem in v Istri pojavljale krajevne plohe. Če se odpravljate proti Hrvaški obali, imejte v mislih, da bo tam podobno – več oblačnosti in dež, zlasti v Istri in Kvarnerju.

Kljub temu bo vikend še vedno priložnost za oddih, le izberite pravo smer. Vzhod bo prijetno topel in sončen, na zahodu pa bo vreme bolj primerno za počitek v toplem zavetju ali sprehod med rahlimi kapljami. Jesen bo tokrat pokazala svoj značaj – malo sonca, malo dežja, a ravno prav za praznični premor.

Za tiste, ki se boste našemili, so pri Onaplus zbrali nekaj idej za kostume za vso družino. Kdor rad kuha, pa lahko nekaj idej za tople jesenske recepte poišče v tem članku Odprte kuhinje.

Podčetrtek, Dolenjske Toplice ali Goričko

Na vzhodu Slovenije bo vreme te dni predvidoma najprijetnejše, zato smo za vas pripravili tri ideje za potep.

Samostan Olimje. FOTO: Amadeja Knez Za Visit Podčetrtek

Podčetrtek in okolica

V mali vasi Podčetrtek se skriva kar nekaj zanimivosti: čudovit samostanski kompleks v naselju Olimje in zdraviliški resort Terme Olimia. Če želite še dodaten stik z naravo, se sprehodite po vinorodnem gričevju okoli Podčetrtka.

Dolenjske Toplice

Ta zdraviliška destinacija je odlična za oddih v jesenskem ambientu: termalni center, reka Krka, gozdni kotički. Ker je vreme na vzhodu Slovenije ugodnejše, imate več možnosti za miren in suh dan, primeren za sprehod, razvajanje ali krajši izlet izven mestnega vrveža.

Goričko

V deželi gričev, kjer je narava še v velikem delu nedotaknjena, se odpira priložnost za umik, sprostitev in uživanje v naravi. Za tiste, ki si želite nekaj manj turistično obiskovanega, pa vseeno prijetnega.