Kje se je zapletlo? Pred nedeljskim referendumom hladna prha za nekatere upokojence

Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenje domovi za starejše niso prejeli nobenega obvestila o referendumu oziroma možnosti glasovanja po pošti, poroča Večer. Zato so ponekod zamudili rok za prijavo za takšno obliko glasovanja.

Kot poroča Večer, domovi za starejše običajno prejmejo obvestilo o možnosti glasovanja po pošti stanovalcev, pred tokratnim referendumom pa jim ga ni posredovalo ne ministrstvo za solidarno prihodnost ne ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ponekod so zato zamudili rok za prijavo glasovanja po pošti, ki se je iztekel 12. novembra. Po pošti sicer lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu.

Stanovalce bodo odpeljali na volišče

Da obvestila o možnih oblikah glasovanja niso prejeli, so za Večer potrdili v Domu Danice Vogrinec. Kot je dejal direktor doma Marko Slavič, bodo sicer stanovalce, ki bodo želeli, na dan glasovanja peljali na volišče, a da je takih glede na njihovo starost in zdravstveno stanje malo. Da obvestila o referendumu niso prejeli, so potrdili tudi v drugih domovih.

Državna volilna komisija (DVK) odgovarja, da so 5. novembra obvestili pristojna ministrstva o načinih glasovanja za volivce, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in bi želeli glasovati po pošti, s pozivom, da se obvestilo posreduje na naslove omenjenih institucij oziroma obvesti njihove oskrbovance.

Preverjajo, kje se je zapletlo

Kot je razvidno iz dopisov, so o tem obvestili ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za pravosodje, za zdravje in za vzgojo in izobraževanje, ne pa tudi ministrstva za solidarno prihodnost. Kot so pojasnili na DVK, je za socialno varstvo in skrbstvo pristojno ministrstvo za delo. A to, kot opozarja Večer, ne drži, saj je za domove za starejše pristojno ministrstvo za solidarno prihodnost.

Ob tem DVK pojasnjuje, da zakon sicer ne določa posebnega obveščanja volivcev, ki so v omenjenih institucijah, a jih kljub temu ob vsakih volitvah oziroma referendumih o možnostih glasovanja obvešča z dopisom pristojnim ministrstvom.

Na ministrstvih za delo in za solidarno prihodnost po poročanju Večera preverjajo, kje se je zapletlo.