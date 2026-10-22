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Kje se skriva osumljenec Simeon? Policija prečesava okolico, domačini v strahu, Matoz zahteva odgovore

Policija zahtevala pripor, tožilstvo ga ni predlagalo.
Kje je Simeon Motaln, ki ga preiskovalci še vedno iščejo? V dogajanje se je vključil tudi notranji minister Franci Matoz, ki od tožilstva pričakuje pojasnila. FOTO: Policija/24 Zvečer
Kje je Simeon Motaln, ki ga preiskovalci še vedno iščejo? V dogajanje se je vključil tudi notranji minister Franci Matoz, ki od tožilstva pričakuje pojasnila. FOTO: Policija/24 Zvečer
M. U.
 22. 10. 2026 | 06:37
 22. 10. 2026 | 06:38
3:37
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Po pretresljivem razkritju domnevnega izkoriščanja tujih delavcev v nezakoniti tovarni cigaret pri Lendavi policisti še vedno iščejo enega ključnih osumljencev. Simeon Motaln ostaja na begu, prebivalci Slovenske Bistrice, kjer ima registrirani dve podjetji, pa pripovedujejo o nenehni prisotnosti policistov. Medtem se je vnela še ostra razprava o tem, zakaj je drugi osumljenec Benjamin Kropec na prostosti.

Kot poroča 24ur.com, policisti za njim intenzivno poizvedujejo tudi v Slovenski Bistrici, kjer ima registrirani podjetji. »Policija nas ves čas ustavlja in sprašuje po njem,« pripovedujejo domačini, ki jih je razkritje dogajanja pri Lendavi močno pretreslo.

Prebivalci pravijo, da policija po okolici kroži že tri dni. Nekateri priznavajo, da jih je strah, odkar so izvedeli, s kakšnimi sumi je povezan moški, ki ga iščejo. Novinarji omenjenega medija so na enem od naslovov njegovih podjetij naleteli na zaklenjena vrata, na drugem pa naj bi bil zgolj poštni predal. Domačini so razkrili še eno nenavadno podrobnost. V prostore naj bi pred časom vlomili neznanci.

Podjetji z več deset tisoč evri dobička

Motaln je povezan z več podjetji. Njegovo podjetje STRALIS, ki se ukvarja predvsem s cestnim tovornim prometom in trgovino, je lani ustvarilo približno 36.000 evrov bilančnega dobička. Drugo podjetje ZDEJS, katerega dejavnost je nespecializirana trgovina na debelo, je leto zaključilo z nekaj manj kot 94.000 evri dobička. Motalnovo ime se pojavlja tudi v lastniški strukturi avstrijskega podjetja Lotus Logistik.

Medtem je drugi osumljenec, Benjamin Kropec, lastnik objekta v Trimlinih in podjetja Odpad Bistrica, na prostosti. Kropec vztraja, da za dogajanje v objektu ni vedel. Iz njegovega podjetja so za 24ur.com sporočili, da sodeluje s preiskovalci in si prizadeva za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin.

Policija zahtevala pripor, tožilstvo ga ni predlagalo

Prav odločitev o Kropčevi izpustitvi je sprožila nova vprašanja. Policisti so namreč zaradi nevarnosti vplivanja na priče ocenili, da obstajajo razlogi za pripor, vendar specializirano državno tožilstvo njihove ocene ni sprejelo.

Na tožilstvu pojasnjujejo, da zbrani dokazi ob privedbi osumljenca pred sodišče niso zadostovali za utemeljen sum, da je storil očitana kazniva dejanja. Zato pripora niso predlagali.

V dogajanje se je vključil tudi notranji minister Franci Matoz, ki od tožilstva pričakuje pojasnila. Opozoril je, da javnost pogosto kritizira policijo, ko osumljenci ostanejo na prostosti, čeprav odločitev o nadaljnjih ukrepih ni vedno v njenih rokah. Vlada je medtem sprejela spremembe, po katerih bodo morala biti obvestila tožilcev v predkazenskih postopkih pisna. Policija po novi ureditvi za pridržanje posameznika do 48 ur ne bo več potrebovala soglasja tožilca.

Takšnim spremembam ostro nasprotuje generalna državna tožilka Katarina Bergant. Opozarja, da bi morala obveznost pisnega obveščanja veljati za oba organa, ne le za tožilstvo. Prav tako meni, da uredba ne more omejevati zakonsko določene pristojnosti tožilcev pri usmerjanju policije, zlasti kadar gre za posege v človekove pravice.

 

 

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