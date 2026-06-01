NAPETO V DZ

»Kje so konkretni ukrepi?« Opozicija ostro nad Cigler Kraljem na parlamentarnem odboru

Zvečer nadaljevanje zaslišanja Cigler Kralja na matičnem odboru.
Zaslišanje Janeza Ciglerja Kralja 1. junija 2026  FOTO: Jože Suhadolnik
STA, A. G.
 1. 6. 2026 | 18:28
Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc je danes uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom DZ. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, štirje so glasovali proti. Potrjevanje ministrskih kandidatov v DZ je predvideno v četrtek. Tudi kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je prepričal odbor DZ za obrambo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora, šest pa je glasovalo proti. Hajdinjak je v predstavitvi med drugim napovedal vrnitev verodostojnosti Sloveniji v Natu in kadrovsko stabilizacijo Slovenske vojske.

Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je med prednostnimi nalogami izpostavil povečevanje obrambnih izdatkov in krepitev položaja Slovenije v Natu. V predstavitvi DZ se je zavzel tudi za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo.

Meni, da je eden ključnih izzivov sistematično pridobivanje kadrov. Kot je dejal, se bo zavzemal za povečanje deleža vojakov in za zajezitev nesorazmerij v strukturi visokih činov. Hajdinjak se je zavzel tudi za nadgradnjo sistema zaščite in reševanja, ki je po njegovih besedah sicer dober, vendar zapostavljen. Prizadeval si bo tudi za vseslovenski center za zaščito in reševanje.

Zvečer nadaljevanje zaslišanja Cigler Kralja na matičnem odboru

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo predstavitev kandidata za ministrstva za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja nadaljeval danes zvečer ob 22. uri. V za danes predvidenih nekaj manj kot treh urah namreč člani odbora niso zaključili z zastavljanjem vprašanj. Opozicijski poslanci so bili kritični do omejevanja časa razprave. Cigler Kralj je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost poleg krepitve prehranske samooskrbe med glavnimi nalogami izpostavil tudi digitalizacijo in debirokratizacijo kmetijstva. Kot je dejal, si želi, da se kmetje v prihodnje posvetijo predvsem delu na kmetiji, ne pa »izpolnjevanju obrazcev in tako naprej«.

»Moje vodilo je varna, samooskrbna Slovenija, močno podeželje, manj birokracije, več priložnosti za delo, družino in za razvoj. Slovenija bo lahko uspešna le, če gradimo na najboljšem, kar imamo, in da to, na čemer slonimo, oplemenitimo,« je poudaril. Nekateri člani odbora iz vrst opozicije so v predstavitvi kandidata za kmetijskega ministra pogrešali pomanjkanje vizije in več konkretnosti. Cigler Kralj jim je odgovoril, da ta temelji na generacijski prenovi, debirokratizaciji, digitalizaciji ter prilagoditvi ukrepov realnosti na terenu, kar je lahko mogoče doseči samo »skozi dialog z deležniki«.

Poslanci so pomisleke izrazili tudi do napovedanih sprememb strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. »Ta zgodba se izteka in vam predlagam, da gledate v prihodnost, torej že kmalu bodo na mizi oz. če še niso, na ravni Evropske komisije dokumenti 2028-2032 in predlagam, da čim več energije vložite v to,« je dejal Dejan Süč iz Svobode. Dogajanje na odboru je minilo tudi v znamenju očitkov opozicijskih poslancev o omejevanju časa razprave poslancem s strani predsednice odbora in poslanke Resnice Katje Kokot. Ta je poslance med razpravo opozarjala k skrajšanju razprav, v nasprotnem primeru pa v primeru velikega interesa za postavljanje vprašanj nadaljevanje seje napovedala ob 22. uri.

Poslanec Borut Sajovic je od Kokot zahteval, da jim pojasni podlago v poslovniku DZ za takšno odločitev, obenem pa ji očital nepoznavanje poslovnika in pravil glede podaljševanja sej. Kokot je pojasnila, da je podlaga za to »dovoljenje predsednika DZ«. »On je sklical seje odborov in naslednja seja v tem prostoru je ob 15. uri,« je dodala. Kritična do tega je bila tudi poslanka Lena Grgurevič (Svoboda), ki ji je predsednica odbora Kokot izrekla tudi tri opomine, poslanci pa so nato izglasovali, da se poslanki v razpravi na odboru odvzame besedo.

Poslanko Svobode in kmetijsko ministrico v odhodu Matejo Čalušić je zanimalo, ali bo prihodnja vlada ukinila trajno varovana kmetijska zemljišča in znižala odškodnine za pozidavo kmetijskih zemljišč, kot se je »to ponavadi v preteklosti počelo skozi desni populizem«, kar je po njenih besedah vodilo v pozidave najboljših kmetijskih zemljišč. Cigler Kralj je zavrnil očitke o desnem populizmu in zagotovil, da bo ščitil slovensko kmetijsko zemljo ter da je treba iti pri tem nasproti kmetu. Poslanec iz vrst SD Luka Goršek pa je Cigler Kralja vprašal o konkretnih ukrepih, ki jih na kmetijskem ministrstvu načrtujejo na področju dobrobiti živali. »Zame to ni ideološko vprašanja. Mislim, da je Slovenija v preteklih letih naredila pomembne korake naprej na tem področju,« je ocenil. Po besedah Cigler Kralja ne bodo šli proti dobrobiti živali, bodo pa poskrbeli tudi za to, da bodo ukrepi življenjski in zdravorazumski.

Sajovic je o Cigler Kralju poudaril, da bo »politično svoj del zgodbe oddelal korektno«, pri čemer pa velikih ali drastičnih sprememb v njegovem mandatu ne pričakuje. »Že 14 dni imam v glavi najino debato na kolegiju, kjer si me razsvetlil, da niso pomembna prepričanja in poslanstva, ampak da je to, kar delamo v politiki, predvsem posel. Jaz tega ne vidim tako, še manj pa vidim tako področje kmetijstva, o katerem danes govorimo. To je področje, ki je več kot posel, gre za poslanstvo, ki si zasluži ustrezno težo in ustrezne ukrepe,« je menil Sajovic. Čudil se je tudi temu, da v koalicijski pogodbi niso nikjer omenjene podnebne spremembe. Kot je opozoril Sajovic, živimo v časih, ko ne mine več leto brez ali pozeb ali brez suš ter drugih naravnih nesreč. Zato so tukaj na mestu vprašanja, ali se bo šlo v nadgradnjo sistema zavarovanja, ali se bo iskalo druge solidarnostne mehanizme oz. vlagalo v preventivo.

Poslanci bodo o imenovanju ministrov 16. slovenske vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše predvidoma odločali v četrtek.

