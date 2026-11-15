Kje so volivci najbolj zavzeti? Poglejte, kakšna je udeležba po občinah (V ŽIVO)

Volivci bodo na današnjih lokalnih volitvah, ki bodo devete v samostojni Sloveniji, izbirali nova občinska vodstva. V 212 občinah bodo poleg županov volili tudi člane občinskih svetov in ožjih delov občin. Ob 7. uri se je odprlo 3116 volišč, na katerih bo mogoče glas oddati do 19. ure. Prve delne izide glasovanja je pričakovati po 20. uri.

V času volilnega molka, ki velja vse do zaprtja volišč ob 19. uri, so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Tako ni dovoljena propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno kampanjo, pa tudi ne pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo. Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve sprejema podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka do 19. ure na telefonski številki 080 21 13. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.

Dogajanje spremljamo v živo:

13.38 Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi lokalnimi volitvami začel v petek opolnoči, danes do 12. ure skupno prejela 90 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 47 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve. Kot je objavila dežurna služba ministrstva, je bilo pri preostalih 43 obvestilih ugotovljeno, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Večina obravnavanih zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih.

12.54 Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 206.023 oz. 12,85 odstotka volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 11,47-odstotna, je razvidno s spletne strani Državne volilne komisije. Do 11. ure je bila najvišja udeležba v občini Dobrovnik (27,06 odstotka), najnižja v občini Šmarje pri Jelšah (8,60 odstotka).

Med mestnimi občinami je bila najvišja v Velenju (13,90 odstotka), sledile so Koper (12,97 odstotka), Celje (12,78 odstotka), Krško (12,43 odstotka), Novo mesto (12,41 odstotka), Ptuj (12,24 odstotka), Murska Sobota (11,75 odstotka), Kranj (11,19 odstotka), Ljubljana (11,10 odstotka), Nova Gorica (10,61 odstotka), Maribor (10,35 odstotka) in Slovenj Gradec (9,12 odstotka).

Volilna udeležba do 11. ure je višja kot na zadnjih lokalnih volitvah. Kot so sporočili z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, je bila na volitvah leta 2022 11,98-odstotna. Pred tem pa je bila precej višja, namreč leta 2018 15,28-odstotna, leta 2014 13,25-odstotna, leta 2010 15,42-odstotna, leta 2006 pa 18,8-odstotna.

11.44 Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je svoj glas na današnjih lokalnih volitvah oddal na domačem volišču v Stražišču v Kranju. Kot je izpostavil v izjavi za javnost, so lokalne volitve izredno pomembne za lokalno samoupravo. Zato upa, da se bodo ljudje v čim večjem številu udeležili volitev.

»Lokalne volitve so izrednega pomena za lokalno samoupravo, za krajevne skupnosti. Srčno upam, da se jih ljudje v najbolj množičnem številu udeležijo, da volijo svoje kandidate in da poskrbijo za to, da bodo njihove želje upoštevane na lokalnem nivoju,« je v kratki izjavi povedal Stevanović

9.40 Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša je na današnjih lokalnih volitvah glasoval na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. V izjavi za javnost po oddaji glasu je opozoril na finančno odvisnost občin od države in se zavzel za ustavno določitev deleža BDP, ki bi pripadal lokalni ravni.

Po premierjevih besedah so lokalne volitve pomembne, saj volivci odločajo o kakovosti in dostopnosti storitev, ki jih potrebujejo vsak dan. Kot največjo težavo občin je izpostavil pomanjkanje finančne avtonomije. Občine se morajo namreč vsako leto z državo pogajati o višini povprečnine, kar otežuje dolgoročno načrtovanje razvoja.

Zato predlaga, da bi občinam v ustavi zagotovili približno pet do šest odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Za takšno spremembo bi bila potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Opozoril je tudi na odsotnost pokrajin, saj so številne občine premajhne za izvajanje večjih projektov in črpanje evropskih sredstev. »Slovenija potrebuje v ustavi določilo, da občine dobijo zagotovljen del sredstev za razvoj, potrebujemo pa tudi izpeljavo pokrajinske ravni, ki jo v ustavi imamo, v zakonih pa še ne,« je sklenil Janša.

7.00 Za županska mesta se poteguje 614 kandidatov, od tega 77 v 12 mestnih občinah. Največ kandidatov je v Ljubljani (15), v Mariboru in Kopru pa po deset. V 45 občinah kandidira le ena oseba, zato je bodoči župan že znan.

Kjer noben kandidat ne bo prejel več kot polovice glasov, bo drugi krog 29. novembra. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski svetniki pa glede na občino po večinskem ali proporcionalnem sistemu.