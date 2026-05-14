Kje v Evropi iz pipe teče najboljša voda? Takšno je stanje v Sloveniji: in ne, nismo najboljši

Voda iz pipe je za številne Evropejce nekaj povsem običajnega. Odpreš pipo, natočiš kozarec in popiješ. Voda, ki pride do naših domov, je v večini evropskih držav sicer varna, vendar so podzemne vode ponekod že močno obremenjene s škodljivimi snovmi. To je izjemno pomembno, ker je podzemna voda eden ključnih virov pitne vode v Evropi. Če se onesnaži, težave ne moremo odpraviti čez noč. Čiščenje je drago, dolgotrajno in zahtevno. Strokovnjaki zato opozarjajo, da dobra voda iz pipe danes še ne pomeni, da bodo vodni viri brez težav tudi v prihodnje.

Po podatkih Evropske agencije za okolje je več kot petina podzemnih voda v Evropski uniji v slabem kemijskem stanju. To pomeni, da so v njih presežene mejne vrednosti nekaterih škodljivih snovi, med njimi so lahko tudi težke kovine, nitrati, pesticidi in druge kemikalije. Med državami, kjer je stanje podzemnih voda posebej skrb vzbujajoče, so omenjene Belgija, Nemčija, Luksemburg in Češka.

Velik problem so nitrati, ki so pogosto povezani z uporabo gnojil v kmetijstvu. Mejna vrednost v EU znaša 50 miligramov na liter, po podatkih Evropske komisije pa je bila presežena na 14 odstotkih evropskih merilnih mest za podzemno vodo. Že samo odstranjevanje nitratov iz vode naj bi Evropsko unijo stalo ogromne zneske.

Evropa še vedno v vrhu

Kljub težavam s podzemnimi vodami Evropa pri varni pitni vodi in sanitarni ureditvi ostaja zelo visoko. Po indeksu Environmental Performance Index (Indeks okoljske uspešnosti, op. a.), ki meri okoljsko uspešnost držav, je veliko najbolje ocenjenih držav prav v Evropi. Kategorija Sanitation & Drinking Water (sanitarna in pitna voda, op. a.) meri, kako dobro države varujejo zdravje ljudi pred tveganji zaradi nevarne pitne vode in neustrezne sanitarne ureditve. Gre torej za oceno, kako varno je okolje za ljudi, ko govorimo o pitni vodi in sanitarnih razmerah.

Najboljše rezultate dosegajo države, kot so Finska, Islandija, Nizozemska, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo. Te države so dobile najvišjo možno oceno, 100 točk. Na drugi strani lestvice so v Evropi slabše ocenjene Moldavija, Gruzija in Albanija. Med slabše uvrščenimi članicami Evropske unije so Latvija, Litva in Romunija.

Ali bi morali imeti več organskih kmetij, ki ne uporabljajo pesticidov? Arhivska fotografija. FOTO: Scott Olson Getty Images Via Afp

In kje je Slovenija? Po podatkih Environmental Performance Index je Slovenija v kategoriji sanitarne in pitne vode na 31. mestu. Dosegla je oceno 74,70. Tik pred njo je Češka, ki je na 30. mestu z oceno 76,50. To pomeni, da se Slovenija uvršča v zgornji del lestvice, vendar ne med države z najboljšimi rezultati. A brez skrbi: ne gre za to, da bi bila voda iz pipe v Sloveniji nevarna za pitje. Gre za širšo oceno, ki upošteva tveganja zaradi pitne vode in sanitarne ureditve. Slovenija ima torej v evropski primerjavi razmeroma dobro izhodišče, a podatki kažejo, da prostor za izboljšave še vedno obstaja. Pri vodi ni dovolj gledati le, kaj danes priteče iz pipe. Pomembno je tudi, kaj se dogaja z vodnimi viri pod zemljo.

Pesticidi, zdravila in mikroplastika

Podatki o podzemnih vodah so v nekaterih državah zelo zaskrbljujoči. V Luksemburgu 79 odstotkov analiziranih podzemnih vodnih teles ne dosega dobrega kemijskega stanja. Na Češkem je takih 55 odstotkov, v Belgiji 41 odstotkov, v Nemčiji pa 40 odstotkov. Med največjimi grožnjami za kakovost vode ostajajo pesticidi. Posebno pozornost vzbuja trifluoroocetna kislina, znana kot TFA. Po podatkih Water Atlasa so jo zaznali v 94 odstotkih vzorcev pitne vode, zbranih v 11 državah EU.

Kmet vozi traktor po polju in škropi s pesticidi. Arhivska fotografija. FOTO: Silas Stein Dpa Picture-alliance Via Afp

Dodatno skrb povzročajo tudi PFAS, znane kot »večne kemikalije«. Tako jim pravijo zato, ker se v okolju zelo počasi razgrajujejo. Našli so jih na več deset tisoč lokacijah po Evropi. V podzemnih vodah pa se pojavljajo tudi ostanki zdravil in mikroplastika. To kaže, da onesnaževanje vode ne prihaja le iz kmetijstva in industrije. V vodne vire se zapisuje tudi naš vsakdan: zdravila, odpadki, plastika, kemikalije in vse, kar prehitro konča tam, kjer ne bi smelo.

Evropska voda iz pipe je tako po najnovejših podatkih v večini držav še vedno varna, a to ne pomeni, da bo tako tudi ostalo. Z njo moramo še vedno ravnati odgovorno.