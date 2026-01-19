Kjer lastniki gozdov iztržijo največ: na Pomurski sejem dovažajo hlode za 4. licitacijo lesa (FOTO)

POMURSKI SEJEM

Vsi so brezhibni in prvovrstne kakovosti.

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je spet živahno, na prizorišče 4. dražbe vrednejšega lesa so začeli dovažati hlode različnih drevesnih vrst, ki bodo kmalu zamenjali lastnika. Gozdarstvo Gornja Radgona, ki dogodek četrto leto zapovrstjo pripravlja v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Pomurskim sejmom, je gozdarje in zainteresirane kupce že obvestilo o časovnici letošnje dražbe. Ogled lesa za kupce bo od petka, 6. februarja, do petka, 20. februarja, ko se bo končala tudi oddaja ponudb, in sicer na sedežu Gozdarstva Gornja Radgona. Odpiranje ponudb bo prav tako v petek, 20. ...