POMURSKI SEJEM

Kjer lastniki gozdov iztržijo največ: na Pomurski sejem dovažajo hlode za 4. licitacijo lesa (FOTO)

Vsi so brezhibni in prvovrstne kakovosti.
Na prizorišče so začeli dovažati hlodovino. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Na prizorišče so začeli dovažati hlodovino. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Oste Bakal
 19. 1. 2026 | 12:45
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je spet živahno, na prizorišče 4. dražbe vrednejšega lesa so začeli dovažati hlode različnih drevesnih vrst, ki bodo kmalu zamenjali lastnika. Gozdarstvo Gornja Radgona, ki dogodek četrto leto zapovrstjo pripravlja v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Pomurskim sejmom, je gozdarje in zainteresirane kupce že obvestilo o časovnici letošnje dražbe. Ogled lesa za kupce bo od petka, 6. februarja, do petka, 20. februarja, ko se bo končala tudi oddaja ponudb, in sicer na sedežu Gozdarstva Gornja Radgona. Odpiranje ponudb bo prav tako v petek, 20. ...

13:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Policija preklicala iskanje Jake (24), znan je rezultat obdukcije

Mladeniča našli mrtvega v reki Savinji na območju Velikega Širja. Na družbenih omrežjih zapis mame pokojnika: »Čuvala te bom v srcu, dokler diham.«
19. 1. 2026 | 13:03
13:00
Lifestyle  |  Polet
SKRBIMO ZA PLJUČA

Kako očistiti in okrepiti pljuča? Strokovni nasveti za vse starosti

Naravni načini za podporo pljuč, izboljšanje dihanja in zmanjšanje obremenitev dihal - za kadilce in nekadilce.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 13:00
12:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POMURSKI SEJEM

Kjer lastniki gozdov iztržijo največ: na Pomurski sejem dovažajo hlode za 4. licitacijo lesa (FOTO)

Vsi so brezhibni in prvovrstne kakovosti.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 12:45
12:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psi to radi poližejo – veterinarji svarijo pred hudimi posledicami

Pozimi psov ne ogrožata le mraz in sol na pločnikih. Kot pravijo slovenski veterinarji, na pse pozimi preži nevarnost, na katero lastniki pogosto sploh nismo pozorni.
Kaja Berlot19. 1. 2026 | 12:30
12:15
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Priljubljena trgovina zapira svoja vrata v središču Ljubljane: usuli so se ganljivi komentarji

Po 15 letih se poslavlja priljubljena trgovinica v stari Ljubljani Babushka. Neva Bajc: »Čas je za nove začetke«
Nina Čakarić19. 1. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Na območju Krvavca: smučarja (21) odpeljal helikopter SV

Policistka smučarka zbira obvestila o vseh okoliščinah padca smučarja in vodi postopek.
19. 1. 2026 | 12:05

Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
