BORILA SE JE ZA PREŽIVETJE

Kjer ne živi nihče drug, živi naša koza, njen sir pa je izjemno zdrav

Marko Kumer je zgodbo o drežniški kozi prelil v dokumentarni film.
Simona Bandur
 18. 2. 2026 | 23:15
Pred dnevi se je zaključil 20. Festival gorniškega filma. Zaradi velikega zanimanja so morali nekatere projekcije še dodatno predvajati, med njimi tudi dokumentarni film Drežniška koza in njeni ljudje, ki je nastal v sodelovanju z biotehniško fakulteto. Zaradi izjemnega zanimanja so morali projekcijo prestaviti celo v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma. Zgodbo o drežniški kozi in njenih ljudeh je v dokumentarni film prelil režiser Marko Kumer - Murč in pripoveduje o avtohtoni pasmi koz, ki je po merilih Svetovne organizacije za prehrano in kmetijstvo kritično ogrožena. Še vedno je sicer najbolj razširjena na domačem terenu Bovca, Tolmina in Drežnice, a jo je zaradi posameznih vzrediteljev mogoče najti tudi drugod po Sloveniji, celo v Murski Soboti. Kot je razvidno iz uradne evidence rejcev, ima največjo čredo z okoli 130 glavami kmet z območja Tržiča.

Že Marija Terezija je hotela prepričati kmete, da bi raje gojili krave.

Zasluge za to, da je drežniška koza junakinja dokumentarnega filma, je Kumer pripisal predvsem dr. Simonu Horvatu, genetiku z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je pritegnil veliko pozornosti, ko je pred skoraj 15 leti identificiral gen za debelost. Drežniške koze so ga seveda kot genetika zanimale z znanstvenega vidika – ker so avtohtone, ker so se razvijale na majhnem območju, a so si kljub temu različne. Drežniška koza se je že večkrat borila za svoje preživetje. Vedno pa so bili posredi človeški sovražniki. Že Marija Terezija je hotela prepričati kmete, da bi raje gojili krave, ker se je zdelo, da bo to vplivalo na ekonomiko podeželja, pri čemer pa niso upoštevali, da v teh visokogorskih predelih – v nasprotju s kozami – krave ne morejo same preživeti.

Naslednje težko obdobje je bilo po drugi svetovni vojni, ko se je spet vpletla oblast in hotela spreobrniti kmete. Takrat naj bi imeli gozdarji celo dolžnost, da odstrelijo koze, ki se same gibljejo po gozdovih. Po eni od razlag so si želeli, da bi kmetje šli delat v tovarne, po drugi pa so bili prepričani, da koze uničujejo gozd. »Še danes med domačini krožijo zgodbe o pogumnih ljudeh, ki so se uprli in skrivali koze po cerkvah, da so preživele,« je povedal režiser. »Te koze lahko glede na velikost dajo veliko mleka in so bile ključne za preživetje družin v teh odročnih krajih, zato je vez med živalmi in ljudmi tudi tako zelo močna.« Žal pa je tistih, ki zelo dobro poznajo to kozo in ki vedo, kako je treba skrbeti zanjo, ki znajo pridelati sir, kar je že cela znanost, čedalje manj. »Z njimi počasi to znanje zamira,« je opozoril Kumer. Pa čeprav pri vsem tem sploh ne gre samo za ohranjanje tradicije ter etnoloških značilnosti tega območja, odpirajo se še veliko širša vprašanja. Na kar v filmu opozori tudi Horvat: »Naše genetske raziskave kažejo, kako je drežniška koza res posebna in drugačna od drugih pasem. Ohranjanje te genetike bo ključno za nadaljnje trajnostno kmetovanje, sploh zaradi podnebnih sprememb.« Kumer je nadaljeval: »Zelo hitro lahko pride do časov, ko nam bodo zelo prav prišla stara znanja o pridelavi hrane. V tem primeru imamo kozo, ki lahko živi na območju, na katerem ne more tako rekoč nobena druga žival. To so tudi koze, ki se prehranjujejo z gorskimi rožami – bolj zdravega sira pravzaprav ni mogoče dobiti.«

drežniška kozakozeMarko Kumerdokumentarni film
