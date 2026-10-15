Kjer se srečata dve obliki tišine: na posavskem Magolniku so odprli gozdno knjižnico za branje v naravi (FOTO)

»Pozdravljeni pri hiši, ki je skozi leta rasla in se spreminjala – od podeželske kmetije do svojevrstnega izobraževalnega središča. Hiša je v preteklosti živela kot tradicionalna hribovska domačija, idilično umeščena sredi samotnih travnikov in bujnih gozdov,« smo slišali na Magolniku, kjer stoji več kot le hiša, tam stoji učilnica v naravi. Pred 10 leti je prav na hribovitem in gozdnatem območju nad Svibnim pri Radečah potekala osrednja slovenska prireditev ob svetovnem dnevu turizma, slovesno pa je bilo tudi pred dnevi. Z dogodkom so organizatorji zaznamovali dve pomembni pobudi: Posavski festival pohodništva in svetovni dan turizma, ki ga je letos spremljala akcija Beremo v gozdnih knjižnicah.

Dve obliki tišine

Sedemindvajseti september je svetovni dan turizma, september in oktober pa sta v Sloveniji namenjena tudi Nacionalnemu mesecu skupnega branja. Stičišče obeh pobud je akcija Beremo v gozdnih knjižnicah. Gozdovi so pomemben prostor rekreacije, turizma, izobraževanja in doživljanja narave. Prav zato lahko v njih svoje mesto najdejo tudi bralni dogodki, gozdne knjižnice in knjigobežnice, gozdovi so navdih tudi za številna literarna dela.

Gozdna knjižnica ni samo prostor za knjige: je prostor za počasnejši korak, globlji vdih, pogovor, razmišljanje, trenutek zase.

Akcijo Beremo v gozdnih knjižnicah so na pobudo Turistične zveze Slovenije (TZS) pripravili: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarska knjižnica Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) in Andragoški center Slovenije (ACS). Tako knjižnico pa imajo po novem tudi na Magolniku ...

»Gozdna knjižnica je prostor, kjer se srečata dve obliki tišine – tišina knjige in tišina gozda. Branje v naravi človeka za nekaj časa odmakne od vsakodnevnega vrveža, zaslonov in nenehnega hitenja ter ga povabi, da se ustavi, zadiha in prisluhne sebi. Knjiga v objemu dreves dobi drugačen pomen. Med branjem nas spremljajo šumenje listov, petje ptic, vonj po zemlji in spreminjanje svetlobe. Narava ustvarja okolje, v katerem se lažje umirimo in osredotočimo, knjiga pa nam hkrati odpira vrata v domišljijo, znanje in nove svetove,« je zbrane nagovoril Jože Prah.

Gozdna knjižnica, ki že čaka na svoje bralce. FOTO: Jože Prah

Navdušenje nad knjižnico FOTO: Jože Prah

Zbrani pod krošnjami dreves so pozorno prisluhnili. FOTO: Jože Prah

Prah je gozdu zapisan že več kot 40 let, že stari oče in oče sta bila mizarja, stric pa gozdar. Jože Prah je sprva deloval kot revirni gozdar in vodja več komisij na Zavodu za gozdove Slovenije. Je podpredsednik Turistične zveze Slovenije, predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, predsednik Komisije za tematske poti pri Turistični zvezi Slovenije ter predsednik Komisije za gozdne učne poti. Prvega aprila se je upokojil, a brez gozda pač ne more. »Povezali smo osnovne šole, lastnike gozdov, gozdarje, kmete in kmečke žene, študijski krožek, lokalno oblast ter podjetja. Odprli smo table, postavili nove klopi in ustvarili celovito zgodbo.«

Bralna kultura

Na prireditvi na Magolniku so sodelovali predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), Zavoda za gozdove Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Občine Radeče, Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in Podružnične šole Svibno, Turističnega društva Radeče, Lovske družine Radeče ter Glasbene šole Laško-Radeče. Med gosti so bili župan Občine Radeče Tomaž Režun, vodja Krajevne enote ZGS Radeče-Mokronog Domen Cajnko, vodja Območne enote ZGS Brežice Gregor Bogovič, ravnatelj OŠ Marjana Nemca Radeče Andrej Peklar, predstavnik Lovske družine Radeče Janez Kmetič ter Jože Prah kot dolgoletni gozdar in eden ključnih soustvarjalcev zgodbe Magolnika. Za glasbeni del programa so poskrbeli mladi glasbeniki Glasbene šole Laško-Radeče: Izidor Lazar na diatonični harmoniki, Amalija Lazar na citrah, Naia Klenovšek na kitari, Marjetka Lazar in Neža Medvešek na flavti ter Matevž Medvešek na diatonični harmoniki.

»Takšni prostori imajo lahko pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture. Gozdna knjižnica knjigo približa ljudem na neformalen in prijeten način – branje postane doživetje, povezano z gibanjem, raziskovanjem in druženjem. Še posebno dragoceno je to za otroke, saj lahko knjigo povežejo z radovednostjo, igro in odkrivanjem narave. Branje v naravi ima več razsežnosti: pomaga pri sprostitvi in umirjanju, spodbuja zbranost in domišljijo ter nas obenem vrača v neposreden stik z naravnim okoljem. Gozdna knjižnica ni samo prostor za knjige. Je prostor za počasnejši korak, globlji vdih, pogovor, razmišljanje in trenutek zase. Morda je prav v tem njena največja vrednost: človeku ponudi priložnost, da za nekaj časa odloži vse, kar ga obremenjuje, vzame v roke knjigo in ugotovi, da je lahko tudi preprost trenutek v naravi nekaj zelo dragocenega. Prav zato je pomembno, da na tak način dodatno ozaveščamo in usmerjamo mlade,« je še poudaril Jože Prah, ki je idejo za take knjižnice dobil že leta 2024.