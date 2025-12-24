  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Klakočar Zupančič na slavnostni seji: »Žaljiv govor ni mnenje ali drugačen pogled«

V luči razmer v svetu je dodala, da bo morda znova prišel čas, ko se bodo morali državljani poenotiti, odločevalci pa to sporočilo razumeti – kot so ga pred 35 leti.
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Administrator
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Administrator
N. P.
 24. 12. 2025 | 08:51
 24. 12. 2025 | 08:51
2:04
A+A-

Pred dnevom samostojnosti in enotnosti je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič na slavnostni seji parlamenta spomnila na plebiscitno sporočilo, da pri uresničitvi samostojne države »ne sme biti delitev«. Ocenila je, da je politika to takrat razumela, danes pa bi se morali politiki zavedati, da »volivcev ne gre podcenjevati«. Ostro je opozorila, da so »poskusi manipulacij, populizem, kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter politizacija intimnih odločitev« lahko učinkoviti le kratek čas, saj »človeška družba ne prenese dolgotrajnih in hudih krivic«. V luči razmer v svetu je dodala, da bo morda znova prišel čas, ko se bodo morali državljani poenotiti, odločevalci pa to sporočilo razumeti – kot so ga pred 35 leti.

image_alt
Je premier Golob med nagovorom na proslavi kršil protokol?! Ne boste verjeli, kaj je storil

Dotaknila se je tudi dela DZ v iztekajočem se mandatu in poudarila, da so delovali učinkovito ter sprejeli zakone in odločitve za izboljšanje kakovosti življenja. Med neuspehe pa je uvrstila premike pri neprimernem in sovražnem govoru: »Svoboda govora ni svoboda poniževanja, žaljiv govor pa ni mnenje ali drugačen pogled,« je dejala ter opozorila, da politična diskreditacija poglablja delitve in lahko vodi v nasilje. Na seji so bili med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, več članov vlade, a brez premierja Roberta Goloba, ki bo govorec na večerni državni proslavi.

Dan samostojnosti in enotnosti je 26. decembra – na ta dan se spominjamo razglasitve rezultatov plebiscita leta 1990, ko se je za samostojno državo odločilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Več iz teme

Urška Klakočar Zupančičdan samostojnosti in enotnostipolitikasvoboda govoraGibanje Svobodadržavni zborsovražni govorpraznikičlovekove pravice
ZADNJE NOVICE
09:44
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tri hiše, ki so letos navdušile Slovenijo – poglejte, zakaj

Tri navdihujoče arhitekturne zgodbe: alpska počitniška hiša, sodobna kraška hiša in interier, kjer imajo glavno vlogo knjige.
Aleksandra Zorko24. 12. 2025 | 09:44
09:23
Razno
NEVERJETNO

Drama v Žusterni: 39-letniku poskušali odvzeti psa, a poglejte, kaj je storil

Proti veterinarskemu inšpektorju je Koprčan naščuval psa.
24. 12. 2025 | 09:23
09:10
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Rokomet: Anžičevih 17 golov prišlo prepozno

Na pripravah rokometašev za EP 2026 bo osem igralcev 1. SRL, a le eden iz Celja PL.
Peter Zalokar24. 12. 2025 | 09:10
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
POSVOJITEV

Zavetišča komplicirajo z razlogom

Marsikdo je v želji, da bi posvojil ljubljenčka, razočaran zaradi vprašanj in dolžnosti, ki jih zahtevajo. Vendar ima ta zahtevni proces smisel.
Ajda Janovsky24. 12. 2025 | 09:00
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ATLETINJA LETA

Tina Šutej, atletinja leta: Po koncu kariere si bom še bolj dala duška! (Suzy)

Skakalka s palico je že marca napovedala, da bo leto 2025 njeno, ko je osvojila dve srebrni odličji: druga je bila na obeh dvoranskih prvenstvih, svetovnem v Nanjingu na Kitajskem in evropskem v Apeldornu na Nizozemskem.
24. 12. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
DOBROTA

Dobrodelnost za elito: toliko je treba odšteti za večerjo s Harryjem in Meghan

Vojvoda in vojvodinja Susseks sta tako predana zbiranju denarja v dobrodelne namene, da sta pripravljena en večer preživeti s popolnim neznancem, ki si to seveda lahko privošči.
24. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki