Klakočar Zupančič na slavnostni seji: »Žaljiv govor ni mnenje ali drugačen pogled«

Pred dnevom samostojnosti in enotnosti je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič na slavnostni seji parlamenta spomnila na plebiscitno sporočilo, da pri uresničitvi samostojne države »ne sme biti delitev«. Ocenila je, da je politika to takrat razumela, danes pa bi se morali politiki zavedati, da »volivcev ne gre podcenjevati«. Ostro je opozorila, da so »poskusi manipulacij, populizem, kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter politizacija intimnih odločitev« lahko učinkoviti le kratek čas, saj »človeška družba ne prenese dolgotrajnih in hudih krivic«. V luči razmer v svetu je dodala, da bo morda znova prišel čas, ko se bodo morali državljani poenotiti, odločevalci pa to sporočilo razumeti – kot so ga pred 35 leti.

Dotaknila se je tudi dela DZ v iztekajočem se mandatu in poudarila, da so delovali učinkovito ter sprejeli zakone in odločitve za izboljšanje kakovosti življenja. Med neuspehe pa je uvrstila premike pri neprimernem in sovražnem govoru: »Svoboda govora ni svoboda poniževanja, žaljiv govor pa ni mnenje ali drugačen pogled,« je dejala ter opozorila, da politična diskreditacija poglablja delitve in lahko vodi v nasilje. Na seji so bili med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, več članov vlade, a brez premierja Roberta Goloba, ki bo govorec na večerni državni proslavi.

Dan samostojnosti in enotnosti je 26. decembra – na ta dan se spominjamo razglasitve rezultatov plebiscita leta 1990, ko se je za samostojno državo odločilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.