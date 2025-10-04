Klakočar Zupančič takole plesala na ritme Severine, na videno se je obregnila članica podmladka SDS (VIDEO)

Hrvaška glasbenica Severina velja za eno večjih glasbenih zvezdnic s tega prostora. Posluša jo precej ljudi iz Slovenije. Njena glasba, kot je razvidno z enega posnetka, ki je bil objavljen na Instagramu in Facebooku, v dobro voljo spravi tudi predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Na ta posnetek se je obregnila mlada političarka in vplivnica Zala Klopčič, ki ga je tudi objavila na svoji strani na Facebooku.

Kot je videti na njem, je Klakočar Zupančič na eni izmed zabav plesala na pesem Uno momento od Severine in Ministark, ki je pred leti postala velik hit. Zala je ta njen ples pokomentirala z besedami: »Urška Klakočar Zupančič, medtem ko je država v razsulu.« Posnetek so objavili tudi na Instagramovem profilu društva Nova smer, katerega predsednica je prav Zala Klopčič.

Na Facebooku so se pod posnetkom zvrstili številni komentarji. »Briga jih za rajo! Sam za svojo blesavo rit jim gre! Marš banda,« je zapisal nekdo. Številni so dali prav tudi Klakočar Zupančičevi, da se zabava. »Če lahko starejši, ta glavni, žurirajo na koncertih, zakaj ne bi ona, ki je mlajša? A je plesati in uživati prepovedano in greh? Ali pa je vse samo ljubosumnost,« je zapisala neka oseba.