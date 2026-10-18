Klakočar Zupančičeva pošteno nabila Stevanovića: »Zgrešil je za kar 500 let!«

Nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič je nasmejala fotografija ob znamenitem kipu v Vatikanu. Na družbenem omrežju Facebook je opozorila na zgodovinsko napako, pri kateri naj bi nekdo zamenjal dva cesarja, ki ju ločuje skoraj pet stoletij. Pri tem ni varčevala z ostrimi besedami.

»Ko se osebek fotografira pred kipom resnične zgodovinske osebnosti, to objavi na FB in zgreši resnično zgodovinsko osebnost za kar 500 let,« je zapisala.

Kot je pojasnila, kip italijanskega kiparja Agostina Cornacchinija v Vatikanu predstavlja frankovskega vladarja Karla Velikega, ne pa rimskega cesarja Konstantina, s katerim naj bi ga neimenovana oseba zamenjala.

»Dobro, da je Karel Veliki že dolgo pod zemljo«

Klakočar Zupančičeva je v nadaljevanju postregla s pravo malo zgodovinsko lekcijo. »Kip Agostina Cornacchinija v resnici predstavlja frankovskega vladarja Karla Velikega, ki je bil za svetega rimskega cesarja okronan 25. decembra leta 800 s strani papeža Leona III. Smo torej že v srednjem veku,« je zapisala. Nato je opozorila, da je Konstantin povsem druga zgodovinska osebnost, ki je živela v poznem starem veku. Svoj zapis je začinila še s pikro pripombo: »Dobro, da je Karel Veliki že dolgo pod zemljo, sicer bi tale osebek dobil krepko znamenje od njega.«

Za konec pa je priznala, da jo je celotna zadeva nadvse zabavala.

»Tole me je neizmerno nasmejalo danes,« je sklenila.

Klakočar Zupančičeva v posredovanem zapisu osebe, na katero leti njena kritika, ni poimenovala, je pa ob tem delila objavo predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki pozira pred kipom v Vatikanu.