Klakočar Zupančičeva spet dviguje prah! Tokrat o ženskah, splavu in partizankah

V nedeljo je v Dobrniču bila slovesnost ob 82-letnici prvega kongresa ženske protifašistične zveze. Slavnostna govornica je bila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Tako je poudarila, da je zgodovinska resnica, da so bili slovenski partizani, ob koncu vojne del zmagovalne koalicije, ki je porazila fašizem in nacizem.

»Pogumne ustanoviteljice Slovenske protifašistične zveze žensk zato niso le pomagale zmagoviti koaliciji v drugi svetovni vojni premagati nacizem in fašizem. Nas, njihove naslednice, so osvobodile jarmov seksističnih stereotipov nacizma in fašizma o vlogi žensk v družbi. Slovenke se lahko še dandanes zaradi njih počutimo svobodnejše,« je izpostavila.

O vlogi pogumnih Slovenk

Pogumne slovenske ženske, tako tiste, ki so se zbrale na kongresu, kot vse druge, ki so po svojih najboljših močeh prispevale k porazu nacizma in fašizma na slovenskih tleh, pa se niso uprle le okupatorskim morilcem, ki so si razdelili slovensko ozemlje in terorizirali prebivalstvo.

Upor je torej pomenil tudi boj za pravice žensk. Ne samo volilno pravico, temveč tudi za enakopravnost spolov na vseh področjih. Lahko bi celo rekli, da je ena najpomembnejših pravic, ki so jo posredno z organiziranim aktivnim uporom nacističnim in fašističnim okupatorjem dosegle, pravica do svobodnega odločanja o svojem telesu.

Aktivno so se uprle tudi stereotipom o vlogi žensk v družbi, ki so jih takratni nacistični in fašistični režimi poskušali uveljaviti tudi na vseh zasedenih ozemljih. Uprle so se sistemu, ki je vlogo žensk videl le v kuhinji, skrbi za moškega in kot stroj za rojevanje otrok, je menila prva dama DZ.