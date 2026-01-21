Kot je znano, je ameriški predsednik Donald Trump od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok »zlepa ali zgrda«, ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

Ob tem Slovenija ni tiho. Kot smo že poročali, je vlada Roberta Goloba sklenila na Grenladijo poslati dva častnika. Predsednik vlade je dodal: »Kot sem že večkrat poudaril, Slovenija dosledno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava pri urejanju odnosov med državami kjerkoli na svetu. Grenlandija pripada tamkajšnjemu prebivalstvu in o njenih zadevah lahko odločata izključno Danska in Grenlandija.«.

Prva dama DZ o razmisleku tistim, ki so Trumpa hvalili

Oglasila se je tudi prva dama parlamenta. Tako se Urška Klakočar Zupančič sprašuje: »Mar ni zanimivo, da je Donald Trump očitno edini, ki ima težnje po ozemlju Evropske unije? V razmislek vsem tujim in domačim politikom, ki so ga hvalili in se mu udinjali«.