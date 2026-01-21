  • Delo d.o.o.
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 21. 1. 2026 | 09:45
Kot je znano, je ameriški predsednik Donald Trump od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok »zlepa ali zgrda«, ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

Ob tem Slovenija ni tiho. Kot smo že poročali, je vlada Roberta Goloba sklenila na Grenladijo poslati dva častnika. Predsednik vlade je dodal: »Kot sem že večkrat poudaril, Slovenija dosledno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava pri urejanju odnosov med državami kjerkoli na svetu. Grenlandija pripada tamkajšnjemu prebivalstvu in o njenih zadevah lahko odločata izključno Danska in Grenlandija.«.

Prva dama DZ o razmisleku tistim, ki so Trumpa hvalili

Oglasila se je tudi prva dama parlamenta. Tako se Urška Klakočar Zupančič sprašuje: »Mar ni zanimivo, da je Donald Trump očitno edini, ki ima težnje po ozemlju Evropske unije? V razmislek vsem tujim in domačim politikom, ki so ga hvalili in se mu udinjali«.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
