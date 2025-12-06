  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLOBA ZA VADENJE INSTRUMENTA

Klavir, policija in globe zaradi hrupa: nova pravila o javnem redu in miru

Najbolj odmevna sprememba posega na področje hrupa.
FOTO: Špela Ankele
FOTO: Špela Ankele
N. P.
 6. 12. 2025 | 20:51
A+A-

Zadnje mesece je javnost večkrat osuplo obstala ob zgodbah, ko je igranje klavirja sprožilo prijave na policijo, ki so se končale tako z opozorili kot globami. Marsikdo se je spraševal: res živimo v času, ko lahko otrok dobi »opomin«, ker vadi instrument – in to dopoldne?

image_alt
V Mariboru zaradi igranja klavirja k deklici (9) prišla policija

Septembra smo poročali o več primerih, ko so se zaradi igranja instrumentov vrstile prijave in policijski obiski. V javnosti je odmevalo, da so oglobili 80-letno pianistko, dirigent in njegova soproga pianistka pa sta se zaradi ponavljajočih prijav in policijskih obiskov celo preselila. Nato je sledil še primer, ko je policija opozorila devetletno deklico in njeno družino. Oče je povedal, da je hčerka pred družinskim izletom vadila klavir od 15 do 20 minut, in to ob 9. uri zjutraj, nato pa je zaradi prijave prišla policija. Staršema so policisti pojasnili, da igranje instrumentov lahko predstavlja prekršek tudi izven nočnega časa, če koga moti pri miru ali počitku.

Oktobra smo poročali o primeru z Idrijskega, kjer so policisti po prijavi hrupa oziroma preglasne glasbe občanki izdali plačilni nalog. Policija je takrat jasno zapisala, da mir v stanovanjskih stavbah ni omejen le na čas med 22.00 in 6.00. Poudarili so, da je lahko prekršek tudi podnevi, če nekoga moti hrup televizije, radia ali glasbila, pri čemer je bistveno, ali hrup moti mir ali počitek.

image_alt
Zaželela si je glasbe, dobila pa globo. Policija jasna, ali imamo lahko čez dan TV zelo na glas

Politika se je odzvala: zelena luč predlogu zakona o javnem redu in miru

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ta teden podprl dopolnjen predlog zakona o varstvu javnega reda in miru. Sprejel je vsa dopolnila koalicije ter več dopolnil Svobode in SD, medtem ko je dopolnila SDS zavrnil. Najbolj odmevna sprememba posega na področje hrupa: po novem bi z globo od 150 do 300 evrov kaznovali tistega, ki s televizijo, radiem, drugo akustično napravo ali glasbilom zaradi prekomerne glasnosti, pogostosti ali trajanja moti mir ali počitek ljudi, hkrati pa so določili pomembno varovalko – to ni prekršek, če uporaba po načinu, trajanju, pogostosti in glasnosti ne presega ravni, ki je značilna za običajno uporabo.

Globe 150 do 300 evrov

Po dopolnilu Svobode in SD se z globo od 150 do 300 evrov kaznuje oseba, ki z uporabo televizije, radia, drugega akustičnega aparata ali glasbila zaradi prekomerne glasnosti, pogostosti ali trajanja moti mir ali počitek ljudi.

A dodali so pomembno izjemo: ravnanje ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe ter glasnost ne presegajo ravni, značilne za običajno uporabo naprave oziroma glasbila.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je ob predstavitvi poudarila, da gre za posodobitev temeljnega zakona za delo policije, saj je veljavni zakon iz leta 2006 zastarel in celo še vedno navaja globe v tolarjih. Po njenih besedah predlog na novo določa in praviloma zvišuje globe, hkrati pa prinaša jasnejša pravila na več področjih – od razkazovanja tujih zastav in simbolov, zbiranja prostovoljnih prispevkov ter ravnanj na športnih prireditvah do natančnejše obravnave nedostojnega vedenja, prenočevanja v vozilih na neprimernih javnih krajih in prepovedi vzbujanja nestrpnosti.

V razpravi so se oglasili tudi klavirski pedagogi, ki želijo bolj jasno zapisano dovoljenost dnevnega igranja akustičnih instrumentov – »Glasbeno izobraževanje ne more potekati brez tega, da otroci doma vadijo,« je opozoril Miha Haas, predsednik Društva klavirskih pedagogov Slovenije.

image_alt
Saj ni res pa je! Mariborčanka sredi dneva igrala klavir in dobila globo

Več iz teme

klavirkazeninštrumentvajapolicijaglobazakonglasbakultura
ZADNJE NOVICE
20:51
Novice  |  Slovenija
GLOBA ZA VADENJE INSTRUMENTA

Klavir, policija in globe zaradi hrupa: nova pravila o javnem redu in miru

Najbolj odmevna sprememba posega na področje hrupa.
6. 12. 2025 | 20:51
20:25
Novice  |  Slovenija
ZAVRNILI POVABILO

Nič ne bo z združitvijo s SD, Vladimir Prebilič se je s stranko Prerod odločil drugače

Svet Preroda je odločitev o samostojni listi sprejel soglasno, je v današnji izjavi za medije pojasnil Prebilič. V stranki na parlamentarnih volitvah pričakujejo rezultat, ki bo odločilno vplival na to, kakšna vlada se bo oblikovala v Sloveniji.
6. 12. 2025 | 20:25
19:59
Novice  |  Slovenija
OGLASILA SE JE OBČINSKA UPRAVA

Ne samo s pasjimi, v enem delu Slovenije imajo težave tudi s človeškimi iztrebki v naravi

Iz radgonske občinske uprave opozarjajo posameznike, da sprehajalne poti niso stranišča v naravi.
6. 12. 2025 | 19:59
19:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRČENJE

Posnetek hude nesreče brutalen, razkrito, kaj je povzročilo grozo na cesti (VIDEO)

Ne droge ali alkohol, pač pa ...
6. 12. 2025 | 19:40
19:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKRIVNOSTNO IZGINOTJE

Policija in družina v šoku: Pavel izginil po prepiru, morje naplavilo njegova stopala v različnih državah (FOTO)

Tekom preiskave so policisti izvedeli, da je pred tem napadel mamo in sestro.
6. 12. 2025 | 19:17
19:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
TEORETIČNI KMET

Raje kot potico ima jabolčni zavitek

Dino Kapetanović je po poklicu elektrotehnik, v resničnem življenju pa improvizator in stand up komik, ki mu je bližje improvizacija kot skrbno pripravljen scenarij. Njegova srčna izbranka je radijka Ondina.
Mojca Marot6. 12. 2025 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki