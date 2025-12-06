Klavir, policija in globe zaradi hrupa: nova pravila o javnem redu in miru

Zadnje mesece je javnost večkrat osuplo obstala ob zgodbah, ko je igranje klavirja sprožilo prijave na policijo, ki so se končale tako z opozorili kot globami. Marsikdo se je spraševal: res živimo v času, ko lahko otrok dobi »opomin«, ker vadi instrument – in to dopoldne?

Septembra smo poročali o več primerih, ko so se zaradi igranja instrumentov vrstile prijave in policijski obiski. V javnosti je odmevalo, da so oglobili 80-letno pianistko, dirigent in njegova soproga pianistka pa sta se zaradi ponavljajočih prijav in policijskih obiskov celo preselila. Nato je sledil še primer, ko je policija opozorila devetletno deklico in njeno družino. Oče je povedal, da je hčerka pred družinskim izletom vadila klavir od 15 do 20 minut, in to ob 9. uri zjutraj, nato pa je zaradi prijave prišla policija. Staršema so policisti pojasnili, da igranje instrumentov lahko predstavlja prekršek tudi izven nočnega časa, če koga moti pri miru ali počitku.

Oktobra smo poročali o primeru z Idrijskega, kjer so policisti po prijavi hrupa oziroma preglasne glasbe občanki izdali plačilni nalog. Policija je takrat jasno zapisala, da mir v stanovanjskih stavbah ni omejen le na čas med 22.00 in 6.00. Poudarili so, da je lahko prekršek tudi podnevi, če nekoga moti hrup televizije, radia ali glasbila, pri čemer je bistveno, ali hrup moti mir ali počitek.

Politika se je odzvala: zelena luč predlogu zakona o javnem redu in miru

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ta teden podprl dopolnjen predlog zakona o varstvu javnega reda in miru. Sprejel je vsa dopolnila koalicije ter več dopolnil Svobode in SD, medtem ko je dopolnila SDS zavrnil. Najbolj odmevna sprememba posega na področje hrupa: po novem bi z globo od 150 do 300 evrov kaznovali tistega, ki s televizijo, radiem, drugo akustično napravo ali glasbilom zaradi prekomerne glasnosti, pogostosti ali trajanja moti mir ali počitek ljudi, hkrati pa so določili pomembno varovalko – to ni prekršek, če uporaba po načinu, trajanju, pogostosti in glasnosti ne presega ravni, ki je značilna za običajno uporabo.

Globe 150 do 300 evrov Po dopolnilu Svobode in SD se z globo od 150 do 300 evrov kaznuje oseba, ki z uporabo televizije, radia, drugega akustičnega aparata ali glasbila zaradi prekomerne glasnosti, pogostosti ali trajanja moti mir ali počitek ljudi. A dodali so pomembno izjemo: ravnanje ni prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe ter glasnost ne presegajo ravni, značilne za običajno uporabo naprave oziroma glasbila.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je ob predstavitvi poudarila, da gre za posodobitev temeljnega zakona za delo policije, saj je veljavni zakon iz leta 2006 zastarel in celo še vedno navaja globe v tolarjih. Po njenih besedah predlog na novo določa in praviloma zvišuje globe, hkrati pa prinaša jasnejša pravila na več področjih – od razkazovanja tujih zastav in simbolov, zbiranja prostovoljnih prispevkov ter ravnanj na športnih prireditvah do natančnejše obravnave nedostojnega vedenja, prenočevanja v vozilih na neprimernih javnih krajih in prepovedi vzbujanja nestrpnosti.

V razpravi so se oglasili tudi klavirski pedagogi, ki želijo bolj jasno zapisano dovoljenost dnevnega igranja akustičnih instrumentov – »Glasbeno izobraževanje ne more potekati brez tega, da otroci doma vadijo,« je opozoril Miha Haas, predsednik Društva klavirskih pedagogov Slovenije.