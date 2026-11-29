Medtem ko je v volilnem štabu Luke Mesca prešerno vzdušje, je slika v štabu aktualnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića povsem drugačna. Naši novinarki, ki spremljata dogajanje neposredno s terena, poročata o tišini in napetem ozračju. »Če se v štabu Luke Mesca slavi in odpira šampanjce, na Prešernovem trgu pod smreko pa se mastijo s pleskavicami ob balkanskih ritmih, je v štabu Zorana Jankovića smrtna tišina. Kot da je pogreb!« sta vzdušje opisali naši novinarki.

FOTO: K. G.

Tokrat novinark niso spustili v štab

V Jankovićevem volilnem štabu sta tudi njegova žena Mija Janković in snaha Ursula Gavish. Tokrat je dostop do prostorov, v katerih Janković s svojimi najbližjimi pričakuje volilne rezultate, omejen. »Saj je majhen štab in velja, da je namenjen najbližjim, samo prejšnjič sva lahko šli noter, zdaj pa naju ne spustijo,« sta s terena sporočili novinarki Slovenskih novic. Medtem ko v enem štabu nazdravljajo, v drugem vlada zadržano vzdušje. Razlika med prizoroma je iz ure v uro opaznejša, dokončen odgovor o tem, kdo bo prihodnja štiri leta vodil Ljubljano, pa bodo prinesli volilni rezultati.