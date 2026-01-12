  • Delo d.o.o.
EKSTREMNI POGOJI

Kljub arktičnim temperaturam morajo Slovenci delati na mrazu!

Sindikati opozarjajo, da je delo v ekstremno nizkih temperaturah v Sloveniji odvisno predvsem od materialov, in ne od zdravja ljudi, zato od ministrstva pričakujejo začetek razprave.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 12. 1. 2026 | 19:11
3:20
A+A-

Nizke temperature, ki so se v Sloveniji spustile krepko pod ničlo, čutijo tudi delavci na prostem. V ZSSS so opozorili, da v Sloveniji trenutno ni zakonsko določene meje za delo na mrazu. Od ministrstva za delo pričakujejo razpravo in določitev pravil. Medtem inšpektorat za delo izpostavlja obveznosti delodajalcev ob nizkih temperaturah. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je na novinarski konferenci o zakonu o osebni asistenci poudaril, da so v ZSSS ob postavitvi gornje meje dela na vročini opozarjali, da mora ministrstvo za delo, družine in enake možnosti začeti razpravo in določiti tudi spodnjo mejo za delo na mrazu.

Delodajalec mora oceniti tveganja pri izpostavljenosti mrazu 

»Zakonsko te meje nimamo. Delo zunaj, v mrazu, je na žalost odvisno predvsem od tega, koliko stopinj zdrži material. Če rečem drugače, pri koliko stopinj pod ničlo se še lahko gradi, da malta prime, pri koliko pa ne,« je dejal Zorko. Dodal je, da si standarde želijo ter pričakujejo rešitev tega vprašanja. Izrazil je upanje, da bodo tudi delodajalci imeli posluh, da se z vidika varstva in zdravja pri delu uredi delo v ekstremno nizkih temperaturah. »Če delavci delajo na prostem, mora delodajalec delovna mesta urediti tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi,« pa so danes poudarili na Inšpektoratu RS za delo. Delodajalec mora na gradbišču zagotoviti prostor za ogrevanje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 stopinj Celzija. Sicer pa mora delodajalec med drugim pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, tudi izpostavljenosti mrazu. Pri tem mora delodajalec določiti ustrezne ukrepe, med drugim tudi osebno varovalno opremo za delo v mrazu.

Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik

Pravilnik ne določa najnižje dopustne temperature 

V skladu s pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu. Pri tem mora upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje. Omenjeni pravilnik ne določa najnižje dopustne temperature, ki bi jo moral zagotavljati delodajalec v delovnih prostorih, določa pa, da temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 stopinj Celzija. Vse dolžnosti delodajalca iz področne zakonodaje so hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu, so še poudarili. Delavec ima med drugim pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu, prav tako ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.

Več iz teme

nizke temperaturedelo na prostemsindikati opozarjajozdravje Slovencev
