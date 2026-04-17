Predstavitvena informacija  |   PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Kljub nihanjem na trgih cene za gospodinjstva ostajajo stabilne. FOTO: GIZ DZP
Promo Slovenske novice
 17. 4. 2026 | 10:12
V zadnjem obdobju mediji pogosto poročajo o rasti cen zemeljskega plina na evropskih borzah, pri čemer so bila nihanja zaradi geopolitičnih razmer tudi izrazitejša. Vendar je pri tem pomembno razumeti razliko med borznimi cenami in cenami, ki jih dejansko plačujejo gospodinjstva.

Cene na borzah energentov so po svoji naravi zelo spremenljive, in se lahko spreminjajo iz dneva v dan, cene za končne odjemalce pa so bistveno bolj stabilne in se lahko daljše obdobje sploh ne spreminjajo. To pomeni, da kratkoročni skoki na borzah praviloma nimajo neposrednega vpliva na mesečne račune gospodinjstev.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnih cen imajo dobavitelji plina. Njihova naloga je, da z ustreznim načrtovanjem nabave zagotavljajo stabilno in predvidljivo oskrbo. Plin praviloma kupujejo postopno in razpršeno za daljša časovna obdobja, s čimer zmanjšujejo vpliv kratkoročnih nihanj na trgih. Zato ni nič neobičajnega, da cena plina za gospodinjstva daljše obdobje ostaja enaka.

Cena za končne uporabnike zato ne temelji na trenutnih borznih cenah, temveč na preteklih in postopnih nabavah, kar omogoča večjo stabilnost cen za gospodinjstva.

Tudi razmere na trgih ne kažejo na pritiske za zviševanje cen, prav tako nabavne cene plina ne nakazujejo razlogov za rast cen za gospodinjstva. Trenutne tržne vrednosti (na dan priprave članka, na podlagi cen na borzi TTF) nakazujejo, da se nabavne cene za leto 2026 gibljejo okoli 43 EUR/MWh. To so ravni, ki takšnih pritiskov ne potrjujejo.

Cene plina za prihodnja obdobja pa celo kažejo na postopno zniževanje ravni cen. Za leto 2027 se trenutno nabavne cene gibljejo okoli 34 EUR/MWh, v nadaljnjih letih pa še nižje. To pomeni, da trg trenutno pričakuje nadaljnje zniževanje cen v prihodnjih letih, čeprav se lahko ta pričakovanja sčasoma spreminjajo.

Tržni trendi ne kažejo pritiska na rast cen za gospodinjstva. FOTO: GIZ DZP
Ne glede na trenutne razmere ni pričakovati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Nasprotno, razmere na trgih in cene za prihodnja obdobja nakazujejo, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo znižale.

Dodatno stabilnost zagotavlja tudi nedavno sprejeta Uredba o pridobitvi predhodnega soglasja k dvigu cen električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev, ki uvaja mehanizem predhodnega soglasja Vlade RS za morebitno povišanje cen.

Plinski sistem v Sloveniji tako tudi v trenutnih razmerah zagotavlja zanesljivo oskrbo, cene za gospodinjstva pa ostajajo bistveno bolj stabilne kot gibanja cen na mednarodnih trgih.

Kratkoročna nihanja na borzah ne pomenijo višjih računov za gospodinjstva.

Naročnik oglasne vsebine je GIZ DZP

Več iz teme

cene energentovzemeljski plinogrevanjeregulacija cen
ZADNJE NOVICE
12:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
6 IN POL LETA ZAPORA

Slovenka, ki je v avtu prevažala tri otroke in 22 kilogramov kokaina, je bivšemu poslala sporočilo: »Našli so!«

Krivdo je sprva priznala, nato pa jo preklicala in trdila, da je krenila iz Slovenije proti Novemu Sadu na obisk k teti ter da v sanjah ni vedela, kaj je v avtu.
17. 4. 2026 | 12:29
12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
11:31
Novice  |  Slovenija
OLIMPLINE

Stevanović jo je napenjal, a nato je šlo vse narobe (VIDEO)

Pred leti je predsednik parlamenta sodeloval pri postavljanju najdaljšega ziplina v Sloveniji.
17. 4. 2026 | 11:31
11:26
Novice  |  Svet
V AVSTRIJI

Sosedje uvajajo brutalne kazni: še lažje bodo odvzeli vozilo zaradi divjanja

Odvzeti avtomobili bodo končali na dražbi.
17. 4. 2026 | 11:26
11:00
Lifestyle  |  Polet
TEST ZA ABRAHAMKE

60-sekundni test počepa razkrije, kako močne so ženske po 50. letu in kako hitro lahko napredujete

Tudi po 50. letu je mogoče doseči opazen napredek že z majhnimi, premišljenimi koraki.
Miroslav Cvjetičanin17. 4. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
