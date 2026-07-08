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Kljub pozebi in hudi toči pridelali vrhunsko letino (FOTO)

Tradicionalni Vinogradniški ples Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric.
Zbrali so se v Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

Zbrali so se v Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. FOTO: Oste Bakal

Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. FOTO: Oste Bakal

Z vinsko kraljico FOTO: Oste Bakal

Z vinsko kraljico FOTO: Oste Bakal

Podelili so veliko takšnih in drugačnih priznanj. FOTO: Oste Bakal

Podelili so veliko takšnih in drugačnih priznanj. FOTO: Oste Bakal

Zbrali so se v Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. FOTO: Oste Bakal
Z vinsko kraljico FOTO: Oste Bakal
Podelili so veliko takšnih in drugačnih priznanj. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 8. 7. 2026 | 12:40
4:19
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V Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti je potekal tradicionalni Vinogradniški ples Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric. Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. Rezultati so potrdili, da so lokalni vinogradniki kljub pozebi in hudi toči pridelali vrhunsko, a količinsko precej skromnejšo letino.

Komisija ni izločila niti enega samega vzorca zaradi napak.

Tradicionalno društveno ocenjevanje – prerez letnika 2025 – je tokrat potekalo na Turistični kmetiji Kavčič v Gornjih Ivanjcih. Priznana skupina slovenskih enologov in strokovnjakov je delovala pod vodstvom vinske svetovalke in specialistke Tadeje Vodovnik Plevnik, v komisiji pa so bili še Ivan Mijošek, Marko Breznik, Janja Posl Korošec in Milan Kolarič. Pred začetkom dela so zbrane pozdravili predsednik društva Milan Kolarič, radgonska županja Urška Mauko Tuš, društvena vinska kraljica Taja Zupan ter predsednica komisije, ki je podrobno obrazložila potek ocenjevanja. Člani komisije so bili kasneje enotnega mnenja, da kakovost vin na tem območju iz leta v leto opazno raste, k čemur odločilno prispevata visoka izobraženost vinarjev in aktivno delovanje društva.

Nagrajenci

Šampionska naslova sta letos pripadla (predikati) vinu traminec – suhi jagodni izbor Vinogradništva Kolarič (Police), in za normalne trgatve, Kmetija Fleisinger (Spodnji Ivanjci). Gre za vzorce, ki trikrat zapovrstjo osvojijo najmanj zlato medaljo. Naslove prvak sorte so prejeli, zvrst: Vino Bratuša (Aženski Vrh) in Kmetija Fleisinger (Spodnji Ivanjci); laški rizling: Jožef Škrobar (Spodnja Ščavnica); radgonska ranina: Kmetija Fleisinger; chardonnay: Vino Breznik (Komarnica); sivi pino: Kmetija Fleisinger; renski rizling: Jude Peršak (Ženik) in Družina Čuš (Sovjak); sauvignon: Vino Bratuša; muškat otonel: Vino Bratuša; rumeni muškat: Vino Breznik; traminec: Slavko Lončarič (Lokavci, Negova); predikatna vina: Aleksander Kolarič; penina 2022: Vino Breznik.

Na letošnjem ocenjevanju vin zasebnih vinogradnikov z območja občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici je komisija pod drobnogled vzela 66 vzorcev iz 15 različnih sort tihih in penečih se vin, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 59. Pogoj za osvojitev naslova prvaka posamezne sorte so bili vsaj trije ocenjeni vzorci iste sorte. Strokovnjaki so potrdili, da je bila celotna letina izjemna, o izjemni ravni kletarjenja pa priča podatek, da komisija ni izločila niti enega samega vzorca zaradi napak, prav tako pa nobeno vino ni prejelo zgolj bronaste medalje, saj so vsa ocenjena vina segla po precej višjih odličjih.

Kar 45 od 66 vzorcev se je uvrstilo v prestižni razred vrhunskih vin, kar pomeni, da so po evropskih ocenjevalnih normativih prejeli povprečno oceno nad 18 točk, kar prinaša zlato medaljo. Povprečna ocena vseh sodelujočih vin je znašala malenkost čez 18, kar je še en dokaz več o vrhunskem letniku. Najvišjo oceno, 19,07 točke, in edino veliko zlato medaljo je prejel Aleksander Kolarič za svoj traminec v kategoriji suhi jagodni izbor, s čimer je postal tudi uradni šampion ocenjevanja. Poleg šampionskega naslova so podelili še 14 naslovov prvaka sorte.

66 VZORCEV so vzeli pod drobnogled.

Svečana podelitev priznanj je potekala v idiličnem ambientu Lovenjakovega dvora, kjer sta gostitelja predana člana društva Irena in Štefan Pavlinjek, za zabavo in ples pa je skrbela skupina Uriband. Po uvodnih nagovorih predsednika društva Milana Kolariča, člana komisije Iva Mijoška in vinskega svetovalca mag. Marka Breznika, so zaslužena odličja vinogradnikom podelili predsednik društva Milan Kolarič, podpredsednik Anton Golnar, sekretar Drago Puklavec, član komisije Ivo Mijošek ter vinska kraljica Taja Zupan. Zveza tradicije, strokovnega znanja in ljubezni do vinske trte je tako znova dokazala, da se radgonsko-kapelski vinarji uspešno kosajo z vsemi naravnimi izzivi.

Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. FOTO: Oste Bakal
Osrednji dogodek večera je bila podelitev odličij z 31. društvenega ocenjevanja vin za letnik 2025. FOTO: Oste Bakal

Z vinsko kraljico FOTO: Oste Bakal
Z vinsko kraljico FOTO: Oste Bakal

Podelili so veliko takšnih in drugačnih priznanj. FOTO: Oste Bakal
Podelili so veliko takšnih in drugačnih priznanj. FOTO: Oste Bakal

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