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Kmalu bodo v Vipavski dolini trgali klarnico, trto, ki so jo vsi pozabili (FOTO)

Skoraj pozabljena sorta po zaslugi družine Berce iz Dornberka znova dobiva svoje mesto.
Družini dela zlepa ne zmanjka. FOTO: S. B.

Družini dela zlepa ne zmanjka. FOTO: S. B.

Tudi na tujem obožujejo penino iz klarnice. FOTO: S. B.

Tudi na tujem obožujejo penino iz klarnice. FOTO: S. B.

Premorejo 4000 trt klarnice. FOTO: S. B.

Premorejo 4000 trt klarnice. FOTO: S. B.

Sorta, ki kljubuje tudi podnebnim spremembam. FOTO: S. B.

Sorta, ki kljubuje tudi podnebnim spremembam. FOTO: S. B.

Matjaž in Stanka FOTO: Drago Perko

Matjaž in Stanka FOTO: Drago Perko

Klarnica ne skriva svoje živahnosti. FOTO: Drago Perko

Klarnica ne skriva svoje živahnosti. FOTO: Drago Perko

Ponosni na svoje predhodnike in korenine. FOTO: Drago Perko

Ponosni na svoje predhodnike in korenine. FOTO: Drago Perko

Družini dela zlepa ne zmanjka. FOTO: S. B.
Tudi na tujem obožujejo penino iz klarnice. FOTO: S. B.
Premorejo 4000 trt klarnice. FOTO: S. B.
Sorta, ki kljubuje tudi podnebnim spremembam. FOTO: S. B.
Matjaž in Stanka FOTO: Drago Perko
Klarnica ne skriva svoje živahnosti. FOTO: Drago Perko
Ponosni na svoje predhodnike in korenine. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 10. 10. 2026 | 11:10
7:34
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»Fascinirala me je s tem, da vsi vse o njej vemo, pa je nihče nima. Skrita je bila med nami. Kot kakšna stvar, ki jo vsi tukaj poznamo, jo imamo pred nosom, jo iščemo, pa je ne vidimo. In to je ta naša klarnica,« tako srčno in direktno pove Matjaž Berce iz Dornberka, kjer so skoraj pozabili na staro vinsko sorto, ki je bila stoletja pred njihovimi očmi. Po zaslugi Bercetovih klarnica danes doživlja pravo renesanso.

Več kot 400 let tradicije

Družina Berce iz Dornberka je z vinogradništvom povezana že več kot pet stoletij. Po rodovniških knjigah in drugih zapisih je njihovo vinogradniško tradicijo mogoče spremljati vse do leta 1400, ko se v Dornberku pojavi najstarejši znani zapis priimka Berce – povezan prav s plačilom fevda za vinograd, ki ga ima družina v lasti še danes. Kot pomembno letnico družinske zgodovine izpostavljajo tudi leto 1610, od katerega je mogoče z rodovnikom neprekinjeno slediti rodbini Berce v Dornberku.

Fascinirala me je s tem, da vsi vse o njej vemo, pa je nihče nima.

Tudi na tujem obožujejo penino iz klarnice. FOTO: S. B.
Tudi na tujem obožujejo penino iz klarnice. FOTO: S. B.
Danes družinsko posestvo vodita zakonca Matjaž in Stanka Berce. Matjaž je agronom, Stanka pa univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki se ukvarja tudi z enološkim svetovanjem in analizami vina. Stanka je še uradna degustatorka, predavateljica in članica Evropskega reda vinskih vitezov. Skupaj tvorita izjemno uigran, zgovoren, strokovno podkovan in tej zemlji predan tandem, kjer je vsak vrhunski mojster na svojem področju. Njihovo posestvo obsega približno 32 hektarjev vinogradov, raztresenih po gričih v okolici Dornberka. Na njih uspeva zelo širok nabor sort – od merlota, cabernet sauvignona, chardonnayja, sauvignona, syraha in pinotov do značilnih vipavskih in lokalnih sort, kot so zelen, rebula, klarnica in pokalca (rdeča rebula). Pridelujejo sveža vina, zahtevnejša zorjena vina, penine, pa tudi žganja, balzamični kis, marmelade in druge domače dobrote. Izjemno sta ponosna tudi na številna domača in mednarodna priznanja, ki potrjujejo vrhunsko kakovost vin blagovne znamke Vina Berce.

Skrivnostna gospa Klara

Velik poudarek pa Bercetovi namenjajo prav klarnici, saj imajo posajenih že okoli 4000 trt. Klarnica je stara vipavska avtohtona sorta, ki jo na Vipavskem poznajo tudi pod imeni klarnca, mejina ali klarna meja. Po ljudskem izročilu naj bi jo našli pri gospe Klari iz Dornberka, ki naj bi se pred vsiljivimi moškimi pogledi zavarovala z živo mejo, zasajeno s to trto. Od tam naj bi se klarnica razširila po vipavskih gričih. Sprva so jo sadili med drugimi sortami, pozneje pa tudi v samostojnih vinogradih, o čemer pričajo tudi zapisi Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Sredi prejšnjega stoletja je bila v spodnjem delu Vipavske doline po zastopanosti celo na drugem mestu, takoj za rebulo. O njej je pisal že duhovnik in vinogradniški strokovnjak Matija Vertovec, ki jo je opisal kot rodovitno, nekoliko poznejšo sorto. Klarnica je bila v preteklosti včasih manj cenjena, danes pa zaradi sodobnih vinogradniških in vinarskih pristopov znova pridobiva zasluženo veljavo. »Zanimivo pri tej klarnici je, da ji mi tukaj v Dornberku ne rečemo klarnica, ampak mejina. Ime naj bi bilo povezano prav z mejo, kjer je bila trta najdena. Zgodbe so se skozi stoletja spreminjale in dopolnjevale, jedro pa je ostalo: klarnica oziroma mejina je domača trta teh krajev,« razlaga Matjaž.

Sorta, ukrojena za današnje čase

Sorta, ki kljubuje tudi podnebnim spremembam. FOTO: S. B.
Sorta, ki kljubuje tudi podnebnim spremembam. FOTO: S. B.
Njena pomembna prednost je izjemna odpornost proti suši. Primerna je za suho lapornato zemljo in višje južne lege Vipavske doline, zato postaja ključna v času vse izrazitejših podnebnih sprememb. »V današnjem času, ko se soočamo z vremenskimi ekstremi, je ta sorta naravnost idealna. Rodi bogato, bujno raste in obožuje sušne terene. Bolj ji ugaja suša kot pa težka zemlja. Odporna je proti boleznim in toči, zato po neurjih nima večje škode. Raste fenomenalno,« je navdušen Matjaž. Grozdne jagode klarnice premorejo debelo in trdo kožico. »Ta sorta je narejena za ekstremne razmere. Trda kožica je ne ščiti le pred močnim soncem, ampak tudi pred boleznimi, kar pomeni, da potrebuje bistveno manj škropljenja,« dodaja Matjaž, ki loči dva tipa klarnice – rumeno in zeleno. Strokovnjaki s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica potrjujejo, da klarnica na laporju daje vrhunski pridelek z uravnoteženo vsebnostjo sladkorja. Znana je po višji stopnji kisline, ki v vinu ohranja čudovito svežino. Zaradi tega je idealna za pridelavo vrhunskih penečih vin, ob bogatih vinogradniških izkušnjah pa daje izjemne rezultate tudi kot sortno vino. To so dejstva, ki sta jih zakonca Berce s svojim znanjem in vizijo popolnoma unovčila.

Primerna je za suho lapornato zemljo in višje južne lege Vipavske doline.

Klarnica ne skriva svoje živahnosti. FOTO: Drago Perko
Klarnica ne skriva svoje živahnosti. FOTO: Drago Perko
Klarnica ima še eno posebnost – ko je trgatev pri večini drugih sort že zdavnaj pod streho, ona še vedno vztraja v vinogradu. »Pobiramo jo okoli petnajstega oktobra. Tako so delali že naši nonoti,« se Matjaž ozre na tradicijo. Ko sta agronom Matjaž in živilska tehnologinja Stanka začela razmišljati, kako klarnici vdihniti novo življenje, nista želela zgolj ponavljati preteklosti. Stanka izpostavi globoko osebno noto: »Klarnico sem odkrila skozi svojo osebno rast. Ko sem se začela spraševati, zakaj se nekatere stvari dogajajo in kaj nam sporočajo, sem začela raziskovati to sorto. Prepričana sem, da brez tega intuitivnega vpogleda nikoli ne bi odkrili našega posebnega tehnološkega postopka.« Klarnico danes vidita kot sodobno, lahkotno in pitno vino. Sveže, z nižjo stopnjo alkohola, ki hitro navduši. Čeprav se morda ne sklada s togimi kalupi klasičnih vinskih ocenjevanj, je po mnenju Matjaža in Stane šampion v kategoriji lahkotnih, svežih penin. Matjažu idej za prihodnost ne zmanjka: »Moja želja je, da bi lokalna skupnost za novo leto vsaki hiši podarila cepljenko klarnice. A to zahteva natančno načrtovanje za vsaj dve leti vnaprej. V teh dneh že skrbno izbiramo cepiče za prihodnje leto. Narave ne moreš prehiteti, trta zahteva svoj čas in potrpežljivost.« Zgodba o klarnici pod okriljem družine Berce dobiva tudi svojo pisno preobleko v obliki čudovito ilustrirane knjige.

»Oba sva izobražena in se v delu popolnoma dopolnjujeva – eden prideluje, drugi predeluje. V življenju greš skozi različna obdobja, skozi vzpone in padce, a prav na tej poti človek najbolj raste,« modro sklene Stanka. Zakonca sta neizmerno ponosna, da se v delo na posestvu s srcem vpenja tudi nova generacija. Sin Marko na kmetiji pomaga za polni delovni čas, sin Miha in hči Staša pa se z veseljem in predanostjo vključujeta občasno, ko narava in delo to najbolj zahtevata. Držijo skupaj, da nadaljujejo družinsko zgodbo, nad katero so tako ponosno bdeli že njihovi nonoti.

Matjaž in Stanka FOTO: Drago Perko
Matjaž in Stanka FOTO: Drago Perko

Premorejo 4000 trt klarnice. FOTO: S. B.
Premorejo 4000 trt klarnice. FOTO: S. B.

Ponosni na svoje predhodnike in korenine. FOTO: Drago Perko
Ponosni na svoje predhodnike in korenine. FOTO: Drago Perko

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