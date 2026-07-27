  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMANJE ZA UMETNOST

Kmalu na koncert ali v kino s kulturnim bonom za 200 evrov? »Boni bi delovali po zgledu turističnih bonov iz časa pandemije«

Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin.
Predsednica Gibanja Svoboda Mladi Nika Podakar pravi, daa pobuda ni padla z neba, ampak je nastala pri tistih, ki jih ta tema najbolj zadeva, in sicer mladih. FOTO: Facebook
Predsednica Gibanja Svoboda Mladi Nika Podakar pravi, daa pobuda ni padla z neba, ampak je nastala pri tistih, ki jih ta tema najbolj zadeva, in sicer mladih. FOTO: Facebook
G. P., STA
 27. 7. 2026 | 13:15
 27. 7. 2026 | 13:31
3:02
A+A-

V današnji izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Kot primer so med drugim navedli Hrvaško, ki je t.i. kulturni bon uvedla maja letos. Kot je izpostavila poslanka Tamara Vonta, predlog zakona med drugim narekujejo zadnje poteze ministrstva za kulturo, ki je zadržalo štipendiranje v kulturi, kar po njenem mnenju ni varčevanje, temveč »napad na tiste, ki v kulturi ustvarjajo z najmanj sredstvi«. Potrebo po zakonu pa vidi tudi v tem, da je aktualna koalicijska pogodba skopa do kulture, saj ji namenja le eno stran, medtem ko se pilotni kulturni bon omenja na dnu seznama ukrepov.

image_alt
Slovenci množično po gorivo na Hrvaško! Kdo mastno služi in kdo plačuje ceno podražitev?

Kot močan argument za takšno odločitev je naštela prakso nekaterih evropskih držav, kjer so bone oziroma vavčerje že uvedli, nazadnje Hrvaška v vrednosti 100 evrov na mladostnika, pa tudi Nemčija, Španija, Italija in Francija. »Slovenija je edina med primerljivimi državami, kjer ukrep ostaja zgolj na papirju, medtem ko vlada istočasno krči sredstva za tiste, ki v kulturi delajo,« je dejala Vonta. Poslanka Sara Žibrat je pojasnila, da so se v poslanski skupini Svoboda za predlog zakona odločili, da bi uresničili svojo predvolilno obljubo. Kot je dodala, spremljajo namreč poteze ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc, ki kulturnikom pošilja sporočila, naj za že odobrene projekte ne zahtevajo več denarja. Podmladek SDS je sicer po poslankinih besedah njihov predlog kulturnega bona označil za poskus financiranja političnih aktivistov v kulturi, čemur nasprotujejo.

Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Ponudniki bodo lahko javni zavodi, nevladne organizacije s statusom javnega interesa v kulturi ali pravni subjekti, ker želijo vključiti tudi knjigarne.

image_alt
Slabe novice za Janševo vlado: ljudje tudi menijo, da bi poslanec Mijič moral odstopiti

»Torej absolutno ne drži, da gre za financiranje samostojnih kulturnikov, ampak gre za bon, ki je namenjen mladim, da razvijajo interes za kulturo,« je povedala Žibrat. Boni bi delovali po zgledu turističnih bonov iz časa pandemije covida-19, širok nabor dejavnosti pa so izbrali, da bi se mladi sami, glede na lasten interes in prosti čas, odločili, »kdaj se bodo bolj angažirali za kulturo in da razvijejo nek dolgoročni interes zanjo«. Kot je dodala predsednica Gibanja Svoboda Mladi Nika Podakar, pobuda ni padla z neba, ampak je nastala pri tistih, ki jih ta tema najbolj zadeva, in sicer mladih. O predlogu zakona so se pogovarjali z dijaško organizacijo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

svobodabon za kulturo200 evrov
ZADNJE NOVICE
15:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POZOR

Kdo breskev ne bi smel jesti z olupkom

Olupek ekološko pridelanih breskev je prava zakladnica hranil in prehranskih vlaknin, a pri nekaterih lahko povzroča težave.
27. 7. 2026 | 15:38
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL ARSANA

Svetovno priznani violončelist razgrel Ptuj, dvakrat so ga priklicali nazaj

Svetovno priznani violončelist je Ptuj popeljal od klasičnih melodij do rokovskih uspešnic.
Marko Pigac27. 7. 2026 | 15:25
15:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OČI NA UDARU

Poletna past za oči: to so najpogostejši krivci za težave

Po večini se že dobro zavedamo, kako pomembno je zaščititi kožo pred UV-žarki, a pozabljamo, da je sevanje izjemno nevarno tudi za oči.
27. 7. 2026 | 15:21
15:00
Lifestyle  |  Polet
KAKO JE TO MOGOČE

Po 40. letu je mogoče ohraniti mišice in močne kosti. Šest navad, ki jih priporočajo zdravniki

Strokovnjaki poudarjajo, da ključ do dolgoročnega zdravja ni vsakodnevno izčrpavanje telesa, temveč premišljena in dosledna rutina.
Miroslav Cvjetičanin27. 7. 2026 | 15:00
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
KAM NA POČITNICE?

Mir, rajske plaže in potepuške mačke: to so otoki, ki jih svet najbolj želi obiskati

Spletna platforma je sestavila seznam najbolj iskanih otokov. Med deseterico kljub številnim brezdomnim mucam tudi Syros.
27. 7. 2026 | 14:35
14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki