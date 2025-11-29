Kmalu še eno testiranje SI-Alarma, morda ga tokrat le dobimo vsi

Septembrsko testiranje nacionalnega sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih omrežij oziroma telefonov SI-Alarm je omogočilo ugotav­ljanje razlogov za to, da zadnjo septembrsko soboto opoldne opozorilnega sporočila niso dobili vsi uporabniki slovenskih mobilnih omrežij. Po odpravi tehničnih težav ter posodobitvah za Applove telefone in Googlov operacijski sistem android zdaj kaže, da bi preizkus lahko ponovili v začetku prihodnjega leta, vendar ne za vso državo hkrati, temveč po območjih.

Sistem deluje tudi na vseh mobilnih telefonih brez SIM-kartice.

O naravnih nesrečah in drugih neposrednih ali prihajajočih nevarnostih ter ukrepih bomo v prihodnje obveščeni po telefonu. Čeprav veliko uporabnikov med septembrskim testiranjem sistema SI-Alarm po telefonu ni prejelo obvestil, je bila uspešnost testne dostave sporočil ocenjena kot velika. Telekom Slovenije je sprva govoril o dostavi sporočila več kot 95 odstotkom celic, ki nato dostavijo sporočilo vsem uporabnikom telefonov znotraj določenega geografskega območja, Greta Šter iz Telemacha pa pravi, da je testiranje pokazalo, da tehnična rešitev deluje in je uspešna, saj je sporočilo dobilo več kot 97 odstotkov Telemachovih celic.

Šele po posodobitvi Applovih telefonov s svežim operacijskim sistemom se pojavijo izbirniki za nastavitev opozoril SI-Alarm. FOTO: posnetek zaslona

Testiranje je opozorilo na tehnične težave z delovanjem omrežja, toda na ministrstvu za digitalno preobrazbo so zatrdili, da je že ­operater v zaključnem poročilu potrdil odpravo napake v njihovem omrežju med septembrskim testiranjem in da glede SI-Alarma sistem izpolnjuje predpisane ­zahteve. Za večjo težavo so se pokazale različne verzije operacijskih sistemov android in ios, ki jih imamo uporabniki nameščene na mobilnikih in poganjajo naše pametne telefone. »Sistem SI-Alarm deluje na vseh mobilnih telefonih, ki imajo nameščen ustrezen operacijski sistem, najmanj android 12 oziroma ios 26, ne glede na starost naprave ,« so pojasnili pri Telekomu Slovenije, ki je tehnološki part­ner sistema. SI-Alarm deluje tudi na vseh mobilnih telefonih brez SIM-kartice, če so le prižgani, saj zaradi zagotavljanja storitve 112 takšen mobilni telefon poskuša vzpostaviti zvezo z omrežjem.

Pri A1 poudarjajo, da je test opozoril na velik pomen posodobljenosti operacijskega sistema mobilnih telefonov. »Ti morajo biti predvsem zaradi varnostih elementov stalno posodobljeni, kot ključna se je posodobitev pokazala pri nedostavljenih obvestilih ob testiranju sistema SI-Alarm,« so poudarili pri A1. Na T-2 so opozorili, da se posodobitve ne izvedejo samodejno v ozadju, saj mora uporabnik potrditi, ali želi posodobitev izvesti takoj ali z določeno zakasnitvijo. Kot je dejala Greta Šter,­ je prav zato pomembno ozaveščanje uporabnikov o posodobitvah mobilnih naprav, saj brez tega uporabniki tudi v prihodnje takšnih sporočil ne bodo prejeli – kljub delujočemu sistemu.

Težave se bile zaradi različnih verzij operacijskih sistemov. Ti morajo biti predvsem iz varnostnih razlogov posodobljeni. Tokrat naj bi opozorila pošiljali po določenih območjih.

Trenutno je v Telekomovem omrežju – podobno je tudi pri drugih operaterjih – približno 35 odstotkov Applovih naprav posodobljenih na ios 26. Apple postopoma začenja samodejno posodabljanje operacijskega sistema na ios 26, zato se bo naveden delež sčasoma povečal. Odločitve o testiranjih, ustreznosti in uporabi sistema SI-Alarm so v pristojnosti uprave za zaščito in reševanje, kjer razmišljajo o vnovični preverbi sistema, vendar ne več vseslovenski. »Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo ponovno javno testiranje na izbranih območjih Slovenije mogoče izvesti v začetku prihodnjega leta.« Na ministrstvu za digitalno prihodnost so dodali, da podpirajo izvajanje različnih načinov testiranja (lokalnih, regijskih, državnih) s ciljem, da bi čim prej dosegli veliko odpornost sistema. Aktivacija mobilnih telefonov v kritično infrastrukturo, ki lahko rešuje življenja, ima kljub nacionalnemu dosegu mednarodno težavo s posodobitvami operacijskih sistemov, ki sta jo država in Telekom urejala sproti s tehnološkimi giganti.