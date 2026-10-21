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TRADICIONALNA PRIREDITEV

Kmetica leta 2026 je Danica Kosmač: pluži sneg in razvaža otroke (FOTO)

Organizacija združenih narodov je 15. oktober razglasila za svetovni dan kmetic.
Minister Janez Cigler Kralj je čestital tokratni kmetici leta in poudaril: »Z izborom kmetice leta ne počastimo samo posameznic, marveč dajemo glas in priznanje vsem ženskam, ki s svojim delom ohranjajo slovensko podeželje živo.« FOTO: Gov.si

Minister Janez Cigler Kralj je čestital tokratni kmetici leta in poudaril: »Z izborom kmetice leta ne počastimo samo posameznic, marveč dajemo glas in priznanje vsem ženskam, ki s svojim delom ohranjajo slovensko podeželje živo.« FOTO: Gov.si

Ob svetovnem dnevu kmetic je Zveza kmetic Slovenije organizirala izbor kmetice leta. FOTO: Zveza kmetic Slovenije

Ob svetovnem dnevu kmetic je Zveza kmetic Slovenije organizirala izbor kmetice leta. FOTO: Zveza kmetic Slovenije

Še pred svečano razglasitvijo je zagorski župan Matjaž Švagan že tradicionalno sprejel vse letošnje nominiranke. FOTO: Občina Zagorje

Še pred svečano razglasitvijo je zagorski župan Matjaž Švagan že tradicionalno sprejel vse letošnje nominiranke. FOTO: Občina Zagorje

Danica Kosmač (skrajno desno) FOTO: Gov.si

Danica Kosmač (skrajno desno) FOTO: Gov.si

Minister Janez Cigler Kralj je čestital tokratni kmetici leta in poudaril: »Z izborom kmetice leta ne počastimo samo posameznic, marveč dajemo glas in priznanje vsem ženskam, ki s svojim delom ohranjajo slovensko podeželje živo.« FOTO: Gov.si
Ob svetovnem dnevu kmetic je Zveza kmetic Slovenije organizirala izbor kmetice leta. FOTO: Zveza kmetic Slovenije
Še pred svečano razglasitvijo je zagorski župan Matjaž Švagan že tradicionalno sprejel vse letošnje nominiranke. FOTO: Občina Zagorje
Danica Kosmač (skrajno desno) FOTO: Gov.si
L. K.
 21. 10. 2026 | 10:43
5:59
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Organizacija združenih narodov je leta 1995 z namenom, da bi opozorila na pomen kmetic, na njihovo delo ter na pomembno vlogo, ki jo imajo pri razvoju podeželja in družbe kot celote, 15. oktober razglasila za svetovni dan kmetic. Tudi slovenske kmetice ga praznujejo, in sicer tako, da med članicami izberejo kmetico leta.

V ponedeljek zvečer so na tradicionalni prireditvi, ki jo organizira Zveza kmetic Slovenije, predstavili pet nominirank, ki so najbolj navdihovale: Jožico Brglez iz Konjiške vasi, Ivanko Kocjančič, ki živi na kmetiji Pri Mežnarju na Katariji, Marijo Naveršnik s kmetije Povh v Dolgih brdih pri Prevaljah ter Nado Šuštar z Velike Lašne. Potem je napočil trenutek, ko je lahko občinstvo v dvorani navdušeno zaploskalo letošnji kmetici leta 2026. To je postala Danica Kosmač z Mrzlega Vrha nad Idrijo, kamor se je leta 1978 primožila iz sosednje vasi. Letos je praznovala okroglih 70 let, ob čemer se lahko ponosno pohvali še s sedmimi otroki in kar petnajstimi vnuki.

Obvlada traktor

Danica Kosmač je odraščala na kmetiji kot najstarejša hči, zato ji je bilo delo položeno v zibel. Šolanje je nadaljevala na kmetijski šoli v Novi Gorici, nakar se je zaposlila v vaški trgovini. Po treh letih je zaradi obilice dela na domači kmetiji službo pustila in se posvetila življenju in delu na visokogorski kmetiji, ki leži na 1000 m nad morjem. Glavni dejavnosti na 18 ha lastne površine sta živinoreja in gozdarstvo. Približno 40 let so se ukvarjali z vzrejo plemenskih telic za KŽK Kranj, pozneje so se preusmerili v rejo krav dojilj in bikov pitancev. Posestvo Na vodicah, kot se reče po domače, je mož Marko prevzel leta 1976 in ga leta 2011 z zaupanjem predal najstarejšemu sinu.

17 kilogramov je tehtal Daničin naj hlebec.

V vseh teh letih so posodabljali kmetijo, z obširnimi melioracijami so zahteven in tudi nevaren teren vsaj delno pripravili za lažjo strojno obdelavo. Zgradili in nadgradili so večji hlev za prosto rejo do 45 živali. V njem je prostor tudi za prašiče in piščance za domačo porabo. Zgradili so nov prijazen dom ter dva velika vodnjaka, ki kmetijo oskrbujeta z vodo.

Še pred svečano razglasitvijo je zagorski župan Matjaž Švagan že tradicionalno sprejel vse letošnje nominiranke. FOTO: Občina Zagorje
Še pred svečano razglasitvijo je zagorski župan Matjaž Švagan že tradicionalno sprejel vse letošnje nominiranke. FOTO: Občina Zagorje
Daničin mož se je zaposlil in bil zaradi terenskega dela pogosto odsoten. Vsakodnevno delo na kmetiji je tako v veliki meri padlo na Danico. Prav zato obvlada delo s traktorjem in vsemi priključki. S prevozi materiala je z veseljem pomagala tudi sosedom. Na krajevni cesti je plužila sneg, s kombijem pa razvažala vaške otroke do bližnje šole. Niti stroji za pripravo drv za dom ji niso tuji. To pa še ni vse: s spretnostjo in znanjem pomaga pri telitvah v domačem in po potrebi tudi v sosedovem hlevu. Pred leti je imela plemenske svinje in seveda pujske. Strokovno in brez vsakršnih zapletov je obvladala vse potrebne posege. Danica pa ni dejavna samo na domači kmetiji. Še vedno najde čas tudi za dobrodelnost, društveno in družabno življenje. Že v mladosti se je udeleževala kvizov Mladi in kmetijstvo ter sodelovala pri Mladih zadružnikih. Od ustanovitve je aktivna članica Društva podeželskih žena Idrija-Cerkno. V okviru društva se redno udeležuje tekmovanj v vožnji traktorja z enoosno prikolico; ne nazadnje se lahko pohvali s kar petnajstimi pokali. Številna priznanja, večina je zlatih, je prejela tudi na ocenjevanjih potic, kruha, krofov in pit. Preizkušala se je na tekmovanjih Turističnega društva Sovodenj v grabljenju in košnji z ročno koso ter domov prinesla še deset dodatnih pokalov. Je tudi članica PGD Ledine.

Nikoli prazen lonec

Z dišečim kruhom iz njene krušne peči, s krofi, potico in drugimi dobrotami sodeluje pri raznih pogostitvah, pa naj jih organizirajo gasilci, planinci ali pa druga društva v KS Ledine. Naj povemo, da je njen naj hlebec tehtal kar 17 kg! Zelo aktivna je tudi kot dolgoletna članica Župnijskega pastoralnega sveta.

Z veseljem postreže prav vsakemu mimoidočemu.

Domačija Kosmačevih je še kako pomembna postojanka: pri njih se dobi žig dveh planinskih transverzal, za nameček pa pohodnike pričaka še prijazna beseda gospodinje Danice. Njen duhoviti značaj se izraža tudi v podobi dedka Mraza, abrahama, menda nasmeje resnično vsakega. In to vsemu delu, ki ga zahteva kmetija, navkljub; vsej skrbi, da sta dom in kapelica ob njem vselej vzorno urejena; da lonec na štedilniku nikoli ni prazen in da sta žlica ter krožnik na mizi vedno tudi za povabljenega ali pa nepovabljenega gosta. Kmetica leta 2026 z veseljem postreže resnično prav vsakemu mimoidočemu.

Življenje na tako visoko ležeči kmetiji ni lahko. Narava pogosto pokaže svojo moč – z dolgimi in hudimi zimami, sušnimi poletji ter drugimi nevšečnostmi. Na kmetiji so pred leti v nesreči ostali tudi brez novega traktorja in nakladalke ... Najhujša življenjska preizkušnja pa jo je doletela pred slabimi šestimi leti, ko je zaradi bolezni izgubila moža. Na kmetiji je ostala z najstarejšim sinom, ki sicer vestno skrbi za domačijo, a hodi še v službo, zato Danica še vedno poprime za vsako delo. Njeno izjemno pridnost, vztrajnost, delavnost in predanost kmetiji, družini ter širši skupnosti so skozi leta dodobra spoznale tudi članice Društva podeželskih žena Idrija-Cerkno. In prav te so bile tiste, ki so Danico Kosmač predlagale za kmetico leta 2026.

Danica Kosmač (skrajno desno) FOTO: Gov.si
Danica Kosmač (skrajno desno) FOTO: Gov.si

Ob svetovnem dnevu kmetic je Zveza kmetic Slovenije organizirala izbor kmetice leta. FOTO: Zveza kmetic Slovenije
Ob svetovnem dnevu kmetic je Zveza kmetic Slovenije organizirala izbor kmetice leta. FOTO: Zveza kmetic Slovenije

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