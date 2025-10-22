Kmetica leta je Horjulka Matejka, dejavna na številnih področjih

V kulturnem centru Delavski dom Zagorje so v organizaciji Zveze kmetic Slovenije tradicionalno izbirali kmetico leta. Prireditve se je med drugimi udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Zagorski župan Matjaž Švagan ter podžupana Mitja Adamlje in Janez Vovk so pred podelitvijo tradicionalno sprejeli vse štiri nominiranke in predsednico zveze Ireno Ule.

Izrazili so podporo kmetovalcem, še posebno pa kmeticam, ki v težkih časih za slovensko kmetijstvo še vedno vztrajajo in ohranjajo dejavnost. Po informacijah Irene Ule v povprečju v Sloveniji vsak dan ugasnejo tri kmetije. Ena od nominirank je povedala, da je bilo na njihovem območju še pred kratkim 20 kmetij, ostale so le še tri. Ampak v Zagorju so bile tokrat v ospredju lepše teme.

Kandidatke za kmetico leta na sprejemu pri zagorskem županu Matjažu Švaganu (drugi z desne) FOTO: Občina Zagorje

Naj slovenska kmetica leta 2025 je 55-letna Matejka Sečnik z Butajnove nad Horjulom, nominiranke pa so bile še 60-letna Viktorija Črv, doma s Prapetnega Brda, 57-letna Helena Kropivšek iz Češnjic v Tuhinjski dolini ter 59-letna Danica Elbl iz Benedikta. Zmagovalka je članica Društva kmečkih in podeželskih žena Dobrova – Polhov Gradec in Horjul. Kmetijo, na kateri je odraščala, je po očetovi bolezni prevzela pred 25 leti. Pustila je delo v proizvodnji in nadaljevala kmečko dejavnost, posvetila se je tudi staršem in svoji družini.

Vozi traktor, v prostem času fotografira, je operativna gasilka, mežnarica ...

Obvlada vsa kmečka opravila

Kmetija Sečnikovih ima 20 hektarjev obdelovalnih površin in 20 hektarjev gozda. Redijo okoli 40 glav govedi in 70 kokoši, pridelujejo tudi krompir. Matejka že šest let vodi tudi dopolnilno dejavnost – oddajanje prenovljenega kozolca za poroke in dogodke, ki je postal priljubljena lokacija praznovanj v širši okolici. Pred šestimi leti je kmetijo prizadel požar, v katerem je pogorel hlev. S pomočjo krajanov so posledice uspešno sanirali in na novo zagnali delo.

Županove rože za ministrico Matejo Čalušić FOTO: Občina Zagorje

Kmetica leta obvlada vsa kmečka opravila, med drugim vozi traktor, vešča je uporabe motorne žage. V prostem času rada fotografira, že štirideset let je gasilka PGD Butajnova – Planina, ima naziv višji gasilec in je prejemnica 20 pokalov in priznanj. Sodeluje pri intervencijah in ima opravljen tečaj prve pomoči. Poleg vsega tega že 30 let skrbi za cerkev sv. Ane kot mežnarica ter je članica župnijskega pastoralnega sveta in športnega društva Setnik, pomaga pri Karitasu ...