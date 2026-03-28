  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RDEČI ALARM SE URESNIČIL

Kmetija Dolenc komaj ušla tragediji: veter razdejal hlev, a sledila je ganljiva solidarnost (VIDEO)

Solidarnost je znova pokazala svojo moč.
Fotografija je simbolična. FOTO: Zakaz86 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Zakaz86 Getty Images/iStockphoto
A. G.
 28. 3. 2026 | 16:10
2:49
A+A-

Slovenijo je zajela silovita vremenska ujma, ki je za seboj pustila pravo razdejanje. Najhuje je bilo na severu in severozahodu države, kjer so orkanski sunki vetra dosegali tudi do 150 km/h in lomili drevesa kot zobotrebce. Po podatkih Zavod za gozdove Slovenije je škoda v gozdovih ogromna, predvsem na območjih Bleda, Kranja in Tolmina. Razmere so še vedno nevarne, opozarja direktor Gregor Danev, zato ljudi pozivajo, naj se ne odpravljajo v gozd. 

Rdeči alarm, razglašen za kar 47 občin, se je izkazal za povsem upravičenega. Orkanski sunki vetra, ki so v gorah dosegali tudi do 150 km/h, po nižinah pa več kot 100 km/h, so povzročili pravo razdejanje. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila okoli 800 intervencij, število klicev na številko 112 pa je preseglo 3000. Na območju Kranja je poškodovanih več kot 300 stanovanjskih objektov, težave so imeli tudi na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer so morali zaradi vetra odpovedati ali preusmeriti več letov. Marsikje so ostali brez elektrike, nekatere šole in vrtci so zaprti. Med prizadetimi je tudi Kmetija Dolenc iz Radovljice, kjer je močan veter odnesel del strehe hleva. Kljub dramatičnim trenutkom so jo vsi odnesli brez poškodb – tudi živali. Kot pravijo na kmetiji, je bil trenutek poln strahu in nemoči, a hkrati tudi dokaz izjemne solidarnosti. Na pomoč so priskočili družina, prijatelji in Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, poleg tega pa so prejeli številne klice ljudi, ki so želeli pomagati. Solidarnost je znova pokazala svojo moč.

Na Facebooku je Kmetija Dolenc delila zapis, ki se je dotaknil številnih: »Četrtkov močan veter nam je odnesel del strehe na hlevu. Na srečo mi in naše kravice nismo utrpeli poškodb, a trenutek je bil poln skrbi in nemoči. A prav v takih trenutkih se pokaže, koliko dobrih ljudi nas obdaja. Družina in prijatelji smo stopili skupaj in uspešno rešili ostalo streho, Gasilci Radovljica so prišli na pomoč, prejeli pa smo tudi ogromno klicev ljudi, ki so želeli pomagati. Težko z besedami opišemo, koliko nam pomeni vsa ta podpora. Hvala iz srca – vsakemu posebej. Krave so se umirile, a vsak stres pusti posledice, zato bo trajalo nekaj časa, da se vse povsem normalizira. Pospravili smo že največje posledice, zdaj pa upamo, da se veter kmalu umiri, da lahko čim prej popravimo nastalo škodo in varno nadaljujemo z delom.«

vetervremeneurjeKranjArsoGorenjskanaravanevihteRadovljicadežnalivi
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki