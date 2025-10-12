  • Delo d.o.o.
MLADI KMETJE SPREMINJAJO PANOGO

Kmetijski sektor ustvaril 653 milijonov prihodkov in 27,9 milijona evrov dobička

V Sloveniji kmetijstvo ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. V razvoj tehnologije se namenja 20-krat več kapitala kot leta 2012.
V Sloveniji imamo le 3,5 odstotka kmetov, mlajših od 35 let, in 7 odstotkov, mlajših od 40 let. FOTO: Getty Images
V Sloveniji imamo le 3,5 odstotka kmetov, mlajših od 35 let, in 7 odstotkov, mlajših od 40 let. FOTO: Getty Images
Milka Bizovičar
 12. 10. 2025 | 10:45
6:25
A+A-
Tudi globalno je vse več pozornosti namenjene kmetijstvu. Panoga, ki mora zadovoljevati potrebe po hrani vse množičnejše človeške populacije na planetu, se spopada s številnimi izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami ter staranjem nosilcev dejavnosti. Prav ti pa odpirajo nove podjetniške priložnosti. Ob ustrezni finančni podpori mladim kmetom se na tem mestu (skozi njihovo inovativnost) odpira prostor tudi mlajšim generacijam. Novejše študije namreč poudarjajo, da prav začetna pomoč in dostop do financ povečujeta verjetnost ustvarjanja inovacij. Inovacijske aktivnosti so večinoma ...

