Kmetje med tujo in domačo politiko

Na Dolenjskem že odštevajo dneve do največjega spomladanskega kmetijskega sejma, ki bo prihodnji konec tedna, od petka, 13. marca, do nedelje, 15. marca, na hipodromu v Šentjerneju, organizira pa ga Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, največja kmetijska zadruga v Sloveniji in eden pomembnejših gospodarskih subjektov v regiji. Čas pred sejmom je tudi priložnost vpogleda v preteklo leto in nove načrte. Časi za kmetijstvo, ki je v primežu tako domače kot tuje politike, niso rožnati, zato je povezovanje v zadruge za kmete toliko pomembnejše. Tako se tudi članstvo v Kmetijski zadrugi Trebnje Krka povečuje. Lani so imeli 1013 članov, zdaj po besedah predsednika zadruge Antona Straha že 1059, kar kaže, da se zaupanje med člani in zadrugo krepi, v zadrugi pa je trenutno zaposlenih 250 ljudi.

30 let tradicije in povezovanja je za njimi.

Kot pravi Stanko Tomšič, direktor Kmetijske zadruge Trebnje-Krka, pospešujejo konvencionalno kmetovanje, ker je na njihovem območju največ takšnih kmetov, prav to pa tudi zagotavlja samopreskrbo. »Naša zadruga ima zelo pomembno vlogo pri delovanju in ohranjanju kmetijskih gospodarstev, predvsem pri manjših in ranljivejših kmetijah jugovzhodne Slovenije. Skrbi za zagotavljanje kmetijskih repromaterialov in za odkup kmetijskih proizvodov, predvsem pa pripomore k vzdrževanju čim bolj konkurenčnih cen tako na strani prodaje kot na strani odkupa,« je poudaril Tomšič in dodal, da so lani dosegli skoraj 110 milijonov evrov prihodkov oziroma dobrih 15 odstotkov več kot leto prej in skoraj desetino več od načrtovanega, leto pa so zaključili s pozitivno ničlo. Po besedah direktorja je za zadrugo posebno pomembno področje odkupa mleka in goveje živine ter odkupi, sušenje in prodaje žita. Kmetijska zadruga odkupi okoli 10.000 glav goveje živine, kar jo uvršča med enega največjih odkupovalcev goveje živine v Sloveniji, in okoli 50 milijonov litrov mleka. Rast je zaznati predvsem pri odkupu koruze. »Odkupi zelenjave in sadja so skromnejši, odkupili so slabih 400 ton, a je kljub temu zadruga obdržala vse pridelovalce, s katerimi je sodelovala v preteklih letih. Lani so za naložbe namenili 1,5 milijona evrov, še posebno pomemben je bil nakup kamiona in mešalnice krmil, začeli pa so tudi graditi trgovski center v Črnomlju.

Letošnji Gregorjev sejem bo že 30. po vrsti, slogan pa je 30 let tradicije in povezovanja. Po besedah Boruta Severja, vodje sejma, bo v treh dneh na prostoru šentjernejskega hipodroma razstavljalo okoli 200 razstavljavcev, na sejmu pa bodo lahko obiskovalci našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene in mlečne izdelke ter izdelke, ki jih ustvarjajo naši rokodelci. Seveda bo mogoče kupiti tudi sadike, trsne cepljenke, semena in še kaj. Sejem je pomemben akter pri prenosu znanja in inovacij v kmetijstvu, pomembna pa sta tudi druženje in zabava. Ves čas sejma se bo nekaj dogajalo, naj na tem mestu posebej omenimo nastop Modrijanov v soboto zvečer ter ansambla Nemir v nedeljo popoldne. Hkrati bo na hipodromu svetovno gozdarsko tekmovanje sekačev.

Stanko Tomšič, direktor Kmetijske zadruge Trebnje-Krka FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Anton Strah, predsednik Kmetijske zadruge Trebnje-Krka FOTO: Tanja Jakše Gazvoda