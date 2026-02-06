Predstavniki nekaterih kmetijskih organizacij se bodo opoldne pred poslopjem Državnega zbora (DZ) zbrali na protestnem shodu. Po napovedih organizatorjev naj bi jih bilo okrog 500, napovedujejo pa miren protest brez prisotnosti traktorjev. Kot je za STA v četrtek povedal predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek, bodo kmetje na protestu ponovili 16 zahtev, ki so jih sredi januarja posredovali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Štiri prednostne

Med prednostnimi štirimi zahtevami so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter plačilo vseh omejitev in zahtev, naloženih s strani države. Ob tem se zavzemajo tudi za to, da bi bilo v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato menijo, da bi morala sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge. Pri organizaciji protesta so poleg Združenja slovenske kmečke iniciative sodelovali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva slovenski kmet in Zveze kmetic Slovenije. Izvedbe protesta v predvolilnem času medtem ne podpirajo v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije in Sindikatov kmetov Slovenije.

Da vsebinskih razlogov za protest na ministrstvu trenutno ne vidijo, ker kmetom ponujajo rešitve, pa je v četrtek poudarila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič. Prepričana je, da je izbrani datum protesta zasejal dvom o resničnih namenih organizatorjev. Po njenih zagotovilih dialog z deležniki v kmetijstvu vodijo naprej. Danes bi sicer moral na ministrstvu potekati tudi sestanek s predstavniki kmetijskih organizacij, a ga je ministrstvo odpovedalo.