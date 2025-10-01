Kmetje so poklicna skupina z visokim tveganjem za samomor

DUŠEVNE STISKE

Duševne stiske na podeželju. Samomorilnost je med njimi triinpolkrat večja kot pri drugih.

Slovenija ima eno najvišjih stopenj samomorov v Evropi, še zlasti pa je ta visoka na podeželju in med kmeti. Zgodovinski in regionalni trendi kažejo, da je bilo največ samomorov leta 1984, takrat je stopnja samomorilnosti znašala 35,8 na 100.000 prebivalcev. Pozneje je padla in se v zadnjih letih ustalila pri 20. Lucija Pinterič s KGZS je opozorila na pomen duševnega zdravja kmetov. FOTO: KGZS Kljub temu je stopnja samomorilnosti na podeželju še vedno nesorazmerno visoka: moški na kmetih triinpolkrat pogosteje naredijo samomor, kot ga stori preostalo prebivalstvo, še zlasti gre za starejše ...