SAMI SI POSTREŽEJO

Po smrti Aleša Šutarja spet vre: kmetje opozarjajo na težave z Romi

Najbolj se bojijo Romov, ki si kar sami postrežejo s krompirjem, zajci in kokošmi. Projekt, ki je pred desetimi leti iz Romov naredil kmetovalce, ni zaživel.
Trebanjski Romi so pred desetimi leti poskrbeli za svoj krompir. FOTO: Bojan Rajšek
Trebanjski Romi so pred desetimi leti poskrbeli za svoj krompir. FOTO: Bojan Rajšek
Aleksander Brudar
 9. 2. 2026 | 08:45
4:58
Po brutalnem napadu na Aleša Šutarja v Novem mestu 25. oktobra lani, ki se je končal z njegovo smrtjo, je završalo. Še posebno ker naj bi njegovo smrt zakrivil pripadnik romske skupnosti. Z njihovimi člani imajo tako na Dolenjskem kot tudi drugod po državi namreč precej slabe izkušnje. Predvsem kmetje. Andrej Gorišek iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju ima z družino že več desetletij njivo ob romskem naselju Kozarje. Sosedi jim pogosto delajo škodo na poljščinah, po njivi vozijo, hodijo, pasejo živino. In samo zato, ker jih je 10. junija lani opozoril, naj mu ne povzročajo več škode, je od ...

11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Huda nesreča na Mariborskem Pohorju, zgodilo se je pri sestopu s sedežnice

Podrobnosti o okoliščinah policija še ni razkrila.
9. 2. 2026 | 11:05
10:55
Šport  |  Odmevi
ANATOMIJA POŠKODBE

Zdravnik analiziral hud padec Lindsey Vonn in razdelil javnost: »Je ona samo obsedena s slavo?« (VIDEO)

Na Instagramu mu sledi približno 190 tisoč ljudi.
9. 2. 2026 | 10:55
10:45
Novice  |  Svet
DUBROVNIK

Orožje, grožnje in alkohol za samostanskimi zidovi

Frančiškan je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Policistom izročil zračno puško.
9. 2. 2026 | 10:45
10:39
Video
Lifestyle  |  Polet
ŠOK NA OLIMPIJSKEM LEDU

Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:39
10:25
Bulvar  |  Suzy
POČITNICE

Sproščena Helena Blagne: Oddih na rajskih otokih (Suzy)

Ni ga lepšega kot presekati turobne februarske dni z oddihom nekje na toplem.
9. 2. 2026 | 10:25
10:12
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Koliko gibanja v resnici potrebujete, če večino dneva sedite

Sodobne smernice se vse bolj nagibajo k celostnemu pogledu na gibanje v 24 urah dneva.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
