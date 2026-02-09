Po smrti Aleša Šutarja spet vre: kmetje opozarjajo na težave z Romi

SAMI SI POSTREŽEJO

Najbolj se bojijo Romov, ki si kar sami postrežejo s krompirjem, zajci in kokošmi. Projekt, ki je pred desetimi leti iz Romov naredil kmetovalce, ni zaživel.

Po brutalnem napadu na Aleša Šutarja v Novem mestu 25. oktobra lani, ki se je končal z njegovo smrtjo, je završalo. Še posebno ker naj bi njegovo smrt zakrivil pripadnik romske skupnosti. Z njihovimi člani imajo tako na Dolenjskem kot tudi drugod po državi namreč precej slabe izkušnje. Predvsem kmetje. Andrej Gorišek iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju ima z družino že več desetletij njivo ob romskem naselju Kozarje. Sosedi jim pogosto delajo škodo na poljščinah, po njivi vozijo, hodijo, pasejo živino. In samo zato, ker jih je 10. junija lani opozoril, naj mu ne povzročajo več škode, je od ...