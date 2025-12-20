Kmetovalec toži državo: kmet Rudi bi zaslišal poslanko in predsednico

Dve leti sta minili, odkar je družina Rudija Možgana ostala brez goved. Zgodilo se je hitro: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 10. novembra 2023 dobila prijavo v zvezi s kmetijo Možgan. Inšpekcijski nadzor je uvedla veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali. Znova pa se je izkazalo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Pri tej »goveji« juhi se je država opekla, iz naprej napisanega pa sledi, da bomo spet plačali davkoplačevalci. Tako upravni kot notranji nadzor sta namreč odkrila kršitve postopka in zakonodaje. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po izredni preverbi postopka odvzema živali konec decembra 2023 uradno veterinarko Danušo Štiglic izločila iz inšpekcijskega postopka. Nasledil jo je Aljoša Beljan; ponovil je inšpekcijski nadzor ter sklenil, da je rejec Možgan zagotovil ustrezne razmere za rejo. Niso bile optimalne, a izkazalo se je, da je bil odvzem povsem prestrog ukrep.

Rudi in družina še kmetujejo, a si še niso opomogli. Prav te dni urejajo dokumentacijo, da bi sin Timotej postal mladi prevzemnik. »Ko smo ostali brez črede, nas ni nihče vprašal, kaj bo z nami, kako bomo preživeli,« pove Rudi, ki se je po vsej kalvariji odločil, da pravico poišče na sodišču. Ker je šlo za nezakonit odvzem, so Možganovi resda pričakovali, da bo država priznala napako. Ne nazadnje je odvetnik Franci Matoz, ki že od začetka zastopa družino Možgan, na državno odvetništvo poslal predlog poravnave, 35.000 evrov so pričakovali: 22.500 evrov za duševne bolečine rejca Rudija, 12.500 pa zaradi poslabšanega stanja vrnjenih živali. Državno odvetništvo je predlog poravnave zavrnilo. Tudi ali predvsem zato je sledila tožba pri okrožnem sodišču v Ljubljani; Rudi Možgan toži Republiko Slovenijo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na prvem naroku je sodnica dr. Ksenija Zeilhofer Orehek ugotovila, da mirna rešitev spora zaenkrat ni možna. Ker je tožeča stranka, torej Rudi Možgan, vložil vložil drugo pripravljalno vlogo, se je država, tožena stranka, priporočila za nekaj več časa za odgovor. Ob tem je odvetnik Možganovih Franci Matoz predlagal, »da bo na naslednjem naroku predlagana priča Timotej Možgan povedal, kako se je inšpektorica že pred tem protipravnim odvzemom živali skrivoma sprehajala po kmetiji, nezakonito vstopila v prostore tožnika, na kar kaže njen namen, da bo postopek izpeljala protipravno. Prav tako bo priča povedala, kako je potekal odvzem.«

Možganovi so sanirali prostor za prosto rejo, ukrep inšpektorice pa je bil nesorazmeren. FOTO: Drago Perko

35 tisoč evrov odškodnine je zahteval Rudi Možgan.

Odvzem živali načrtovan

Ob tem tožnik, ki pravi, »da je bil navedeni odvzem živali načrtovan, kljub temu da je inšpektorica vedela, da pogoji za odvzem niso izpolnjeni, predlaga, da zaslišijo tudi poslanko državnega zbora Meiro Hot in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, saj sta bili obe predlagateljici novega zakona o zaščiti živali, ki je vstopil v veljavo tik pred spornim odvzemom živali«. Tožnik, v njegovem imenu pa zastopnik Franci Matoz, meni, »da glede na elektronsko sporočilo Valerije Podgornik, ki deluje v okviru Društva za zaščito konj, ki je 10. 11. 2023 poslala elektronsko sporočilo na inšpekcijo v Novo mesto in v vednost obema predlagateljicama zakona, torej Meiri Hot in Urški Klakočar Zupančič, da je prav zaradi tega evidentno, da je šlo med Danušo Štiglic in obema navedenima za dogovor, da Danuša Štiglic takoj izpelje postopek odvzema živali v sodelovanju z Valerijo Podgornik, zato da bi dokazale, kako je nov zakon učinkovit in dober.« Tudi zato bodo na naslednji narok vabljene tudi Valerija Podgornik (inšpekcijski odvzem goveda je bil opravljen ob njeni prisotnosti), Meira Hot in Urška Klakočar Zupančič.

Meira Hot in Urška Klakočar Zupančič bosta vabljeni na sodišče. FOTO: Jure Eržen