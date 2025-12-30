Ko burja ščipa prste, sipe prijemajo (FOTO)

SIPIJADA

Zima je čas, ko se ribiči še bolj zanesejo drug na drugega. Sipijada je dogodek, na katerem lovijo izključno glavonožce.

Letošnja Sipijada je bila mrzla in burjasta. Tudi morje je bilo razburkano. Kljub temu je šlo za praznik zimskega ribolova, druženja in dobre volje. Še več, na dogodku, ki ga Ribiško društvo Oradela Piran organizira že 15 let, se je zbralo tudi lepo število športnih ribičev. Zaradi močne burje so lovili na južni strani Pirana, kjer je bilo vendarle nekoliko bolj znosno. Ulova je bilo manj kot prejšnja leta, kar pa ni nikogar presenetilo: morje ima namreč svoj ritem in ribiči dobro vedo, da se z njim pač ne pogaja. Na koncu je vendarle štelo predvsem to, da so bili na morju pozimi in v dobri ...