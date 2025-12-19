Ko je Piran prvič brcnil žogo (FOTO)

V Mestni knjižnici Piran je na ogled fotografska razstava, posvečena stoletnici organiziranega nogometa v našem obalnem biseru. To je spoštljiv jubilej, ki pa prinaša več vprašanj kot odgovorov in hkrati odpira povsem nova poglavja tamkajšnje lokalne športne zgodovine. Avtor razstave Nesi Dulai, dolgoletni trener in raziskovalec piranskega nogometa, je ob odprtju pojasnil, da sta z zgodovinarjem Danilom Sergašem v arhivih Slovenije in Italije iskala prve sledi nogometne igre ob morju. Izkazalo se je, da splošno sprejeta letnica 1925 kot začetek organiziranega igranja ne drži povsem. Časopisni viri pričajo, da so piranski nogometaši tekmovali že leta 1923, morda pa celo še prej. Dokument o uradni ustanovitvi kluba se za zdaj še izmika, zato ostaja obdobje zgodnjih dvajsetih let okvir, ki ga bo raziskovanje v prihodnje morda še razširilo.

Od Seče do Strunjana

Na začetku 20. stoletja je bilo na območju današnje piranske občine kar pet nogometnih igrišč – od Seče do Strunjana. Piran tako spada med zibelke slovenskega nogometa, kjer je šport hitro pridobil navdušence in skupnost. Razstava, ki je v knjižnici postavljena tako, da si jo je mogoče ogledati tudi z ulice, prinaša bogato fotografsko pričevanje. Opazujemo lahko slike improviziranih igrišč in današnjega legendarnega igrišča pod obzidjem, ki ga mnogi opisujejo kot eno najlepših na svetu. Med najdragocenejšimi so fotografije ekip različnih obdobij, med njimi tudi znamenita postava iz leta 1957, za katero Dulai s sodelavci še zbira dodatne informacije. Stoletnica je močno spodbudila tudi pripravo knjige o zgodovini piranskega nogometa, ki naj bi izšla sredi prihodnjega leta. Dulai priznava, da bo ena največjih težav prav obseg zbranega gradiva. Tega je ogromno, od časopisnih izrezkov do osebnih pričevanj, zato pravi, da bo selekcija neizogibna.

Med najdragocenejšimi fotografijami je tudi ta s postavo iz leta 1957. FOTO: Arhiv NK Piran

NK Piran je med letoma 1995 in 1998 igral v 2. slovenski nogometni ligi. FOTO: Arhiv NK Piran

1923. so že tekmovali.

Začeli v Piranu

Na odprtje razstave so prišli številni nekdanji nogometaši – nekateri med njimi pomnijo kar pol stoletja piranskega nogometa. Mnogi še danes igrajo za veteransko ekipo, kar je najboljši dokaz, da je nogomet v Piranu več kot šport: je tradicija, ki povezuje generacije. Klub se lahko pohvali s številnimi uspešnimi nogometaši, ki so svojo pot začeli prav v Piranu, med njimi so Patrik Ipavec, Matej Mavrič, brata Aljaž in Andraž Struna ... Danes pa navdušuje tudi mladi talent Anže Grabljevec, ki je kariero začel v piranskem klubu, danes pa igra za Koper in že tako mlad nastopa za slovensko reprezentanco. Čeprav Piran danes nima članske ekipe, v klubu trenira več kot 200 mladih igralcev, kar daje upanje, da se bo zgodba kmalu nadaljevala tudi na članski ravni. Jubilejno leto bo pospremila vrsta dogodkov, vrhunec pa bo gotovo predstavitev Dulaijeve celovite zgodovinske knjige, ki jo zlasti piranski nogometni in športni svet že nestrpno pričakuje. Fotografska razstava v piranski knjižnici tako ni le nostalgičen pogled v preteklost, temveč živ poklon mestu, ki je z nogometom raslo, dihalo in ga skozi stoletje ohranilo kot del identitete.