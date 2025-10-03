Ko je transakcija potrjena, ni poti nazaj! Z računa na račun v 10 sekundah

TAKOJŠNA PLAČILA

Od prihodnjega četrtka takojšnja plačila tudi za nakazila na račune bank v drugih državah EU. Na voljo posebne varovalke.

Če ste med 800.000 uporabniki bančne storitve Flik, ki si med seboj vsak mesec izmenjajo okoli dva milijona transakcij, sistem takojšnjih plačil že dobro poznate. Da torej svojemu družinskemu članu, prijatelju ali znancu nakažete denar, ta pa ga prejme v 10 sekundah. S Flikom, ki je uporabnikom slovenskih bank na voljo od 20. februarja 2020, lahko tudi nakupujete prek spleta ali plačate svoje davčne obveznosti. Takojšnja plačila od leta 2020 že prek storitve Flik. Od 9. oktobra bodo na voljo tudi pri navadnih nakazilih. Pred potrditvijo bo več varnostnih mehanizmov. Od 9. oktobra bodo v ...