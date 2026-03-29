Ko kultura pomaga, Ljutomer z dobrodelnim večerom znova pokazal srce (FOTO)

Dom kulture Ljutomer je bil minuli konec tedna prizorišče že 35. dobrodelnega kulturnega večera ob materinskem dnevu, ki ga tradicionalno pripravlja Župnijska Karitas Ljutomer. V programu, ki ga je v družbi ljutomerskega župnika Gorana Merice in msgr. Izidorja Veleberija, z zanimanjem spremljala tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba in mnogi gostje ter obiskovalci, so nastopili učenci Podružnične osnovne šole Cven, harmonikarji Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Dou Mystica iz Murske Sobote ter Ljutomerski oktet.

FOTO: Občina Ljutomer

Posebna gosta večera sta bila znana alpinista, gorska vodnika in športna plezalca Marija in Andrej Štremfelj, ki sta leta 1990 kot prvi zakonski par osvojila Mont Everest. Zanimiv pogovor z gostoma je vodil Branko Hrga. Prireditev je sicer imela tudi dobrodelno noto, saj so za pomoči potrebne zbrali kar 3.271 evrov.

