V slovenski politiki se očitno nikoli ne dolgočasimo. Medtem ko se predsednik vlade Janez Janša mudi v tujini, se doma odvija precej zanimiva politična zgodba. V stranki Resnica se namreč majejo temelji. Poslanka Katja Kokot, ki je doslej vodila poslansko skupino, se je odločila za izstop, kmalu za njo pa je enako sporočilo objavil še poslanec Aleksander Štorek. Tako je poslansko skupino zapustila že skoraj polovica njenih članov. Kaj se dogaja v ozadju? So v stranki dokončno počili odnosi ali gre za začetek širšega političnega preigravanja? In ali bosta poslanca nadaljevala samostojno politično pot ali se bosta pridružila kateri od drugih političnih skupin? Za zdaj je jasno predvsem to, da je Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, pred precejšnjim preizkusom.

Ob tem je zanimivo tudi časovno sovpadanje. Prav danes je namreč Janez Janša v Berlinu, kjer se udeležuje srečanja zavezništva Koalicija voljnih. Medtem ko se v nemški prestolnici zbirajo pomembni evropski in svetovni politični predstavniki, se doma odvija kadrovski in politični pretres, ki bi lahko imel posledice tudi za razmerja v slovenski politiki. Se je torej vse skupaj zgodilo zgolj po naključju? Ali pa se v času, ko je predsednik vlade zaposlen z mednarodno politiko, na domačem političnem parketu odpirajo vrata za drugačne dogovore in premike? Seveda za povezovanje obeh dogodkov ni nobenih dokazov, a vprašanje je že postalo zanimivo za komentatorje na družbenih omrežjih. Kot bi lahko rekli: ko mačke ni, miši plešejo.

Janša na pomembnem srečanju v Berlinu

Vlada Republike Slovenije je na družbenem omrežju X sporočila, da se bo Janša danes udeležil srečanja zavezništva Koalicija voljnih v Berlinu. Gostitelj je nemški kancler Friedrich Merz, pri organizaciji pa sodelujeta tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Andy Burnham. Janševa udeležba na takšnem srečanju je pomembna tudi z vidika položaja Slovenije v mednarodnih odnosih. A medtem ko se v Berlinu govori o prihodnosti evropske varnosti, se v Ljubljani odpira povsem drugačno vprašanje: kaj bo ostalo od poslanske skupine Resnica, če jo bodo zapustili še drugi poslanci?

»Velika intelektualna izguba za Resnico«

Na dogajanje se je na družbenem omrežju X že odzval nekdanji poslanec Aurelio Juri. Novico o odhodu poslancev je pospremil z izrazito ironičnim komentarjem. »Velika intelektualna izguba za Resnico in koalicijo. Hudo bo,« je zapisal, nato pa dodal še vrsto smejočih se emotikonov.

Bolj resno je na politične posledice opozoril pravnik in nekdanji politik Janez Pogorelec. Po njegovem mnenju bi morala Katja Kokot namesto izstopa iz poslanske skupine poskusiti zamenjati predsednika stranke Zorana Stevanovića. »Morala bi zamenjati Stevanoviča, ne izstopiti iz poslanske skupine,« je zapisal. Ob tem je opozoril, da je lahko samostojen izstop politično tvegan, saj poslanska skupina poslancem zagotavlja pomembno organizacijsko in politično zaledje. Po njegovem bi bila odločitev drugačna, če bi ji sledili še drugi poslanci.

Naslednica Kokotove pod drobnogledom

Pozornost je pritegnila tudi informacija o tem, kdo bo prevzel vodenje poslanske skupine. To naj bi postala Martina Haring, na kar je opozoril novinar Dela Uroš Esih. Ob tem je izpostavil njen rezultat na lokalnih volitvah na Ptuju, kjer naj bi za mestno svetnico prejela vsega tri glasove. »Vodenje poslanske skupine Resnice prevzema Martina Haring, ki je na lokalnih volitvah za mestno svetnico na Ptuju dobila 3 (z besedo: tri) glasove. Poleg svojega, niti ne vseh od ožjega sorodstva,« je zapisal Esih.

Njegova objava je tako odprla še eno vprašanje: kakšno težo bo imela nova vodja poslanske skupine v trenutku, ko se ta sooča z odhodom dveh poslancev in očitnimi notranjimi nesoglasji?

Asta Vrečko: »Ladja se potaplja«

Dogajanje je komentirala tudi koordinatorka Levice Asta Vrečko, ki je bila do Resnice in njenega predsednika precej kritična. »Ladja se potaplja,« je zapisala in ocenila, da sta stranka Resnica in njen predsednik postala preveliko breme celo za aktualno vlado. Opozorila je, da sta poslansko skupino že zapustila dva od petih poslancev. Ob tem je izrazila prepričanje, da bi lahko oba kmalu pristala v SDS, saj naj bi bila po svojih političnih stališčih že zdaj blizu tej stranki. Gre za njeno politično oceno, ne za potrjeno napoved prestopa.

Vrečkova se je vprašala tudi, v imenu koga bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanović opravljal svojo funkcijo, če bo njegova poslanska skupina ostala brez poslancev. Po njenem mnenju na tem položaju morda ne bo več dolgo.

»Prisrčno vabljena v SDS«

Na novico o odhodu Katje Kokot se je odzval tudi Miroslav Pačnik, ki ji je namenil precej zgovorno povabilo: »Katja Kokot, prisrčno vabljena v SDS.« Svoj zapis je pospremil še s srčki in drugimi pozitivnimi simboli. Njegov komentar je tako dodatno spodbudil ugibanja o tem, kam bi lahko poslanka nadaljevala svojo politično pot.

Državljani brez dlake na jeziku: »Sedaj bojo le polresnica«

Tudi drugi uporabniki omrežja X niso ostali ravnodušni. Rok Trkaj Terkaj je opozoril, da se notranje težave ne kažejo le v Resnici, temveč tudi v Svobodi. »Opala! Svoboda in Resnica kr mal razpadata interno. Ne vem, če je to rezultat lokalnih volitev ali nasploh stanje,« je zapisal.

Žiga Malek je bil še krajši in bolj hudomušen. Ob odhodu dveh poslancev je zapisal: »Sedaj bojo le polresnica.«

Bolj poglobljen komentar je ponudil Vid Mlakar, ki meni, da razpadanje poslanske skupine ni presenetljivo. Resnico je označil za stranko, ki je bila po njegovem mnenju umetno napihnjena in zaradi številnih nasprotij v svojih stališčih težko dolgoročno vzdržna. Opozoril je na nasprotja med poudarjanjem suverenizma in nizkih davkov na eni strani ter poseganjem v gospodarstvo in nacionalni interes na drugi. Dotaknil se je tudi različnih pogledov na samozavest državljanov in odnos do Rusije. Ob tem je izrazil upanje, da poslanci, ki so zapustili skupino, ne bodo prestopili na levo politično stran. Prepričan je, da tega od Katje Kokot ni pričakovati.

Ali sta odhoda Katje Kokot in Aleksandra Štorka zgolj posledica notranjih nesoglasij ali napovedujeta večje politične premike, bo pokazal čas. Vsekakor pa se je Resnica znašla v položaju, v katerem bo morala pojasniti, kaj se dogaja v njenih vrstah in kako namerava nadaljevati.