Ko med poveže tradicijo, mlade in domači turizem (FOTO)

Občina Sveta Ana je ob svojem prazniku pripravila več prireditev in dogodkov, med drugim razstavo Čebelarskega društva Sv. Ana, ki ga vodi Aleš Vanék. Zraven je bila stojnica učencev domače OŠ, Dobimo se pr' preši ob MedAni. Gre za projekt, ki ga je pripravila OŠ Sveta Ana v sklopu širšega projekta Turizmu pomaga lastna glava. Pri projektu so sodelovali učenci, učenke in učitelji OŠ Sveta Ana, nekatera društva in občani ter ponudniki kulinaričnih dobrot in spominkov domače občine Sveta Ana.

Čebelarsko društvo je na razstavi predstavilo svojo dejavnost, Vanék je obiskovalcem predstavil tudi rekvizite in njegov namen uporabe. ČD Sveta Ana širi znanje in ozavešča domačine in obiskovalce o pomenu čebelarstva, čebel in medenih proizvodov. Tokrat so se jim pridružili še mladi čebelarji in člani turističnega krožka domače osnovne šole. »Učenci že od leta 2013 sodelujejo na natečajih, ki jih razpiše Turistična zveza Slovenije za projekt Turizmu pomaga lastna glava. Na razpisano temo pripravimo raziskovalno nalogo, stojnico in turistično ponudbo.

Mladi čebelarji in člani turističnega krožka domače osnovne šole

Na ogled so postavili rekvizite, ki jih uporabljajo.

V vseh desetih letih, ko smo sodelovali, smo v eno- ali dvodnevno turistično ponudbo vključevali vse, kar ponujajo naša občina in njeni prijazni domačini. Naše stojnice so pritegnile pozornost in vseh deset let smo prejemali tudi zlata priznanja na državni ravni. Predstavili smo kulinarično, športno, zabavno, kulturno, ekološko, zeleno, etnografsko in zgodovinsko bogastvo našega kraja. V veliko pomoč so nam bili domačini, turistično društvo, šola in občina,« je dejala mentorica turističnega krožka, ki deluje na OŠ Sv. Ana, Irena Rola Bek.

Obujali stare običaje​

Na dogodku so ponujali tudi vožnjo s kočijo med vinogradi in griči, potovanje s cülo na rami, športno doživetje, sproščanje v zeleni oazi ob reki Ščavnici, obujali stare običaje, iskali skriti zaklad naših prednikov v babičini skrinji, pripravili kulturni festival, kultura po anovsko in zadnje leto oživili in posodobili domače farno žegnanje. »Pripravili smo tudi enodnevno druženje v delavnicah izdelave medenjakov, medenih pijač, rož iz krep papirja in učenju plesa. Za konec smo organizirali še mini vaško veselico, ki vedno sledi zaključku farnega praznika Svete Ane in Jakoba na žegnanjsko nedeljo in to je tudi zaključek občinskega praznika,« je povedala Rola Bekova.

Veselo in prijetno je bilo ob Dnevu odprtih vrat ČD Sveta Ana.

Ob letošnjem druženju s čebelarji so svojo nalogo tudi predstavili na osrednji tržnici v središču občine ob preši in lipi. »Obiskovalcem smo predstavili turistično ponudbo, delili recepte in zloženke, za pokušino pa pripravili medenjake, medeno pecivo in medeno pijačo, ki smo jo poimenovali MedAna. Na stojnico smo jih povabili še s pesmijo Čebelar, ki sta jo zaigrala naša učenca. Skupaj s člani domačega čebelarskega društva smo preživeli lepo in poučno dopoldne,« je še dejala Irena Rola Bek.