Med dokumenti iz t.i. Epsteinovih dosjejev, ki jih je v petek objavilo pravosodno ministrstvo ZDA, so tudi fotografije in informacije, ki znova obremenjujejo nekdanjega britanskega princa Andrewa.

V petek objavljeni arhiv velja za največji doslej, obsega namreč približno tri milijone strani, 180.000 fotografij in okoli 2000 videoposnetkov. Jeffrey Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor.

Med novimi dokumenti iz preiskov pokojnega Jeffreyja Epsteina, ki so jih v petek objavile ameriške oblasti, so med drugimi fotografije, na katerih je nekdanji princ Andrew na vseh štirih nad žensko, ki leži na tleh. Za zdaj ni znano, kdaj in kje so bile fotografije posnete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Objava dokumentov odmeva tudi drugod v Evropi

Na Slovaškem je po razkritju komunikacije z Epsteinom z mesta svetovalca premierja Roberta Fica odstopil nekdanji zunanji minister Miroslav Lajčak. Ta je sicer obsodil dejanja Epstein in zatrdil, da z njim ne bi nikoli komuniciral, če bi se v preteklosti zavedal njegovih ravnanj.

V Sloveniji so se ob objavi oglasili v Inštitutu 8, marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Trump naj bi prisilil deklico (13) v oralni seks

»Dokumenti razkrivajo vpogled v shrljivo mrežo, ki je desetletja izkoriščala mlada dekleta v najvišjih družbenih krogih. Epsteinov dolgoletni prijatelj, Donald Trump, ki je objavi teh dokumentov sprva nasprotoval, je v le-teh omenjen več kot tisočkrat,« so navedli in zapisali, da novo razkrite podrobnosti o tem, kako so nekatere Epsteinove žrtve opisovale svoje stike z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Latvija sprožila preiskavo novih dokumentov iz Epsteinovih dosjejev Latvijska policija je sprožila preiskavo dokumentov iz dosjejev pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki jih je pred dnevi objavilo pravosodno ministrstvo ZDA. V njih je bila namreč Latvija navedena kot možen center za novačenje mladih žensk in mladoletnic. Latvija je v različnih kontekstih omenjena več kot 500-krat, glavno mesto Riga pa več kot 800-krat, so po pregledu objavljenih dokumentov poročali mediji. Prav tako so dokumenti vsebovali imena več latvijskih manekenk in modnih agencij, Epsteinovo osebno korespondenco z mladimi Latvijkami, potne liste mladih žensk, letalske vozovnice za lete iz in v Rigo ter hotelske rezervacije v latvijski prestolnici.

Trump naj bi pred približno 35 leti v New Jerseyju prisilil 13-letno deklico, da je na njem izvajala oralni spolni odnos, so zapisali. Deklica naj bi med dejanjem Trumpa ugriznila, ta pa jo je zaradi tega udaril po obrazu. S spletne strani ministrstva, na kateri je možno dostopati do Epsteinovih dokumentov, je kmalu po objavi izginilo več le-teh z omembo Trumpa, drugi pa so delni zakriti, dodajo.

Na njihove zapise se je kritično odzval šef SDS Janez Janša, ki je tako zapisal: »Kaj šele bo, ko bodo objavljeni vsi dokumenti o dogajanjih v aferi Fotopub, kjer osrednjo vlogo igrajo fajterke Inštituta 8. marec in stranke Levica, nekatere kar v dvojnih vlogah,«.