Ko pade pod ničlo, Pavel Skumavc ustvari fantastično ledeno kraljestvo

Kadar pritisne mraz, Pavel Skumavc ne spi ... Govorimo o navdušenem alpinistu, doma iz Mojstrane, ki je ustvaril prvo ledno plezališče v Sloveniji. Ustvaril ga je v soteski Mlačca pri Mojstrani, in sicer tako, da je prek stene napeljal vodo, da je ustvarila edinstven umetni slap. »Vedno sem iskal nove izzive v plezanju, saj brez izzivov pač ne znam živeti,« je pripovedoval o svojem prvem poskusu zaledenitve navpičnih sten v zgornjem delu soteske; bilo je v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko mu je uspelo premierno zamrzniti del skalnatih pobočij, ki tesnijo to ozko podalpsko dolino. Še prej je moral s prijatelji alpinisti dodobra očistiti zgornji del soteske, ki je bila seveda daleč od kakšne pravljične dežele, šlo je predvsem za povsem nezakonito smetišče odsluženih štedilnikov, jogijev in še česa. In ko jim jo je uspelo očistiti nesnage, ki jo je tja odvrgel človek, so lahko uredili prve plezalne smeri, v poznejših letih pa so jih še razširili. Z leti je Skumavc stvaritvi dodal umetniški pridih in nastalo je pravo zaledenelo kraljestvo, ki mu v vsej Evropi ne najdete enakega.

Kraljestvo živih jaslic

Leta 2002 sta s takratnim kaplanom Andrejem Debeljakom dobila idejo, da bi s pomočjo otrok, ki so hodili k verouku, uprizorili žive jaslice. Naj zapišemo, da so odtlej v ledeni deželi pod omenjeno ledno steno uprizorili že približno 500 predstav. »Vsaj 25–30 na leto jih izvedemo,« je dodala Pavlova hči Elizabeta, ki je danes režiserka, predvsem pa organizatorka očarljivega dogajanja v Mlačci.

Prek stene je napeljal vodo, da je ustvarila edinstven umetni slap.

Izvedeli smo, da so od začetkov vsako leto dograjevali in organsko razvijali ta prostor (vodovodni sistem z dodatnimi cevmi meri že več kot dva kilometra), skozi katerega teče potok Telečnica, sploh pa so naredili največji premik v času korone, ko je bilo omejeno druženje in zbiranje, in ker niso mogli uprizoriti tradicionalnih živih jaslic, so se spomnili nečesa, kar je ob upoštevanju vseh določil šlo skozi. Tedaj so se spomnili nečesa, kar se imenuje Ledeno kraljestvo. Gre za enkratno predstavo narave, ki jo vsakič, ko stisne pod –3 °C, pomaga narediti Pavel Skumavc.

Pravljico odpihne odjuga

Ko torej pritisne mraz, Skumavc, kot rečeno, ne spi. Takrat potrebuje od tri do štiri ledeno mrzle dneve, da pripravi sanjsko kraljestvo. Izdelava ledu še zdaleč ni preprosto delo in je še precej več kot zgolj polivanje vode. Gre namreč za načrtno uporabo različnih tehnik polivanja vode, škropljenja in prhanja, pri čemer je treba paziti, da voda v napeljavi ne zamrzne. To pomeni, da je treba biti zraven ves čas izdelave ledu, torej cele noči. »Za izdelavo take vrste ledenih sten in okovov okoli drevja je najbolje, če se temperatura spusti do minus pet stopinj pa tja do minus devet,« je dejal. »Če postane še bolj hladno, ni dobro, ker voda namesto zmrzovanja med odtekanjem otrdi že takoj v stiku z ledom od prej in se potem nabira na kupu,« je razlagal mojster ledene gradnje v naravi. Pri delu ne uporablja nobenih kemikalij, le vodo iz omenjenega potočka, ki teče skozi sotesko.

2 KILOMETRA je dolg vodovodni sistem.

Ledeno kraljestvo je že zaradi istoimenske Disneyjeve risanke še posebno všeč otrokom. Sicer gre za povsem samostojen projekt, lahko bi mu rekli celo družinski, ki od leta 2022 dosega vse večjo razsežnost in prepoznavnost. V Mlačci pri Mojstrani je mogoče ledene skulpture ter velikanske sveče, ki se podnevi lesketajo, zvečer, ko prižgejo razsvetljavo, pa oživijo v zlatih barvah, videti … dokler je dovolj mrzlo. Izvedeli smo namreč, da lahko že ena sama odjuga odpihne vso to pravljičnost, ki ujeta v zamrznjenih kapljicah vode pripoveduje vselej drugačno zgodbo.

Zvečer, ko prižgejo razsvetljavo, ledene skulpture oživijo v zlatih barvah. FOTO: Ledeno kraljestvo

Ko pade globoko pod ničlo, Pavel Skumavc ustvarja ledeno kraljestvo. FOTO: Mirko Kunšič

Ledeno kraljestvo je raj tako za najmlajše kot tudi za tiste, ki še niso izgubili otroka v sebi. FOTO: Lovro Kastelic

V Mlačci pri Mojstrani imajo v mrzlih zimskih dneh daleč naokoli znano pravljično igrišče. FOTO: Lovro Kastelic

Ledeno kraljestvo pri Mojstrani se v nekem trenutku približa priljubljeni Disneyjevi risanki. FOTO: Lovro Kastelic

Ozke in zaledenele uličice so prava paša za oči. FOTO: Lovro Kastelic