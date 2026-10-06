Ko poezija zadiši: Kosovel navdihnil naravne parfume na Krasu

Umetniška razstava naravnih parfumov, ki jo je na vrtu Kosovelove domačije v Tomaju organizirala Kosovelova knjižnica Sežana v sodelovanju z Društvom za naravno parfumeristiko NOS v počastitev Kosovelovega leta, je privabila številne ljubitelje naravne parfumeristike, Krasa in Kosovelove poezije.

Tekočo in dišečo dobrodošlico je zbranim poklonila kar oskrbnica Kosovelove domačije Martina Kralj, ki je nakazala, da s prenovo domačije prostor ni namenjen samo literarni dejavnosti. Ob literarnih večerih, ki so se že zvrstili na domačiji v Tomaju, je bil tokratni dogodek, povezan tudi s Kosovelovo poezijo, resnično nekaj posebnega.

Še zlasti je spodbujal vonj, medtem pa so ustvarjalci, ki se že vrsto let ukvarjajo z naravno parfumeristiko, to pot za navdih izbrali Kosovelovo poezijo. Predsednica Društva NOS Ana Ličina je poudarila, da društvo deluje šele dve leti in šteje 15 članov, ustvarjalcev naravnih parfumov, ki skozi čutni svet naravnih dišav razvijajo ustvarjalnost in poglabljajo povezavo z naravo. Poslanstvo društva je namreč v prepletanju naravne parfumeristike kot edinstvene oblike umetniškega izražanja z bogastvom naravnih esenc.

»Parfume smo pripravili iz pretežno kraških dišavnic, dreves in rastlin, ki uspevajo na Krasu.«

Kosovelove pesmi so tokrat preoblekli v naravno parfumeristiko. FOTO: Olga Knez

Tokratna razstava, še prej pa kolonija v Lipi na Krasu, je nastala na pobudo domačinke Martine Godnič iz Komna. Dišeče interpretacije izbrane poezije Srečka Kosovela je pripravilo 11 članic in članov: Ana Ličina, ki si je izbrala pesem Ves svet je kakor, Martina Godnič (Kraška pesem), Miranda Angelovski Čebron (Sredi noči), Karin Kane (Čez travnike), Gaja Kompara (Jutro na Krasu), Polona Posinger (Nad travnikom), Ljubomira Gabršek Lipužič (Bele zvezde se sipajo), Simona Završnik Vrčon (Tiha misel zablestela), Darja Brate (Jutro na gori), Andreja Šajn (Po srebrni mesečini) in Rudi Krajnc (Rdeča raketa).

Več žensk

»Cilj našega društva je, da ljudem pokažemo, da je naravna parfumeristika tudi način izražanja, saj vse preveč ljudi pozna žal le še umetne parfume, kupljene v trgovinah. Hkrati pa pripravljamo raznorazne kolonije in razstave, na katerih predstavimo naše ustvarjanje in način povezovanja z naravo. Parfume smo za tokratno razstavo pripravili iz pretežno kraških dišavnic, dreves in rastlin, ki uspevajo na Krasu, kot so bor, črni bor, brin, perunika, mimoza, hrast, žajbelj, lipa ...« je dodala Ličinova.

Tekočo in dišečo dobrodošlico je zbranim poklonila kar oskrbnica Kosovelove domačije.

Pobudnica razstave Martina Godnič je dodala, da so tudi na ta način dostojno obeležili 100-obletnico Kosovelove smrti in da bi bil tudi pesnik še kako vesel za tako prisrčen in enkraten dogodek na njihovi domačiji. Godničeva je dejala, da imajo vsi veliko znanja, toda pri takem projektu je vseeno najbolj potreben navdih. Tega so dobili s Kosovelovo poezijo. Najprej so si ustvarjalci izbrali pesem, nakar so izbirali zgornje, srednje in spodnje note.

Kosovelova domačija v Tomaju živi in po novem tudi diši. FOTO: Občina Sežana

Martino Godnič je navdušila Kraška pesem in je ostrino jeseni in prihajajoče zime z burjo prepletla s sladkobo grozdja, vzdušjem v hramu z notami črnega bora, brinja, žajblja, grenke pomaranče, ribeza in lipe, hrastovega lesa, vetiverja in ruja.

Simona Završnik Vrčon iz Ajdovščine, ki jo je pritegnila Kosovelova pesem Tiha misel zablestela, je omenila, da so lani pripravili mednarodno razstavo naravnih parfumov v vili Ružić na Reki, ki je v lasti družine najbolj znane otroške in mladinske hrvaške pisateljice Ivane Brlić Mažuranić. Glede na njena prozna dela so potem pripravili razstavo, ki jo je obiskalo, zanimivo, največ moških. Tokrat je bilo drugače: največ obiskovalcev je bilo nežnejšega spola.