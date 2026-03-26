Ko se je podrla cerkev, sejma ni bilo več, zdaj so tradicijo obudili (FOTO)

Društvo Revivas, ki že desetletja skrbi za ohranjanje vsega pozitivnega, etnologije in starih običajev v kraju Škale, med drugim že skoraj 15 let obuja tradicijo krajevnega sejmarjenja. Zagnana Vera Pogačar je z ekipo sodelujočih kot ustanoviteljica Jožefovega sejma in pet let pozneje srečanja godovnikov z imenom Jožica in Jože, vanjo vnesla zanimivo vsebino. Ta je povezala tudi odseljene domačine, ki so morali zdoma in si zaradi potopljenih domačij ustvariti novo življenje drugod.

Dišeče palačinke

V tem času, ob intenzivni gradnji priključne ceste in betonskih vozlišč, je v razorane Škale posijalo nekaj sonca in pozdravilo prisotne pri nedeljski sveti maši v kapeli sv. Jožefa. Mašni obred je obiskovalcem namenil priljubljeni župnik Janez Turinek in ob tem opozoril na novodobno kulturo poimenovanja novorojencev z modernimi imeni. Na srečo ostaja spomin na stara izvirna imena ob še živečih ljudeh, kot so Jožeti in Jožice v vseh različicah, za kar skrbijo v nekaterih krajih. Blagoslovu Jožetov je sledilo skupinsko fotografiranje vseh zbranih godovnikov, dogodek pa se je nadaljeval s sejemskim druženjem oziroma predstavitvijo domačinov z nekaj gosti. Na stojnicah je med drugim vabila ponudba ročnih izdelkov, domačih dobrot, umetnin in sadik. Sezonsko blago so tako ponudili tudi Čebelarstvo Čanč, društvene izdelovalke cvetja iz krep papirja, drevesnica Florjan Jelen iz Šentilja. Revivas je pripravil dobrodošlico z dopoldansko čajanko s pecivom in ajdov kruhek z orehi, taborniki so pekli dišeče palačinke.

Ko so prireditelji vpisali in sprejeli 28 Jožic in Jožetov, so vsakemu podarili novo knjižico domačih receptov domačinke, priljubljene učiteljice Eve Kumer, ki je projekt izvedla v sodelovanju z učenci in domačini. »Ideja je bila, da bi naredili nekaj pristnega za ta kraj, kar je tudi v osnovi namen našega društva Revivas, ki poskuša ohraniti pred pozabo čim več zanimivosti o naših Škalah.

Ob sodelovanju učencev naše šole smo obiskali domačije, kjer so nam pomagali izbrskati pisano paleto nekdaj značilnih in še danes aktualnih jedi, med pripravami pa smo to posneli in za mali knjižni priročnik zbrali kar 50 receptov. Jožice in Jožeti ste med prvimi, ki boste lahko ocenili pomen ohranjanja starih receptov v današnji ponudbi prehranjevanja, saj je kulinarika pomemben del vsakega praznika!« je povedala učiteljica. Ob ljudskem petju domačinov je sejem ponudil vse, kar se pričakuje na tako prijetnem praznovanju, veliko pozornosti je pritegnil lajnar Jože Jošt iz okolice Nove Cerkve, ki je zdaj že del vsakoletnega srečanja v Škalah.

Prihodnje leto jubilej

Za odlično organizacijo so zaslužni številni krajani Škal, predvsem člani društva in drugih sodelujočih iz okoliških zaselkov. Na srečanje so med drugimi prišli 59-letna Jožica Koren iz Višnje vasi pri Vojniku, najmlajša udeleženka, najstarejša pa je bila 77-letna domačinka Jožica Šporin, najmlajši Jože Brilej je star 69, najstarejši pa 84-letni Škalčan Jože Lipnik. Jožefov sejem je tako že utrjena tradicija, prihodnje leto vabijo na že 10. druženje godovnikov in 15. Jožefov sejem.

Pogačarjeva, ki bo aprila znova prevzela koordinacijo dela za uspešnim predsednikom Zvonetom Kodrunom, nam je osvežila spomin o sejmarjenju in jožefovanju: »Prvi Jožefov sejem v Škalah je Društvo Revivas organiziralo 20. marca 2011. Idejo smo dobili ob zbiranju gradiva za Škalske zgodbe, ko se je veliko starejših domačinov spominjalo nekdanjih veličastnih sejmov v nekdanjem središču Škal – na sejmišču pred cerkvijo svetega Jurija, ki so privabili sejmarje in obiskovalce od blizu in daleč. Največji med temi je bil prav Jožefov sejem. Ko se je porušila cerkev in pogreznil Škalski hrib, sejmov v Škalah (po letu 1948) ni bilo več. Naše društvo je uvidelo priložnost, da po več kot 75 letih ta običaj obnovimo, saj nadomestna cerkev nosi prav ime po sv. Jožefu. Idejo za to je dala zdaj že pokojna članica društva Olga Janžovnik in še istega leta smo že izpeljali srečanje.«

Čebelarja Čančeva iz Plešivca sta na Jožefov sejem prinesla vonj po medu. FOTO: Jože Miklavc

V znamenju pomladnega cvetja FOTO: Jože Miklavc

Izdela jih za različne priložnosti. FOTO: Jože Miklavc

Jožetom so ponudili domače priboljške. FOTO: Jože Miklavc

Sadjar Florjan Jelen iz Šentilja pri Velenju je razstavil sadike sadnega drevja. FOTO: Jože Miklavc

Po maši v cerkvi vsi, krščeni za Jožico ali Jožeta, pozirajo za spomin. FOTO: Jože Miklavc

Vsi Jožice in Jožeti so prejeli v dar knjigo učencev in učiteljice Eve Kumer. FOTO: Jože Miklavc

Vitez Matjaž Založnik, posestnik dvorca Tabor, s svojo Jožico Koren FOTO: Jože Miklavc

Domačin Jože Lemež se je pridružil tradiciji. FOTO: Jože Miklavc