  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ŠKALAH

Ko se je podrla cerkev, sejma ni bilo več, zdaj so tradicijo obudili (FOTO)

Obujena tradicija sejmarjenja je zasluga zagnanih krajanov šaleške vasi Škale.
Šarmer, lajnar Jože Jošt, je zabaval tudi soorganizatorico Pavlico Kodrun. FOTO: Jože Miklavc

Čebelarja Čančeva iz Plešivca sta na Jožefov sejem prinesla vonj po medu. FOTO: Jože Miklavc

Jožetom so ponudili domače priboljške. FOTO: Jože Miklavc

Vsi Jožice in Jožeti so prejeli v dar knjigo učencev in učiteljice Eve Kumer. FOTO: Jože Miklavc

Sadjar Florjan Jelen iz Šentilja pri Velenju je razstavil sadike sadnega drevja. FOTO: Jože Miklavc

Vitez Matjaž Založnik, posestnik dvorca Tabor, s svojo Jožico Koren FOTO: Jože Miklavc

Po maši v cerkvi vsi, krščeni za Jožico ali Jožeta, pozirajo za spomin. FOTO: Jože Miklavc

Domačin Jože Lemež se je pridružil tradiciji. FOTO: Jože Miklavc

Že skoraj 80 let je Jože Kandolf. FOTO: Jože Miklavc

V znamenju pomladnega cvetja FOTO: Jože Miklavc

Izdela jih za različne priložnosti. FOTO: Jože Miklavc

Jože Miklavc
 26. 3. 2026 | 06:34
4:33
A+A-

Društvo Revivas, ki že desetletja skrbi za ohranjanje vsega pozitivnega, etnologije in starih običajev v kraju Škale, med drugim že skoraj 15 let obuja tradicijo krajevnega sejmarjenja. Zagnana Vera Pogačar je z ekipo sodelujočih kot ustanoviteljica Jožefovega sejma in pet let pozneje srečanja godovnikov z imenom Jožica in Jože, vanjo vnesla zanimivo vsebino. Ta je povezala tudi odseljene domačine, ki so morali zdoma in si zaradi potopljenih domačij ustvariti novo življenje drugod.

Dišeče palačinke

V tem času, ob intenzivni gradnji priključne ceste in betonskih vozlišč, je v razorane Škale posijalo nekaj sonca in pozdravilo prisotne pri nedeljski sveti maši v kapeli sv. Jožefa. Mašni obred je obiskovalcem namenil priljubljeni župnik Janez Turinek in ob tem opozoril na novodobno kulturo poimenovanja novorojencev z modernimi imeni. Na srečo ostaja spomin na stara izvirna imena ob še živečih ljudeh, kot so Jožeti in Jožice v vseh različicah, za kar skrbijo v nekaterih krajih. Blagoslovu Jožetov je sledilo skupinsko fotografiranje vseh zbranih godovnikov, dogodek pa se je nadaljeval s sejemskim druženjem oziroma predstavitvijo domačinov z nekaj gosti. Na stojnicah je med drugim vabila ponudba ročnih izdelkov, domačih dobrot, umetnin in sadik. Sezonsko blago so tako ponudili tudi Čebelarstvo Čanč, društvene izdelovalke cvetja iz krep papirja, drevesnica Florjan Jelen iz Šentilja. Revivas je pripravil dobrodošlico z dopoldansko čajanko s pecivom in ajdov kruhek z orehi, taborniki so pekli dišeče palačinke.

Naše društvo je uvidelo priložnost, da po več kot 75 letih obudimo običaj.

Ko so prireditelji vpisali in sprejeli 28 Jožic in Jožetov, so vsakemu podarili novo knjižico domačih receptov domačinke, priljubljene učiteljice Eve Kumer, ki je projekt izvedla v sodelovanju z učenci in domačini. »Ideja je bila, da bi naredili nekaj pristnega za ta kraj, kar je tudi v osnovi namen našega društva Revivas, ki poskuša ohraniti pred pozabo čim več zanimivosti o naših Škalah.

28 JOŽIC IN JOŽETOV so sprejeli.

Ob sodelovanju učencev naše šole smo obiskali domačije, kjer so nam pomagali izbrskati pisano paleto nekdaj značilnih in še danes aktualnih jedi, med pripravami pa smo to posneli in za mali knjižni priročnik zbrali kar 50 receptov. Jožice in Jožeti ste med prvimi, ki boste lahko ocenili pomen ohranjanja starih receptov v današnji ponudbi prehranjevanja, saj je kulinarika pomemben del vsakega praznika!« je povedala učiteljica. Ob ljudskem petju domačinov je sejem ponudil vse, kar se pričakuje na tako prijetnem praznovanju, veliko pozornosti je pritegnil lajnar Jože Jošt iz okolice Nove Cerkve, ki je zdaj že del vsakoletnega srečanja v Škalah.

Prihodnje leto jubilej

Za odlično organizacijo so zaslužni številni krajani Škal, predvsem člani društva in drugih sodelujočih iz okoliških zaselkov. Na srečanje so med drugimi prišli 59-letna Jožica Koren iz Višnje vasi pri Vojniku, najmlajša udeleženka, najstarejša pa je bila 77-letna domačinka Jožica Šporin, najmlajši Jože Brilej je star 69, najstarejši pa 84-letni Škalčan Jože Lipnik. Jožefov sejem je tako že utrjena tradicija, prihodnje leto vabijo na že 10. druženje godovnikov in 15. Jožefov sejem.

Z dogodkom povežejo tudi odseljene domačine.

Pogačarjeva, ki bo aprila znova prevzela koordinacijo dela za uspešnim predsednikom Zvonetom Kodrunom, nam je osvežila spomin o sejmarjenju in jožefovanju: »Prvi Jožefov sejem v Škalah je Društvo Revivas organiziralo 20. marca 2011. Idejo smo dobili ob zbiranju gradiva za Škalske zgodbe, ko se je veliko starejših domačinov spominjalo nekdanjih veličastnih sejmov v nekdanjem središču Škal – na sejmišču pred cerkvijo svetega Jurija, ki so privabili sejmarje in obiskovalce od blizu in daleč. Največji med temi je bil prav Jožefov sejem. Ko se je porušila cerkev in pogreznil Škalski hrib, sejmov v Škalah (po letu 1948) ni bilo več. Naše društvo je uvidelo priložnost, da po več kot 75 letih ta običaj obnovimo, saj nadomestna cerkev nosi prav ime po sv. Jožefu. Idejo za to je dala zdaj že pokojna članica društva Olga Janžovnik in še istega leta smo že izpeljali srečanje.«

Več iz teme

skaleRevivastradicijaJožice in Jožetisejmi
ZADNJE NOVICE
07:34
Novice  |  Slovenija
TUJI VPLIVI NA VOLITVE V SLOVENIJI

Napeto bo! Golob na sejo Sveta za nacionalno varnost povabil celoten politični vrh, prideta tudi Janša in Stevanović

Zaradi varnostnih izzivov Golob za isto mizo zbral vrh politike.
26. 3. 2026 | 07:34
07:23
Novice  |  Slovenija
ZIMA JE NAZAJ

Ponekod po Sloveniji sneži! Poglejte, kje je najvišja snežna odeja: zapadlo že 15 centimetrov snega

Hladna fronta s padavinami je Slovenijo prešla ponoči, meja sneženja pa se je nato spustila. Kljub temu se je ustalila nekoliko višje, kot so sprva pričakovali.
26. 3. 2026 | 07:23
07:19
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZEN

Veljko vpričo njene hčerke skoraj ubil Špelo, v ječi bo lahko ljubosumen dolga leta

Niti vrhovni sodniki do napadalca z izvijačem niso imeli milosti.
Boštjan Celec26. 3. 2026 | 07:19
07:13
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI POGLEDI NA ZLO

Ko se množica identificira z ranjenim egom vodje, nastane katastrofa

V sodobni duhovnosti govorimo o temnih dušah in nizkih vibracijah.
26. 3. 2026 | 07:13
06:59
Bulvar  |  Domači trači
SANJSKI MOŠKI HRVAŠKE

Hrvatice nesramne do Nuše: »Je sploh končala srednjo šolo ali je samo po resničnostnih šovih?« (VIDEO)

Borba za sanjska moška Hrvaške se vedno bolj zaostruje. Naši predstavnici Kaja Casar in Nuša Šebjanič se v igri še vedno zelo dobro držita. Medtem ko Kaji napovedujejo celo zmago, pa ima Nuša malo manj sreče z zlobnimi jeziki. Tudi med sotekmovalkami.
26. 3. 2026 | 06:59
06:50
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Lepo bi bilo poleteti 250 metrov daleč – s telemarkom

V Planici danes kvalifikacije, Anže Lanišek je ob Domnu Prevcu med glavnimi slovenskimi aduti.
Miha Šimnovec26. 3. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki