Ko se Kokotova razgovori o alkoholu v šolah: »Ne zagovarjam neomejenega točenja, sem pa za … « (VIDEO)

Bodo v slovenskih šolah po koncu pouka lahko točili alkohol? Predlog spremembe zakonodaje je dvignil precej prahu, odbor državnega zbora za zdravje pa mu je že prižgal zeleno luč. Oglasila se je tudi vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot, ki poudarja, da ne podpira pitja alkohola med poukom ali na šolskih prireditvah, temveč želi omogočiti organizacijo dogodkov v večnamenskih športnih dvoranah, ki so del šolskih objektov.

Žan Mahnič (SDS) Šolske telovadnice, avle in igrišča so na podeželju pogosto edini prostori za prireditve. Zakaj društvom in krajevnim skupnostim ne bi omogočili širše gostinske ponudbe, ko v šoli ni pouka in izobraževalnih dejavnosti?

Odbor državnega zbora za zdravje je namreč podprl predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočil prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov, kadar tam ne poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost. Za predlog je glasovalo 11 članov odbora, šest jih je bilo proti. Sprememba še ni dokončno sprejeta, saj jo čaka nadaljnja parlamentarna obravnava. Predlog so vložili koalicijski poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa in Demokratov skupaj s poslanci Resnice. Kot pojasnjujejo predlagatelji, želijo predvsem olajšati organizacijo prireditev v manjših krajih, kjer so šolske telovadnice in avle pogosto edini dovolj veliki javni prostori za druženje.

Katja Kokot: »Ne zagovarjam neomejenega točenja alkohola«

Katja Kokot, vodja poslanske skupine Resni.ca je svoje stališče pojasnila v videoposnetku, objavljenem na Facebookovi strani poslanske skupine.

»Ne zagovarjam neomejenega točenja alkohola, še manj zagovarjam alkohol na šolskih prireditvah ali v času pouka,« je poudarila.

Kot pravi, je bistvo predloga nekaj povsem drugega. »Zagovarjam pa možnost, da občine v svojih večnamenskih športnih dvoranah, ki so del šolskih objektov, omogočijo organizacijo javnih prireditev izven šolskega časa, ob ustreznih dovoljenjih, nadzoru in vseh potrebnih varovalnih ukrepih,« je pojasnila.

Predlagatelji opozarjajo, da številna lokalna društva nimajo svojih dvoran, zato morajo za veselice, koncerte, občinske praznike in druge dogodke uporabljati prostore šol. Po njihovem mnenju bi sprememba omogočila lažjo organizacijo takšnih dogodkov, ne da bi posegala v šolski pouk.

Nasprotniki svarijo: Šola mora ostati zgled otrokom

Toda predlog je naletel tudi na ostro nasprotovanje. V Svobodi in SD opozarjajo, da bi lahko omilitev omejitev prispevala k večji dostopnosti alkohola in normalizaciji njegovega uživanja. Na nevarnosti opozarjajo tudi nevladne organizacije s področja javnega zdravja in preprečevanja zasvojenosti. Prepričane so, da mora šola ostati varno okolje, ki otrokom in mladostnikom daje zgled tudi zunaj časa pouka. »Šola je več kot le stavba. Je zgled za življenje,« so poudarile organizacije, ki nasprotujejo predlaganim spremembam.

Bo po pouku v šolskih telovadnicah dovoljeno točiti pivo in vino?

Prav to je vprašanje, ki je razdelilo poslance. Zagovorniki sprememb menijo, da ni razloga, da v šolski telovadnici v soboto zvečer ne bi smeli organizirati veselice s ponudbo alkoholnih pijač, če tam takrat ni šolskih dejavnosti. Nasprotniki pa opozarjajo, da šolski prostori tudi po koncu pouka ostajajo del vzgojno-izobraževalnega okolja.

Predlog je podprlo tudi ministrstvo za kmetijstvo, kjer poudarjajo pomen lokalnih prireditev za ohranjanje družabnega življenja na podeželju. Odločitev odbora tako še ne pomeni, da bo alkohol v šolskih prostorih že dovoljeno prodajati. O predlagani spremembi bodo morali odločiti poslanci državnega zbora.