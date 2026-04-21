Ko si poslanci dajo duška: križci, krožci, oblački, srčki, tri v vrsto, kvadratki in peterokrake zvezde ...

Na današnjem tajnem glasovanju o podpredsednikih DZ si je več poslancev dalo duška. Poleg igrice križcev in krožcev ter peterokrake zvezde, na katere je opozoril že predsednik DZ Zoran Stevanović, vpogled v glasovnice pokaže še, da so za izražanje volje besedo ZA obrisali z oblačkom, srčkom, kvadratom in trikotnikom.

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice z današnjega tajnega glasovanja o kandidatih za podpredsednika DZ, na katerem sta bila na to funkcijo izvoljena Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati).

Predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je poslance pred glasovanjem pozval, naj glasovnic tokrat ne označujejo, je že sam po glasovanju razkril, da se je na eni od glasovnic pojavila igrica tri v vrsto, na eni pa peterokraka zvezda.

Vpogled v glasovnice pa pokaže, da je bilo različnih oznak na glasovnicah več, vse so bile v podporo izvoljenima kandidatoma.

Na glasovnicah o imenovanju Križana je tako na eni izmed glasovnic izrisana omenjena igrica križcev in krožcev, na eni peterokraka zvezda, na še treh pa so poslanci na bolj inovativne načine izrazili svojo voljo. Dva sta tako namesto kroga okoli besede ZA izrisala kvadrat, eden pa trikotnik.

Različne oblike so nekateri poslanci izbrali tudi ob glasovanju za Krivca. Na eni izmed glasovnic je tako denimo okoli besede ZA izrisan oblaček, na eni pa srček. Med glasovnicami v podporo Krivcu je prav tako na eni narisana zvezda, na dveh pa je v spodnjem delu glasovnice pika.

Na prvi pogled pa ni možno ugotoviti, da bi vse te oznake izkazovale enotnost posamezne poslanske skupine.