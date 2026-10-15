Ko si starejši, pogrešaš jedi iz mladosti: mladi vse manj uporabljajo sestavine iz narave (FOTO)

V Hiši domačih okusov Pr' Čop se vse leto vrstijo različne delavnice, tečaji in izobraževanja na temo zdrave in naravne kulinarike, najbolj obiskani dogodki so spomladi in jeseni. Tokratni je potekal na temo gozdnih sadežev in plodov. »Spomladi in jeseni je sezona in takrat je največ užitnih rastlin in plodov,« pravi Lojze Čop. Zadnje delavnice se je udeležilo 30 obiskovalcev, kar je idealna številka, se je pa nekaterih v preteklosti udeležilo celo 130 ljudi. Partnerstvo Las Zasavje in mizarstvo Kos pri tem sodelujeta s projektom Lesena doba, ki temelji na uporabi lesa v kulinariki v obliki lesenega pribora, posod in pripomočkov.

Drug za drugega

Udeležence pričakajo mize z osnovnim pogrinjkom ter vsemi sestavinami in recepti. Čop razdeli navodila, nato pa se pod njegovim mentorstvom začne akcija. »Oblika ni toliko pomembna, pomembnejši je okus. Kuhajo namreč drug za drugega, na koncu pripravljeno pojedo in se ocenjujejo,« razloži Čop. Osebno ima najraje, če so jedi vezane na sezono in mešane. Ne samo ena, ampak celoten jedilnik. Na delavnice, tečaje in izobraževanja prihajajo udeleženci, ki niso iz vrst profesionalnih kuharjev. »Ponavadi so iz starejših generacij z veliko več znanja. Kuharski tečaji so denimo za podjetja, na te pridejo mladi. Vsekakor imajo manj izkušenj kot starejši, kar je normalno. Pridejo pa tudi željni znanja in s smiselnimi vprašanji,« doda.

Čemaževe juhe se kljub odličnosti in zdravilnosti nekateri ne upajo pripraviti zaradi nepoznavanja rastline.

V projekt so vključeni tudi leseni dodatki.

Mir in lepota na vsakem koraku

Glede poznavanja tradicionalnih in klasičnih domačih jedi je Zasavje izjemno močno. Veliko receptov je iz delavskih družin, v Zasavju tudi ni kopice lokalov s hitro pripravljeno hrano. »In ko si starejši, začneš pogrešati jedi, ki si jih včasih jedel.« Vse manj pa po Čopovih opažanjih mladi poznajo in uporabljajo sestavine iz narave. »S hitrejšim tempom življenja, obveznostmi in pomanjkanjem časa posledično pride tudi nepoznavanje. Po drugi strani pa je zanimanje tudi za takšno hrano, ker je zdrava in ni draga.«

Moški meso, ženske juhe

Delavnice niso prezahtevne, so pa kar velik zalogaj. »Tokrat smo pripravili čaj iz lipe, smreke in bezgovih cvetov, zraven smo dali gozdne sadeže in med. Nato jurčkovo pašteto, jelenov tartar, jurčkov karpačo in čemaževo juho. Glavna jed so bili kostanjevi njoki z žajbljem in kranjsko klobaso. Sledili so široki rezanci s kremo iz suhih jurčkov in rulada z jurčki, za konec pa še sladica, kostanjeva krema z gozdnimi sadeži.«

Cilj tečaja je, da doma potem pripravijo jed na drugačen, nadgrajeni način. Na delavnici prejmejo vse recepte, pokažejo pa jim tudi kuharske trike za spremembo okusov. Na kulinarično nabiranje znanja na Podkum prihajajo različne generacije. »Nekako 90 odstotkov žensk in 10 moških. Opažam vse večje zanimanje med moškimi. Njih priteguje predvsem priprava mesa in sladic, ženske pa juh, enolončnic,« opisuje Čop.

Kako se znajde v vlogi predavatelja in mentorja? »Izpite s tega področja sem moral opravljati že med šolanjem. Ostalo naredijo leta prakse, medijski nastopi in podobno. Uživam v vodenju, usmerjanju, predajanju znanja,« pojasni. Ga kdaj kdo od udeležencev izzove, da pomerita moči? »Haha, doslej še ni bilo junaka. Vendar sta kuharska konkurenca in strokovnost v Sloveniji močna in tudi dobrih kuharjev je veliko. Denimo že v svoji ekipi v službi vidim, da kdo kakšno stvar naredi tudi bolje od mene, kar je razumljivo. Kdo je dober, boljši ali najboljši pri eni stvari, kdo pri drugi. Nihče ni najboljši pri vsem,« pravi.

Po kosilu v naravo

Vseeno je najmlajši slovenski kuharski mojster z diplomo. »To je šolanje za mojstra, ki traja dve leti, sestavljeno iz strokovnega kuhanja v živo in podobnih okoliščin. Sam sem pri 15 letih začel doma voditi kuhinjo. Pri 18 letih sem se redno zaposlil. Vse to je vodilo k omenjeni mojstrski diplomi,« razkrije. Ali je kdo vmes podrl njegov starostni rekord, ne ve. »Mislim, da ta rekord še vedno drži. Kolikor mi je znano, še ni nikogar drugega, ki bi pri 22 letih že opravil mojstrski izpit.«

Po koncu učnega izleta čajanka s pogledom na Zasavje

Najpomembnejši je okus, a tudi videz šteje.

Zadovoljno so pojedli vse, kar so pripravili.

Na začetku navodila, nato akcija

Kuharski delavnici je sledila še gozdna pod mentorstvom ljubiteljice in poznavalke narave ter zeliščarstva Jolande Gobec. Udeleženci so spoznavali gozd kot življenjski prostor, raziskovali užitne plodove in rastline ter se z dihalnimi vajami in opazovanjem dreves umirjali. Del doživetja so bile tudi pripovedi o bajeslovnih gozdnih bitjih, ki jih Gobčeva opisuje kot varuhe prostora, delavnico pa so zaokrožili z gozdno čajanko.

