DOMAČ KRUH

Ko skorja med zobmi zapoje pesem (FOTO)

V najlepši vasi pod Poreznom so drugič ocenjevali domači kruh. Lanski zmagovalec Rado Lapanja naslov podelil Katarini Tušar.
Dvodnevni praznik, posvečen kruhu, je bil znova velik uspeh.

Člani žirije so vzorce jemali v roke, jih vonjali, preverjali mehkobo sredice in trdoto skorje. FOTOGRAFIJE: Žan Prezelj

Absolutna zmagovalka Katarina Tušar

Tradicija in znanje se uspešno prenašata na mladi rod.

Lanski zmagovalec Rado Lapanja

Anja Intihar
 17. 4. 2026 | 18:45
5:12
A+A-

Kruh od nekdaj velja za temelj domačnosti in topline. Da iz nekaj sestavin nastane užiten hlebec, ki je na pogled še lep, je potrebnih kar veliko izkušenj, dobre volje in pripravljenosti za učenje. A ves trud je poplačan, ko v prostoru zadiši – svež, še topel kruh je marsikomu najljubša hrana, lep spomin na otroštvo in mladost, ko dobrin še ni bilo na pretek, ali pa »zgolj« trenutni priboljšek. Kruhu so v Ravnah pri Cerknem posvetili kar festival.

Potem ko je lani na prvi izvedbi dogodek naletel na odličen odziv, so ga letos podaljšali za en dan in dodali novost – tržnico domačih dobrot, na kateri so se predstavili lokalni ponudniki. Vinarji, sirarji, rokodelci in zeliščarji so na ogled in prodajo postavili omamno dišeča živila oziroma uporabne ter okrasne predmete. Kralj vsega je bil, jasno, kruh. Ocenjevalna žirija je ocenila 28 vzorcev kruha 27 udeležencev. Kategoriji sta bili dve, in sicer navadni kruh ter kruh posebne vrste.

Absolutna zmagovalka je postala Katarina Tušar, ki je v vseh podkategorijah zbrala 80 od možnih 100 točk. Na drugo mesto se je uvrstila Anica Kosmač, tretja je bila najmlajša udeleženka Tinkara Pirih. V kategoriji kruha posebne vrste je med desetimi prijavljenimi vzorci najboljši kruh spekel Žarko Rejc, drugo mesto sta si razdelila Slavka Čadež in Damijan Bogataj, tretja pa je bila Marija Knafelj.

28 VZORCEV kruha je prispevalo 27 udeležencev.

Člani žirije so vzorce kruha jemali v roke, jih vonjali, preverjali mehkobo sredice in trdoto skorje. Pri peki namreč nič ni prepuščeno naključju. Žarko Rejc je povedal, da je pri kruhu potrebna vaja. Ta dela mojstre. Rejc je za zmagovalni kruh zamisel dobil, tik preden ga je moral dati v pečico in nato odnesti žiriji. Kaj se je v primerjavi z lanskim letom naučil o peki kruha? »Vsaka stvar potrebuje svoj čas. Testo mora vzhajati, niso vse vrste moke enake, prav tako je treba ugotoviti, kakšna je prava mera vode,« je odgovoril na vprašanje. Letos je hlebec ustvaril z 800 grami moke tipa 400 ter 200 grami ajdove moke, dodal je približno tri čajne žičke soli ter okrog 750 mililitrov vode. Krono vsega so predstavljali orehi, ki jih je za hlebec potreboval 120 gramov. »Naslednje leto bom morda tekmoval z navadnim belim kruhom, bom videl. Morda ga bom namesto v pečici spekel v krušni peči,« je povedal.

Komisija pod vodstvom Braneta Tušarja je podelila tudi priznanja najmlajšim udeleženkam, prejele so jih Tinkara Pirih, Mija Pirih in Anika Pirih, tako da se za podmladek in njihovo znanje vsaj v najlepši vasi dežele pod Poreznom, kakor so poetično poimenovali Ravne, ni bati.

Kruh ni le hrana

Spremljevalni program letošnjega praznika je bil bogat, pozornost so namenili tudi kulturi. Na natečaj za najboljšo pesem o kruhu je prispelo 25 pesmi 19 avtoric in avtorjev, ob tem so se organizatorji z dokumentarnim filmom Kruh, de bi ga vikau poklonili lanskemu zmagovalcu Radu Lapanji, ki je na platnu predstavil peko domačega kruha po starodavnem receptu v krušni peči. Zmagovalka natečaja Zlati snop za najboljšo pesem o kruhu Ivana Gantar je v vrstice vpletla tudi verz, ki smo ga porabili za naslov članka: Ko skorja med zobmi zapoje pesem ... »Kruh ni le hrana – kruh je spomin: na mizo, kjer bili smo vsi doma, na mamo, na njeno rezino kruha, kot da vsaka je del njenega srca,« je še zapisala v pesmi z naslovom Kruh.

Najbrž podobna čustva sveže pečen kruh sproži v vsakem od nas, predvsem pa najstarejši generaciji, ki se še spomni, kakšen je občutek lakote. Ambasador Praznika domačega kruha je 105-letni Ivan Bevk iz Idrije, ki je za svoja leta neverjetno vitalen. Doma še zmeraj sam peče kruh, kmetuje, sadi radič in solato, obira jabolka in je vsem lahko za svetal zgled.

Staro znanje je še malo živo, zato ga je treba do časa predati naprej mlajšim generacijam.

Ideja o organizaciji praznika, posvečenega kruhu, je vzniknila povsem po naključju, ko so se v Ravnah menili, kdaj in na kakšen način je kdo pekel kruh ter kako mu je uspel – ali pa ne. Organizatorji – KUD Zora Ravne in Krajevna skupnost Ravne-Zakriž – so tudi letos z obiskom zadovoljni, po njihovi oceni se je v dveh dneh dogodkov udeležilo približno 200 ljudi. Pobudnik prireditve in njen idejni vodja Damijan Bogataj je lani povedal, da si želijo s kulinaričnim in etnološkim dogodkom povezati najmanj regijo, še bolje pa državo, organizirati strokovni simpozij na temo kruha, preučiti tradicijo mlinarstva, morda celo spodbuditi ljudi, da bodo začeli sejati žito. »Staro znanje je še malo živo, zato ga je treba do časa predati naprej mlajšim generacijam,« je poudaril Bogataj.

ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Sporočilo ob koncu tedna: Družina pokaže, kje niste več zvesti sebi (Suzy)

Družina postane učitelj. Ne vedno nežen, a vedno natančen. Pokaže nam, kje še vedno iščemo ljubezen na način, ki nas prazni. In kje še vedno upamo, da se bo nekdo spremenil.
17. 4. 2026 | 21:00
20:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GILGO BEACH

Zloglasni serijski morilec po desetletjih molka priznal krivdo za devet umorov: žrtve davil in jih razkosal (VIDEO)

Po več kot desetletju stagnacije so preiskovalci s pomočjo DNK in telefonskih podatkov razkrili storilca.
Kaja Grozina17. 4. 2026 | 20:46
20:24
Novice  |  Slovenija
REKORDNE CENE

V Ljubljani kvadrat 20 let starega stanovanja 9700 evrov, Gurs: »Lahko govorimo o 'norih' cenah«

Stanovanja so se lani podražila za 11 odstotkov, hiše pa za 10 odstotkov.
17. 4. 2026 | 20:24
20:02
Novice  |  Nedeljske novice
TRENDI

Estetika kultnega para spet osvaja modo

Minimalizem devetdesetih se vrača. Tudi zaradi Johna F. Kennedyja mlajšega in Carolyn Bessette-Kennedy, ki se ju v teh dneh znova spominjamo.
Daša Mavrič17. 4. 2026 | 20:02
19:44
Lifestyle  |  Astro
ATROLOGIJA

Horoskop za konec tedna: čustva se krepijo, nekatera znamenja sprejemajo pomembne odločitve

Poglejte, kakšen vikend nam napovedujejo zvezde.
17. 4. 2026 | 19:44
19:19
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

Trčil v tri peške in odpeljal dalje, starejša je v bolnišnici umrla

Tragično nesrečo pri naših južnih sosedih je zagrešil nemški državljan.
17. 4. 2026 | 19:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
