Ko so dobili prapor, je sledil razvoj

LOVCI

Lovska družina Podlehnik zaznamovala 80 let delovanja. Skrb za naravo, povezanost članov in bogata dediščina.

Tudi Lovska družina Podlehnik je letos slovesno zaznamovala 80 let delovanja. Jubilej je združil lovce, predstavnike lovskih organizacij, goste iz pobratene LD Banja Loka-Kostel, predstavnike lokalne skupnosti, domača društva ter številne druge prijatelje narave in lovske tradicije. Starešina LD Podlehnik Danilo Hliš je spomnil, da so ustanovni člani leta 1946 v zahtevnih povojnih časih prevzeli odgovorno nalogo varovanja divjadi, preprečevanja krivolova in vzpostavljanja naravnega ravnovesja. Iz njihove predanosti, skromnosti in ljubezni do narave je nastala organizacija, ki je danes ...