Ko so dobili prapor, je sledil razvoj

Lovska družina Podlehnik zaznamovala 80 let delovanja. Skrb za naravo, povezanost članov in bogata dediščina.
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Zelena bratovščina LD Podlehnik FOTOGRAFIJE: Sandi Šprah
Tudi Lovska družina Podlehnik je letos slovesno zaznamovala 80 let delovanja. Jubilej je združil lovce, predstavnike lovskih organizacij, goste iz pobratene LD Banja Loka-Kostel, predstavnike lokalne skupnosti, domača društva ter številne druge prijatelje narave in lovske tradicije.
Starešina LD Podlehnik Danilo Hliš je spomnil, da so ustanovni člani leta 1946 v zahtevnih povojnih časih prevzeli odgovorno nalogo varovanja divjadi, preprečevanja krivolova in vzpostavljanja naravnega ravnovesja. Iz njihove predanosti, skromnosti in ljubezni do narave je nastala organizacija, ki je danes ...