Ko so popravljali škodo po ujmi, se je zgodila nova nesreča, v Pogijevi vasi štirje padli s strehe (FOTO)

OBNOVA PO NEURJU

Po ujmi v občini Komenda na pomoč priskočilo več kot 800 ljudi. Večina hiš, ki jih je razdejalo neurje, je že prekrita s strešniki.

Življenje v vasi Klanec v občini Komenda, ki je bila ena najbolj prizadetih v hudem, vsega nekajminutnem divjanju narave 10. junija ponoči, se na prvi pogled vrača v normalne tirnice. Velikanski kup lesenih tramov in drugih lesenih ostankov je na enem mestu, po cesti se pelješ mimo razbite ograje in po vasi je le še tu in tam videti hišo, ki je še vedno prekrita s plastično ponjavo. »Vse je ležalo naokoli,« se spominja razdejanja Bojan Brišnik, lastnik gostilne Klanc: »Vse mize lokala so bile raztresene po dvorišču, nadstrešek in del strehe sta bila na tleh, vhodna vrata pa so bila z okvirjem ...